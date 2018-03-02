Церковная реституция - государство вернуло, но может забрать

Впервые предложение о налогообложении компенсационных сумм коммунисты выдвинули на обсуждение правительства еще в 2016 году. Согласно норме об имущественном урегулировании между государством и церквями, за невозвращенные объекты, лесные и земельные угодья, а также предметы искусства из государственной кассы в течение 30 лет, без учета инфляции, должно быть выплачено 59 миллиардов крон (по актуальному курсу – 2,3 миллиарда евро). Путем введения налогообложения коммунисты предлагают из 2 миллиардов крон (79 миллионов евро), ежегодно перечисляемых церквям, подписавшим договор о возвращении имущества, экономить порядка 380 миллионов крон (около 15 миллионов евро).

«Все граждане платят налоги со своих доходов. Компенсации – это доход. Конечно, окончательное решение будет принято путем голосования, однако, мерки должны быть для всех одинаковыми. Церкви вовсе не являются чем-то исключительным», - комментирует глава коммунистической фракции Павел Ковачик.

Против коммунистической идеи ранее выступил пражский архиепископ кардинал Доминик Дука. Священник обращает внимание на содержание заключенных договоров. Доминик Дука напоминает о том, что церкви ныне начнут платить государству налоги с доходов, которые им будет приносить возвращенное имущество. Принятие коммунистического предложения, по мнению кардинала, приведет к серьезнейшему хаосу и чтобы его отстранить, считает архиепископ, наверняка кто-то должен будет обратиться в Конституционный суд даже раньше, чем это сделают церковные представители.

«Существует некая договоренность. Подписанию договоров предшествовали тяжелые дебаты. Мы в процессе не участвовали, поэтому я бы не хотел давать оценку, но считаю, что окончательные условия могли бы быть благоприятней. Однако какой-то договор уже существует, и он должен соблюдаться», - уверен глава христианских демократов.

Президент Чешской Республики Милош Земан ранее заявил, что вопрос налогообложения церковного имущества, некогда конфискованного коммунистами, а ныне возвращенного в рамках процесса реституции, предлагает подвергнуть всестороннему обсуждению.

Руководитель страны подчеркивает, что необходимо также проведение юридического анализа, который подтвердит или опровергнет возможность осуществления налогообложения возвращенного церковного имущества.

Идею взимание налогов с выплачиваемых компенсаций поддерживает Движение ANO и «Свобода и прямая демократия».

Кроме христианских демократов против высказывается партия ТОР 09 и гражданские демократы.