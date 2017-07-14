«Вы сошли с ума, идти на поводу у мусульманок! В аквапарк «Честлице» с детьми уже не пойду! Я напишу туда, что меня подобное не устраивает!». «Это – просто фасон купальника. Никто не носит это подолгу, проверьте!» Такими сообщениями запестрели соцсети.

Министр труда и социальных вопросов Михаэла Марксова поделилась опасениями, что появление большого числа женщин в буркини «вызовет давление, принуждающее одеваться других женщин».

Разумеется, чешские туристы видели на пляжах Европы и Востока женщин в буркини – они получили прозвище «космонавтки». Однако в качестве посетительниц чешских бассейнов принять их готовы далеко не все. Журналистки, прогулявшиеся по родным пенатам в исламских купальниках, столкнулись не только с косыми взглядами и нелицеприятными комментариями, но даже в одном случае с прямым запретом посетить место купания. Опрос «Чешского Радио» показал, что большинство аквапарков запрещают приходить в буркини, ссылаясь на требования гигиены.

Почему буркини настолько не вписывается в чешский пейзаж? Можно ли диктовать женщине, как ей одеваться или раздеваться? Почему неприятие вызывает именно исламский костюм? Об этом в передаче Radio Plus беседуют журналистка издания A2larm Аполена Рыхликова и публицист, комментатор Echo24.cz Иржи Пеняс.

«Космонавтки» на пляжах

«Буркини были созданы в 2004 году дизайнером Ахедой Занетти как инструмент эмансипации. У нас эта дискуссия приняла некий странный оборот, поскольку ставится знак равенства между буркини, исламом и терроризмом, и все это еще заворачивается в некие рассуждения о гигиене и женской свободе. Однако полагаю, что единственное, что там по-настоящему играет роль, так это исламофобия», – считает Аполена Рыхликова, которая категорически не согласна с тем, что буркини «не место в Чехии».

Аполена Рыхликова указывает на сексисткий оттенок самой постановки вопроса – мужчины, исповедующие ислам, носят строго определенный тип усов, однако никто не обсуждает их дизайн, в то время как внешний вид женщины попадает под огонь критики.

Журналистка также напоминает, что в законах шариата ничего не говорится о буркини, поскольку они были сформулированы значительно раньше появления этого костюма. «Мы ведем этот спор без участия самих этих женщин, к тому же забываем, что подобные правила существуют в большинстве фундаменталистских религиозных направлений. Достаточно вспомнить ортодоксальных евреек. Думаю, тело женщины не должно служить полем битвы, к тому же и западная культура, по которой покатились волны феминизма, сексуальной революции, не свободна от объективации женского тела и сексизма в общественном пространстве. Мне кажется, когда мы говорим этим женщинам: "Разденьтесь!", то немногим отличаемся от фундаменталистов, которые говорят им: "Останьтесь полностью одетыми!"». Журналистка уверена, что появление в том же бассейне соответствующим образом одетой ортодоксальной еврейки не привлекло бы вообще никакого внимания, и реакция вызвана приравниванием в сознании чешского общества ислама и его атрибутов к терроризму.

Одни говорят «Оденьтесь!», другие – «Разденьтесь!»

Иржи Пеняс видит в исламском купальнике знак радикализации мусульманского меньшинства в Европе. Если в Чехии, считает публицист, появление женщин в таких костюмах пока можно считать просто курьезными случаями, во Франции, где мусульманское население составляет 10%, это уже превратилось в серьезную общественную проблему. «Тут есть определенный парадокс – с одной стороны, буркини позволяет попасть на пляж и выкупаться, с другой, это перенос правил исламского фундаментализма, жестко диктующих женщинам вид одежды, в пространство, которое до сих пор было свободно от подобного дискурса», – указывает Иржи Пеняс, который убежден, что через буркини на европейские пляжи и в бассейны проникают законы шариата, а это уже опасно.

За те сто лет, которые женщины и мужчины купаются в общественных местах, люди в Европе уже пришли к консенсусу, что им надевать на пляж, считает журналист. «Я читал, что якобы критика буркини вызвана желанием мужчин видеть женщин обнаженными или полуобнаженными, однако это – в высшей степени сексистский подход. Это можно сравнить с тем, когда мужчины говорят, что «женщины хотят быть изнасилованными», – напоминает журналист, который называет буркини «чадрой для воды». «Мне этих женщин, прежде всего, жалко, и жалко вдвойне – во-первых, они находятся под прессингом культуры, которая их к этому принуждает, а с другой, сталкиваются в Европе с неприятием и непониманием. Эмансипация предполагает, что женщины свободны в своих желаниях, и лично я убежден, что никакой человек не хочет приходить на пляж, облаченный в плащ-палатку».

Среди мнений, которые звучат из уст оппонентов, есть и то, что «буркини помогает исламской женщине социализироваться, позволяя ей, пусть в закрытом костюме, но попасть на пляж». Другая сторона указывает, что если предыдущее поколение мусульманок Европы еще ходило на пляж в обычных купальниках, их дочери, родившееся на Западе, этого не делают, так что буркини – знак радикализации, а не эмансипации…

Твердо можно сказать лишь одно – дискуссия далека до завершения, и чешскому обществу еще предстоит выработать свое отношение к появлению на местных пляжах женщин-«космонавток».