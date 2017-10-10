Черная ленточка - знак протеста чешских врачей

Черная ленточка на рукаве, которую многие пациенты во вторник смогут увидеть в сотнях приемных практикующих врачей по всей Чехии, вовсе не означает траур. Это – знак протеста против сложного административного управления, растущего объема работы и низкой заработной платы, которая в грядущем году так и не повысится, несмотря на то, что в бюджет больниц поступит больше средств. Под сложным административным управлением подразумевается заполнение все большего числа документов, обязательное введение электронных рецептов и электронный учет выручки. Все это лишь прибавляет докторам работы, которые, кстати, обращают внимание на то, что не молодеют. В 2020 году пятая часть чешских практикующих врачей достигнет 65-летнего возраста, то есть они будут вправе отправиться на заслуженную пенсию.

Участие в акции протеста, по предположениям Ассоциации амбулаторных врачей, во вторник примет 10 тысяч докторов по всей республике. На вопрос, почему государство увеличит финансирование больниц, но не поднимет зарплаты практикующим врачам, Чешскому радио отвечает заместитель министра здравоохранения Роман Прымула:

«Вся система здравоохранения основана на сети больниц. Если же посмотреть на реальную ситуацию в этом секторе, то мы сталкиваемся с уходом как врачей, так и медицинских сестер. Если же оценивать ситуацию в секторе практикующих врачей, там она более стабильна, хотя и нужно признать, что возрастная структура там не идеальна. Также можно наблюдать, что количество амбулаторных врачей систематически растет. Так что при оценке приоритетов, абсолютно логичным является доминантное финансирование больничного сектора».

В новом законопроекте Министерство здравоохранения планирует выделить больницам на 9 миллионов крон (346 тысяч евро) больше. В частном амбулаторном секторе при этом планируется увеличение бюджета на 2,1 миллиарда крон (80,7 млн. евро).

«Данное увеличение, в общем-то, можно назвать комплексным. Это означает, что сюда включается целый ряд изменений, например, замена амальгамовых пломб на белые, а также растущие объемы работы в ряде областей с этим связанных. То есть, это вовсе не означает, что данная сумма будет распределяться на зарплаты».

В больницах работы больше

Когда же дождутся повышения заработных плат практикующие врачи?

«Им, разумеется, придется подождать. Я не думаю, что у этих врачей такие уж низкие зарплаты. Приводимый ими аргумент звучит так, что зарплаты их медсестер должны быть на 10 тысяч крон (385 евро) выше, чтобы их можно было сравнить с зарплатами в госучреждениях. Я думаю, что это не совсем корректно, потому что нагрузка медсестры при уходе за лежачими больными или в реанимациях, где работают посменно, несравнима с работой медсестры, которая работает лишь в утреннюю смену, да еще зачастую при сокращенном графике. К тому же в частном секторе, врач способен самостоятельно повысить зарплату медсестре, и государство тут не при чем», - продолжает Роман Прымула.

Протест врачей, проходящий по всей стране во вторник, связан и с растущей бюрократией в медицинском секторе. Например, доктора протестуют против обязательного использования системы электронных рецептов. Больше всего трудностей это приносит врачам старшего поколения. Возможно ли, что государство пойдет им навстречу?

«То, что будут вводиться электронные рецепты, известно уже довольно давно. Причем, как только приближался срок, начинались протесты, и данное нововведение вновь откладывалось. В этом году было принято решение, что дальше это откладываться уже не будет. Мне трудно представить, что в XXI веке может действовать тот аргумент, что у нас нет компьютеров, и мы не можем этим пользоваться», - подытожил Роман Прымула.

Законопроект постановления о платежах ежегодно сталкивается с критикой. Новый законопроект на 2018 год уже критиковали и фармацевты, которых, в отличие от врачей, законопроект никак финансово не подготавливает к переходу на электронные рецепты.