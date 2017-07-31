Что стоит за этими цифрами, и с какими особенностями чешского общества они связаны? Об этом «Радио Прага» беседовало с главой исследовательской организации Gender Studies Геленой Скаловой.

Новый виток дискурса о гендерном неравенстве вызвал недавний скандал, связанный с публикацией сведений о зарплатах ведущих журналистов и дикторов ВВС, – там разница между женщинами и мужчинами составила ни много ни мало 75%. Однако в целом этот показатель в Великобритании не превышает 19%, что не так уж сильно отличается от чешских данных. А как обстоит ситуация в целом в Европе?

«Разница в показателях между странами достаточно небольшая. Например, в Норвегии, относящейся к наиболее благополучным государствам с точки зрения равенства зарплат, этот показатель составляет около 15%, даже после введения специальных мер, призванных уравнять гендерное неравноправие. Однако следует обращать внимание не на среднюю цифру, которая не так показательна, а на то, как она колеблется в зависимости от возрастной категории, образования, профессии и т.д. – там это неравноправие в отношении женщин гораздо очевиднее».

– В чем причина того, что в Чешской Республике женщины получают настолько меньше, чем мужчины?

«Проблема неравноправия заплат является комплексной. Цифра 22% выводится из целого ряда факторов, которые ее формируют. Как я уже говорила, свою роль здесь играет возраст, образование, сектор экономики. И когда мы отбрасываем эти переменные, у нас остается чистая разница – так называемые гендерные различия в зарплате. Этот показатель появляется потому, что женщины часто работают в тех сферах, где зарплаты ниже. Свою роль здесь играет и карьерный путь женщины, который нередко прерывается. В Чешской Республике часто исключительно женщины заботятся о маленьких детях, стариках или других недееспособных членах семьи. И это имеет огромное значение, ведь карьера мужчины идет линейно, без перерывов».

Гелена Скалова подтверждает свои выводы и статистическими данными, согласно которым зарплаты мужчин в течение их профессиональной деятельности и с возрастом непрерывно повышаются, в то время как зарплаты женщин колеблются. Самые существенные различия наблюдаются между женщинами и мужчинами в возрасте 35–39 лет, когда женщины заботятся о маленьких детях, после чего возвращаются на рынок труда.

– При этом Трудовой кодекс запрещает менять тарифную сетку в зависимости от пола работника. Откуда же берутся эти 22%?

«Разницу в зарплате на одной и той же должности мы также обнаруживаем, однако здесь дискриминацию доказать гораздо проще, поскольку законом это действительно запрещено. Однако проблемы появляются при рассмотрении так называемой «равноценной работы», когда люди работают не на той же самой должности, с одним и тем же названием, а выполняют работу, схожую по степени тяжести, условиям труда, ответственность и другим факторам. При этом гендерные стереотипы оказывают большое влияние на то, как мы воспринимаем ценность труда. Например, когда мы видим мужчину, который на стройке поднимает 50-килограммовый мешок цемента, стереотип посылает нашему мозгу сигнал: «Этот человек выполняет очень тяжелую физическую работу». И частым аргументом более низкой оплаты труда женщины является то, что их работа «менее физически тяжелая, чем у мужчины». Однако если мы вспомним о медсестре, перестилающей постель лежачему пациенту, то в большинстве случаев ей приходится поднимать груз, который весит больше 50 кг. При этом мы это воспринимаем не как тяжелый физический труд, а как «заботу о других» – свойство, автоматически приписываемое женщине».

– Критики гендерного подхода к проблеме зарплат часто в качестве контраргумента приводят довод, что женщины изначально выбирают менее оплачиваемые профессии, получая гуманитарное, а не техническое образование, поэтому впоследствии и не преуспевают в конкуренции на рынке труда – на это обстоятельство указывала, например, еврокомиссар Вера Йоурова. Какую роль играют здесь заданные гендерные стереотипы?

«Очень сложно ставить что-то в вину взрослой женщине или девушке, выбирающей, в какой вуз ей пойти, ведь подобное решение принимается не в вакууме. На момент выбора, который определяет дальнейшую судьбу женщины, она уже прошла определенную социализацию, получила определенное воспитание, имеет за плечами опыт своей семьи. И с младых ногтей ее учили «быть женщиной» – тому, какие направления образования для нее «правильные», «подходящие», что она будет матерью и ее главной задачей станет забота о других, а не карьера. Это – самый распространенный стереотип того, как мы в Чехии понимаем "женское" и "мужское"».

И эти стереотипы, считает глава Gender Studies, исчезают крайне медленно. Люди сталкиваются с ними на каждом шагу, и они глубоко укоренены в агентствах по подбору персонала и в кадровых отделах предприятий, где определяющую роль играет устоявшееся убеждение в том, как будут себя вести на рынке труда женщины, а как – мужчины, – без всякого учета меняющейся реальности.