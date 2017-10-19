Чешская ветвь в «Азербайджанском ландромате»

Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) был основан в 2007 году в Сараево Дрю Салливаном и Полом Раду. Это объединение СМИ и отдельных репортеров, ведущих журналистские расследования в Восточной Европе, на Кавказе, в Латинской Америке, Средней Азии и Африке. На этот раз мишенью оказался Азербайджан, который в последнее время замешан в ряде громких политико-экономических скандалов. Международному коллективу журналистов в ходе совместно проведенного расследования удалось разоблачить схему. Участие в нем приняли Berlingske (Дания), OCCRP, The Guardian (Великобритания), Süddeutsche Zeitung (Германия), Le Monde (Франция), Tages-Anzeiger и Tribune de Genève (Швейцария), De Tijd (Бельгия), Novaya Gazeta (Россия), Dossier (Австрия), Atlatszo.hu (Венгрия), Delo (Словения), RISE Project (Румыния), Bivol (Болгария), Aripaev (Эстония), Чешский центр журналистов-расследователей (Чехия) и Barron's (США).

- Что же удалось выяснить коллективу журналистов-расследователей?

По итоговому сообщению OCCRP, «С 2012 по 2014 год на фоне массовых арестов активистов и журналистов в Азербайджане представители правящей элиты страны использовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам, приобретения предметов роскоши, отмывания денег и прочих корыстных целей». По схеме «Азербайджанского ландромата» за два года благодаря четырем зарегистрированным в Великобритании подставным компаниям, прошло 2,9 миллиарда долларов. Проект по расследованию коррупции и организованной преступности сообщает, что среди получателей средств от Азербайджана – европейские политики, журналисты, бизнесмены, выступавшие в поддержку властей. Говорится в сообщении и о том, что в ряде случаев им удалось оказать воздействие на влиятельные международные организации, например ЮНЕСКО и Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Многомиллионные денежные следы ведут в Чехию

- Каким образом в этом скандале замешана Чешская Республика?

Чешская Республика оказалась 13-м государством по величине полученных от азербайджанской элиты финансовых средств в рамках схемы, в которой фигурирует 43 государства. Так Чехия «обогнала» в нелестном соревновании Германию, Швейцарию и Францию.

Некоторые из общего числа 117 трансакций направлялись прямо на чешские счета азербайджанских высокопоставленных лиц, другие переводы шли на приобретение роскошных драгоценностей и часов. Удалось также установить, что часть средств оказалась на счетах политиков, которые распространяли в Европе положительную информацию об Азербайджане. В частности, за авторитарный азербайджанский режим высказывались многие чешские политики. Организация по борьбе с коррупцией Transparency International составила список чешских политиков, которые в минувшие годы лоббировали авторитарный режим. Его удалось получить изданию MF Dnes.

В списке, например, упоминается имя главы Парламента Яна Гамачека, который основал Чешско-азербайджанскую межпарламентскую группу дружбы и известен как большой сторонник этого кавказского государства. «Я не получаю от этого никаких выгод, только дополнительную работу. Я считаю отношения с Азербайджаном важными. Это государство, помимо прочего, является и официальным стратегическим партнером Чешской Республики, поскольку оттуда приходит 40% объемов получаемой нами нефти. Азербайджан – также важнейший партнер наших компаний», - подчеркнул Ян Гамачек.

«Чешские политики должны четко декларировать свою независимость и опровергнуть сомнения о возможном пересечении интересов в отношении Азербайджана», - констатировал директор чешского филиала Transparency International Давид Ондрачка. Однако прямой связи чешских политиков с азербайджанскими переводами средств организация не подтвердила.

Карловы Вары и «неприметный» Чешский Крумлов

Азербайджанские высокопоставленные лица владеют в Чешской Республике имуществом, оцениваемым в миллиарды. Например, отцу супруги президента принадлежит роскошный отель Retro Riverside в Карловых Варах. Ян Гамачек признался изданию MF Dnes, что останавливался в этом отеле: «По приглашению почетного консула», - добавил председатель Парламента.

В чешской же ветви «Азербайджанского ландромата» более всего выделяется одна семья – Нагиевых. Али Нагиев является заместителем директора азербайджанского Отдела по борьбе с коррупцией. Его сын и торговые партнеры уже инвестировали в Чехии более миллиарда крон (38,5 миллионов евро).

- По всей вероятности, благоприятно на инвестиционном климате сказался и визит президента Чехии Милоша Земана в Азербайджан в 2015 году?

«В Чехии есть много прекрасных мест, в том числе гостиницы и курорты, и если вы будете вкладывать свои деньги в Чешскую Республику, то, безусловно, не прогадаете», – сказал тогда президент Милош Земан, завершая свой визит в Азербайджан. И его призыв, судя по всему, был услышан.

Так, издание MF Dnes обратило внимание на многомиллионные инвестиции бизнесмена Али Асгарова.

Летом 2015 года он стал владельцем компании АА Investment Group. Согласно договору о купле-продаже, который попал в руки журналистов издания MF Dnes, именно через эту фирму Асгаров приобрел большую часть своей недвижимости в Чехии. Совладельцем АА Investment является также Шахла Аскерова, тоже гражданка Азербайджана.

Осенью 2015 года Асгаров приобрел отель «Купец» на берегу водохранилища Липно, заплатив за него 53 млн. крон (около 2 млн. евро). За период с декабря 2015 года по июль 2016 года во Фримбурке он купил недвижимость и земельные участки на сумму 60 млн. крон (2,2 млн. евро).

В текущем году азербайджанский предприниматель приобрел ресторан «Барбора» в историческом центре Чешского Крумлова, также за 60 миллионов крон (2,2 млн. евро).

Издание MF Dnes безуспешно попыталось связаться с азербайджанским инвестором, однако ни по телефону, ни по электронной почте журналистам не удалось пообщаться с предпринимателем. Так, происхождение денег, которые Али Асгаров вложил в приобретение недвижимости в Чешском Крумлове, остается неизвестным. «На вопросы, касающиеся отдельных лиц и финансовых трансакций, азербайджанская сторона ответов не дает», – сообщил изданию представитель чешских спецслужб.

Без вины виноватые

- Каковы же итоги журналистского расследования?

Как отмечается в итоговом сообщении Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности, нет оснований утверждать, что все люди, получавшие деньги, знали об их происхождении. Банковские записи указывают на то, что многомиллионные суммы оказывались на счетах компаний и физических лиц по всему миру. Среди них – дилеры автомобилей класса премиум, футбольные клубы, престижные туристические компании, а также медицинские учреждения. Происхождение же средств, поступавших в «черную кассу», остается до конца неясным, говорится в сообщении. Однако есть основания утверждать, что как минимум одним из источников ее пополнения была семья президента Азербайджана Ильхама Алиева. Сам Алиев отрицает какую бы то ни было причастность к организации «Азербайджанского ландромата» или совершение иных противозаконных действий.