Бронзовая Венера – гостья из Древнего Рима

Региональный музей, специалисты которого сделали находку, участвует в программе по исследованию коммуникаций в древнем мире, проходивших по территории границы Чехии с Моравией.

«Из письменных источников мы знаем, что здесь проходил важный путь, обозначавшаяся как Трстеницкая дорога. Мы занимаемся археологическими поисками и изучением этой коммуникации. Находка была сделана в районе поселка Кршенов, неподалеку от Свитавы. Это интересное место, где было обнаружено немало артефактов, относящихся как к древнему миру, так и к раннему и позднему средневековью. Среди самых интересных находок – и эта бронзовая Венера древнеримского происхождения», – объяснил в интервью «Радио Прага» автор находки, археолог Давид Вих.

По мнению ряда ученых, Трстеницкая дорога проходила через Чехию и Моравию и вела в Прибалтику и дальше на Восток. В Х веке она являлась главной коммуникацией, соединяющей Западную и Восточную Европу, – по ней перемещались товары – соль, меха, предметы роскоши и рабы.

Артефакты Киевской Руси

А какие места на территории современной Чехии она охватывала? «Эта древняя дорога вела из Праги, через Хрудим, городище Врацлав; у Литомышля она разделялась на два направления – на Оломоуц и Брно. Однако из письменных источников нам известно, что это была очень протяженная дорога. Некоторые находки, сделанные в городище Врацлав, – это предметы, попавшие туда из Киевской Руси», – рассказывает археолог.

Какая судьба ждет античную бронзовую даму? «Сейчас закончена работа по ее консервации. В данный момент мы проводим обработку всех находок, сделанных в этом районе, и готовимся опубликовать результаты. Это достаточно большая коллекция – почти 300 артефактов. Она будет передана в региональный музей в городе Литомышль, к собранию которого эта скульптура и должна относиться. Так что эта работа займет недели или даже месяцы. Тут стоит отметить, что сейчас стремительными темпами идет изучение территории границы Чехии и Моравии, и находок будет еще немало», – уверен Давид Вих.

Плата богам за удачу в пути

Рядом с бронзовой Венерой была обнаружена и золотая монета V века. «Скорее всего, она не была утеряна, поскольку обычно при раскопках древних поселений мы с такими монетами не сталкиваемся. Вероятнее всего, речь идет о принесении жертвы высшим силам, чтобы они помогли успешно преодолеть самый сложный участок пути», – объясняет Давид Вих.

Можно добавить, что в городище Врацлав в ходе исследований культурного слоя, проведенного с помощью детектора, было обнаружено несколько десятков монет эпохи раннего средневековья, что позволило уточнить дату появления этого поселения, которое оказалось более древним, чем полагали ученые, и возникло уже примерно в 1019 году, в период правления князя Ольдржиха. Однако люди появились здесь, конечно, гораздо раньше – в этом районе найдены следы стоянки железного века.