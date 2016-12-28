28-12-2016 13:18 | Лорета Вашкова

19 декабря чешская компания HE3DA начала в пражском районе Летняны в пилотном режиме выпуск совершенно нового поколения аккумуляторов, более безопасных и дешевых. Емкость энергетических накопителей также превышает показатели стандартных моделей ионно-литиевых батарей. В производстве используются нанотехнологии, международный патент на которые зарегистрировал чешский изобретатель, химик Ян Прохазка.

Новые сверхъемкие 3D-литиевые батареи способны решить главную проблему альтернативной энергетики – долгосрочное хранение накопленной энергии. Блоки питания будут востребованы в автомобильной промышленности, в области производства электричества из возобновляемых источников и весьма актуальны в процессе переориентации на электромобильность. В новом блоке питания гальванические элементы размещены не вертикально, а горизонтально в виде пластин в раме, что увеличивает емкость как минимум в 20 раз и обеспечивает более быструю подзарядку аккумулятора. Данная технология позволяет снизить затраты на производство.

О преимуществах новых батарей сообщили представители HE3DA в ходе торжественного открытия производственной линии.

«Наши аккумуляторы, прежде всего, являются более безопасными, более дешевыми, а также полностью рециклируются. Эти параметры очень важны в использовании батареи на практике»,

- подчеркивает главный конструктор Ян Прохазка, претворивший в жизнь мечту о революционном типе аккумуляторов.

HE3DA планирует экспансию на Восток и на Запад

Наряду с полностью автоматизированным циклом производства в Летнянах, фирма планирует открытие производственных цехов общей площадью 4 тыс. кв. м. в поселке Горни Суха Северо-Моравского края, а также открытие фабрики в Словакии. Впоследствии производственную площадь в Горни Суха можно будет расширить до 40 тысяч кв.м.

Компания HE3DA была основана Яном Прохазкой совместно с предпринимателями Радомиром Прусом и Владимиром Иркой. Производственная линия в Праге открыта благодаря инвестициям китайского инвестора в размере 50 млн евро, получившего меньший пакет акций. HE3DA начала сотрудничество также с инвестиционным фондом Solideus, и по словам Радомира Пруса, потенциальные инвесторы, которые готовы финансировать производство, уже «выстроились в очередь».

«На сегодняшний день у нас есть уже от 200 до 300 инвесторов, в том числе и израильский, с которым подписан контракт на сумму около 50 млн евро. Фигурируют в наших контрактах и намного большие суммы. Подписан также договор с фондом Solideus, представители которого прибыли на открытие производственной линии в Летнянах», - сообщил Радомир Прус.

Следующие автоматизированные производственные линии предположительно будут открываться на основании лицензий в разных частях мира. Интерес к производству новых аккумуляторов проявили Германия, Китай, Россия, а также уже упомянутая Словакия. Средства, вырученные от предоставления лицензии, будет получать Чешская Республика. В следующем году владельцы компании также планируют переговоры с американским инженером, соучредителем SpaceX и главой совета директоров компании Tesla Motors Илоном Маском.