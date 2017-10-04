«Цеховое качество» - гарантия натурального вкуса, цвета и запаха

В настоящее время в чешской Продовольственной палате зарегистрирован 141 продовольственный продукт, гордо носящий наклейку «цеховое качество». Среди них – как готовые закуски, например, маринованный сыр, заливные яйца, салаты, так и отдельные мясные, молочные продукты, хлебобулочные изделия, майонезы.

«Я предполагаю, что к началу следующего года продуктов с таким обозначением будет уже несколько сотен. В настоящий момент такой знак качества можно увидеть на изделиях из мяса, молочных продуктах, готовых деликатесах, хлебобулочных изделиях. В сущности, этим обозначением мы покрываем весь продовольственный рынок», - сообщил президент Продовольственной палаты Мирослав Томан на прошедшем в Праге Жофинском форуме, в рамках которого шла речь о двойных стандартах продуктов питания в Евросоюзе.

Специальное обозначение для высококачественных продуктов палата ввела в начале 2016 года. По словам Мирослава Томана, продукты, обозначенные логотипом «цехового качества», должны отвечать более строгим критериям, нежели те, которые прописаны в законе:

«Эти параметры довольно строгие. Это означает, что в продуктах содержится более высокий процент мяса, в них не могут находиться искусственные красители и другие химические добавки. К таким продуктам есть интерес. Мы ведем переговоры с сетевыми магазинами, которые его проявляют. Я думаю, что это оправдает себя, ведь чешский потребитель получит за свои деньги очень хорошее качество».

Опознать высококачественные продукты в чешских супермаркетах несложно – на каждом из них красуется логотип в виде чешского флажка и надпись «Произведено в соответствии с чешской цеховой нормой» (Vyrobeno podle české cechovní normy).

Может показаться, что обозначений качества на чешском рынке и без того пруд пруди – Klasa, Чешский продукт, Региональный продукт и так далее. Как покупателю не запутаться в этом шквале?

«В каждой сети магазинов есть свои продукты, обозначенные самыми разными знаками, которые должны являться гарантией качества. Однако они его не гарантируют. Так что у потребителя от всего этого действительно в голове полный хаос. Мы приветствуем те знаки качества и происхождения товаров, которые поддерживает государство. Они не должны сбивать с толку. Продукты должны соответствовать всем требованиям по безопасности состава, способа их использования. На них должен быть четко указан срок хранения, однако, далеко не всегда так бывает», - разъясняет председатель Общества по защите прав потребителей Грета Мазалова.

Как рассказала Грета Мазалова, часто покупателям приходится сталкиваться и с вопиющим нарушением минимальных стандартов качества – в продуктах попадаются камешки и даже осколки стекла. Реакция продавцов на это бывает, мягко говоря, негативной – «что получил, то и продаю». Как подчеркнула председатель Общества по защите прав потребителей, в последнее время чешский покупатель стал более образованным, люди хотят приобретать качественные продукты, безопасные для здоровья. Однако здесь имеет место и вопрос цены – не каждый может себе это позволить.

«Потребитель стал больше доверять чешским продуктам, которые проверяются нашими контрольными органами, а потому являются и безопасными для их здоровья», - подытоживает Грета Мазалова.