Часовые пояса и меридианы карловарского кинофестиваля

182 игровых и документальных фильма. Десять мировых и две международные премьеры. Терри Гиллиам, Барри Левинсон, Роберт Паттинсон и другие звезды мирового кино. Вот далеко не полный перечень программы 53-го кинофестиваля Карловы Вары, который его устроители называют «культурным мостом между Западом и Востоком». Уже четверть века известный чешский актер Иржи Бартошка руководит организацией KVIFF в качестве его бессменного председателя.

Известно, что организация следующего кинофорума начинается еще до окончания текущего фестиваля, ведь знаменитостей нужно успеть вовремя «заманить» в Карловы Вары.

«Мы ничего не платим тем, кого приглашаем, но им необходимо обеспечить определенный уровень комфорта, к которому они привыкли. Однако поскольку ты им ничего не платишь, у тебя и нет с ними подписанного контракта, в котором были бы предусмотрены какие-нибудь санкции. Например, обещавшая приехать Сюзан Сарандон неожиданно сообщила, что просит ее извинить – она получила работу в Канаде и отправляется туда. Так что она приехала сюда спустя два года. Поэтому невозможно знать заранее, кто у нас будет. Июнь и июль – идеальное время для съемок – длинные дни, солнце, так что часто нам отвечают: "Мы бы с радостью, но в этом году никак!" А потом приезжают. И если посмотреть на список всех актеров, режиссеров, операторов, продюсеров, которые побывали здесь за 25 лет, он будет огромным», – объясняет Иржи Бартошка.

«Золотой аппендикс Грегори Пека»

Он вспоминает, как у Грегори Пека приключился в Карловых Варах аппендицит, и фестивальная команда буквально спасала ему жизнь. Тогда звучали предложения переименовать главный приз фестиваля «Хрустальный глобус» в «Золотой аппендикс Грегори Пека».

«Роберт де Ниро приехал сюда с женой, детьми и няней, так что его визит обошелся нам недешево. Так что мы любим приглашать актеров из Европы, еще лучше – из Восточной», – смеется Иржи Бартошка. Он говорит, что основная подготовка очередного фестиваля завершается примерно на Рождество, однако только в мае можно точно сказать, приедет ли та или иная звезда.

Чешский триллер о велоспорте

В основном конкурсе борьбу за «Хрустальный глобус» ведут 12 лент, в числе которых road movie "Все будет" Олмо Омерзу – бегство двух подростков через заснеженную Чехию, и "Доместик" Адама Седлака – как сказано в аннотации, «клаустрофобное минималистское исследование медленного распада ума и тела» о профессиональном велосипедисте (его играет Иржи Конвалинка) и его жене (ее исполнила Тереза Гофова). Обе ленты критики называют «серьезным кино, достойно представляющим страну».

С интересом была встречена лента «новой волны» румынского кинематографа – фильм Раду Жуде "Пусть мы войдем в историю как варвары", посвященный тяжелой странице в истории народа – роли румын в Холокосте начала 1940-х.

Российское кино в основном конкурсе представлено фильмом Ивана Твердовского "Подбросы". В 2016 г. режиссер получил специальный приз жюри Карловарского фестиваля за фильм "Зоология", в 2014 году за "Класс коррекции" – главный приз программы «К Востоку от Запада», в которой участвуют ленты из стран бывшего СССР, Греции и Ближнего Востока.

Карловарский фестиваль без темы харрасмента

В этом году на Каннском фестивале Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт, Сальма Хайек, Марион Котийяр и еще десятки актрис провели акцию протеста против дискриминации женщин и харрасмента в киноиндустрии. Карловарский кинофестиваль к этому движению присоединяться не планирует.

«Мне кажется абсурдным, что кто-то кого-то похлопал по какому-нибудь месту 14 лет назад, а сегодня дама об этом вспоминает. Они разрушают этим людям профессиональную и личную жизнь. Сегодняшний мир очень – странный…» – комментирует известные события президент кинофестиваля.

Бессмертные 60-е

В этом году Карловарский кинофестиваль проходит под знаком 50-летия Пражской весны и вторжения в Чехословакию 1968 года. Для 71-летнего Иржи Бартошки 1960-е и предшествующая «оттепель» – особое время в искусстве. Недавно он пересматривал фильм "Летят журавли".

«Это фильм 1957 года. Русские превосходно перевели эту ленту в цифровой формат, вычистили, обновили. Некоторые фильмы устаревают, некоторые не меняются ни на миллиметр. В этой ленте видно освобождение от сталинизма, и она просто великолепна. Это – мостик, перекинутый к 60-м, которые, конечно, были удивительным временем. У нас начал издаваться Солженицын, снимались лучшие чешские фильмы – это была знаменитая чешская киношкола», – вспоминает бессменный президент Карловарского кинофестиваля.