Чего, кроме терактов, чехи опасаются в 2018 г.?

В прошлом году распространения пропаганды и дезинформации в интересах Кремля или, например, Китая опасалось 20% опрошенных. Особенно серьезной угрозой в 2018 году 68% опрошенных респондентов считают возможность нового теракта со стороны «Исламского государства». В межгодовом сопоставлении речь идет о самом резком изменении настроений чешских респондентов, связанных с опасениями за свою жизнь или жизнь своих близких.

«Повышение уровня тревожности связано, в первую очередь, с тем, что в 2017 году произошел ряд терактов или попыток терактов, а, во вторую очередь, с тем обстоятельством, что в настоящее время происходит более заметная медиализация всех этих событий, чем раньше»,

– говорит социолог и глава агентства Median Пршемысл Чех.

Еще 25% участников опроса, проведенного в середине декабря 2017 г. по заказу «Чешского радио», назвали потенциальные теракты ИГИЛ «угрозой средней степени». К более активному противодействию против «Исламского государства» призвал в своей рождественской речи президент Милош Земан: «Что касается Североатлантического альянса, я думаю, что НАТО должно быть гораздо более активным в борьбе с исламским терроризмом»,

– подчеркнул глава ЧР.

Число тех, кто опасается ослабления роли НАТО и усиления роли России в результате избрания Дональда Трампа президентом США, в ЧР увеличилось примерно на 7% и достигло 22%.

В число наиболее серьезных вызовов, стоящих перед Европой, входит сохранение европейских ценностей

Усугубилась, по данным последнего опроса, и такая важная проблема как сохранение традиционных европейских ценностей.

«Значимыми являются опасения респондентов, связанные с ослаблением европейских и христианских ценностей вследствие миграции. В 2017 году данные опасения высказало более 45% опрошенных, 38% назвали это «угрозой средней степени», годом раньше такого мнения придерживались около 40%. К важным проблемам чехи относят также проблематику уклонения от уплаты налогов в результате отправления капиталов в офшоры (45%), в результате чего госказна лишается существенной доли поступлений».

Менее 40% населения Чешской Республики всерьез опасаются в 2018 г. последствий вооруженных конфликтов в Сирии, странах Африки и Азии, более 40% – последствий изменения климата, его влияния на урожай и массовое переселение населения. Около 38% озабочены угрозой распространения ВИЧ/СПИД или эпидемии гриппа и других болезней. Более чем на 10% до уровня примерно 32% повысилось число тех, кто опасается ухудшения состояния экономики ЕС в целом (в результате Brexit или проблем в еврозоне). А также число тех (ныне составляет около 38%), кто боится сокращения рабочих мест в традиционных отраслях – в сфере промышленности и сельского хозяйства. 30% чехов опасаются, что иссякнут энергоресурсы, в результате чего повысится энергозависимость стран Евросоюза от других стран.

40% надеются на положительные изменения в своей жизни

40 процентов участников анкетирования связывают 2018 год с положительными ожиданиями и верят в то, что он окажется для них благополучнее, чем 2017-й. Каждый шестой участник опроса, наоборот, полагает, что «нужно готовиться к худшему». По мнению Пржемысла Чеха, социальный пессимизм в подавляющем большинстве случаев характерен для людей старшего поколения.

«Большая часть людей в возрасте до 45 лет верит, что 2018-й год будет лучше предыдущего года, тогда как в возрастной группе старше 60 лет на положительные изменения надеется уже лишь четверть респондентов. То есть люди старшего возраста уже несколько более пессимистичны в отношении будущего».

«В целом ожидания чехов по сравнению с предыдущим годом претерпели довольно незначительные изменения», – подытоживает итоги проведенного опроса глава агентства MEDIAN Пржемысл Чех. В анкетировании принял участие 1001 респондент старше 18 лет.