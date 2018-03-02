Церковная реституция - государство вернуло, но может забрать

Антон Каймаков
02-03-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Депутаты всерьез отнеслись к предложению компартии, и пропустили для дальнейшего обсуждения план введения налогообложения компенсаций, выплачиваемых государством за невозвращенное церковное имущество. Коммунистическая партия Чехии и Моравии считает, что оценочная стоимость объектов и земель, которое церквям вернуть невозможно, была завышена. За счет взимания налогов государство могло бы вернуть себе часть бюджетных средств.

Скачать: MP3

Павел Ковачик, фото: Филип Яндоурек, ЧРоПавел Ковачик, фото: Филип Яндоурек, ЧРо Впервые предложение о налогообложении компенсационных сумм коммунисты выдвинули на обсуждение правительства еще в 2016 году. Согласно норме об имущественном урегулировании между государством и церквями, за невозвращенные объекты, лесные и земельные угодья, а также предметы искусства из государственной кассы в течение 30 лет, без учета инфляции, должно быть выплачено 59 миллиардов крон (по актуальному курсу – 2,3 миллиарда евро). Путем введения налогообложения коммунисты предлагают из 2 миллиардов крон (79 миллионов евро), ежегодно перечисляемых церквям, подписавшим договор о возвращении имущества, экономить порядка 380 миллионов крон (около 15 миллионов евро).

«Все граждане платят налоги со своих доходов. Компенсации – это доход. Конечно, окончательное решение будет принято путем голосования, однако, мерки должны быть для всех одинаковыми. Церкви вовсе не являются чем-то исключительным», - комментирует глава коммунистической фракции Павел Ковачик.

Доминик Дука, фото: Адам Кебрт, ЧРоДоминик Дука, фото: Адам Кебрт, ЧРо Против коммунистической идеи ранее выступил пражский архиепископ кардинал Доминик Дука. Священник обращает внимание на содержание заключенных договоров. Доминик Дука напоминает о том, что церкви ныне начнут платить государству налоги с доходов, которые им будет приносить возвращенное имущество. Принятие коммунистического предложения, по мнению кардинала, приведет к серьезнейшему хаосу и чтобы его отстранить, считает архиепископ, наверняка кто-то должен будет обратиться в Конституционный суд даже раньше, чем это сделают церковные представители.

«Существует некая договоренность. Подписанию договоров предшествовали тяжелые дебаты. Мы в процессе не участвовали, поэтому я бы не хотел давать оценку, но считаю, что окончательные условия могли бы быть благоприятней. Однако какой-то договор уже существует, и он должен соблюдаться», - уверен глава христианских демократов.

Павел Белобрадек - глава христианских демократов, фото: Филип Яндоурек, ЧРоПавел Белобрадек - глава христианских демократов, фото: Филип Яндоурек, ЧРо Президент Чешской Республики Милош Земан ранее заявил, что вопрос налогообложения церковного имущества, некогда конфискованного коммунистами, а ныне возвращенного в рамках процесса реституции, предлагает подвергнуть всестороннему обсуждению.

Руководитель страны подчеркивает, что необходимо также проведение юридического анализа, который подтвердит или опровергнет возможность осуществления налогообложения возвращенного церковного имущества.

Идею взимание налогов с выплачиваемых компенсаций поддерживает Движение ANO и «Свобода и прямая демократия».

Кроме христианских демократов против высказывается партия ТОР 09 и гражданские демократы.

Антон Каймаков
02-03-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Зденек Ондрачек, фото: ЧТК

Коммунистический калиф на час

В калифа на час может превратиться парламентарий от Коммунистической партии Чехии и Моравии Зденек Ондрачек, избранный в пятницу главой Комиссии…
Фото: Мартина Шнайбергова

Компартия: кровь на руках и кресла в парламенте

Окровавленные слепки ладоней, серп, молоток, тазик с водой – эти предметы были приготовлены для посетителей штаб-квартиры чешской компартии…
Андрей Бабиш, фото: ЧТК

Премьер: Чехия за сбалансированный бюджет, но от евро отказывается

Чешское правительство в отставке Андрея Бабиша в среду одобрило так называемый Фискальный пакт – документ, который ждет своего принятия Чехией…
Далее об этом

Каждую неделю в программе «Радио Прага» на суд слушателей будет представлено пять песен. (Далее об этом)

Хит столетия
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL