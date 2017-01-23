23-01-2017 14:25 | Ольга Васинкевич

Hyperloop, «гиперпетля», или же футуристический проект вакуумного поезда, который пока еще не был реализован нигде на свете, имеет шанс соединить Прагу, Брно и Братиславу. При сотрудничестве с компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT) в Брно начнутся исследования осуществимости проекта.

Проект «гиперпетли», который до сих пор своим видом капсулы, с огромной скоростью перемещающей по гладкому тоннелю, напоминает, скорее, кадры из футуристического фильма, был предложен в 2012-13 годах американским венчурным капиталистом Илоном Маском. Американское правительство начало реализацию проекта высокоскоростной железной дорогой California High-Speed Rail, которая к 2029 году должна соединить Лос-Анджелес и Сан-Франциско. «Высокоскоростная» линия предполагает движение поездов со скоростью свыше 200 миль (322 км) в час. Стоимость проекта в бизнес-плане 2012 года была оценена в 68,4 млрд. долларов. На это Илон Маск заявил, что калифорнийская дорога станет самой медленной среди скоростных ж/д магистралей мира, и при этом, самой дорогой в пересчете на милю пути. Но он оказался не просто голословным критиканом, а в качестве альтернативы предложил свой проект – Hyperloop. Предприниматель при этом пообещал, что новая железная дорога станет быстрее самолета, а также сделал ряд других громких заявлений: на ней не будет происходить аварий, дорога будет работать от солнечной энергии, «расписание» будет идеальным для пассажиров, поскольку продолжительность интервалов в движении транспортных капсул будет идентична перерывам в метро.

Для реализации идеи было решено создать компанию Hyperloop Transportation Technologies Inc. (HTT). Бизнес-модель компании не совсем обычна, поскольку она объединяет волонтеров, которые трудятся бесплатно, рассчитывая, в случае успеха, на долю возможной выручки с проекта. На сегодня проект собрал 200 добровольцев из Cisco Systems, Boeing, Гарвардского университета и Школы архитектуры и дизайна Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Полгода назад брненские политики начали вести переговоры с одной из фирм, занимающейся разработкой проекта Hyperloop. В среду мэр моравской столицы Петр Вокржал подписал меморандум с компанией Hyperloop Transportation Technologies. Теперь Брно при сотрудничестве Южно-Моравским краем планирует начать исследования на предмет возможности реализации данного проекта на территории Чешской и Словацкой Республик.

«Суть подписания меморандума заключается в том, что мы готовы воспринимать данный проект серьезно. Мы хотели бы подключить к данному проекту тот золотой клад, которым мы располагаем, а именно – академический и предпринимательский сектор. В меморандуме говорится также о совместной подготовке исследования возможности реализации проекта. Это необходимо для того, чтобы у нас уже была точная информация, с которой было бы возможно вести предметные разговоры. Для нас существенно, чтобы мы с самого начала находились на карте, и чтобы с самого начала город Брно брали в расчет, чтобы мы могли использовать данную технологию и стали пионерами в этом отношении», - комментирует заместитель мэра города Брно Ярослав Кацер.

Анализ возможности реализации данного проекта, в лучшем случае, мог бы быть готов уже в течение 2017 года. Система Hyperloop предполагает строительство конструкции по принципу трубопровода, по которой бы под давлением перемещались практически со скоростью звука капсулы, по размеру немного превышающие купе в поезде. Именно скорость является во всей концепции ключевым пунктом. Если, в самом деле, путешествие будет проходить со скоростью 1000 км/ч, расстояния было бы можно преодолевать в разы быстрее. Например, продолжительность поездки между Брно и Прагой действительно бы составила 20 минут.

«Поездка из Брно в Братиславу, которая в настоящее время занимает полтора часа, будет длиться 10 минут. При этом мы также хотели бы включить в данную систему Прагу, поскольку это столица и крупнейший региональный центр. Сегодня – очень важный день. Это начало строительства Центрально- и Восточно-европейской сети Hyperloop. По крайней мере, я на это надеюсь», - сообщил глава Hyperloop Transportation Technologies Дирк Алборн.

Ввиду того, что данная технология пока еще нигде не функционирует, чешские политики проявляют осторожность. В частности, и потому что подготовка к строительству даже более традиционных транспортных построек из-за регуляционных и имущественно-правовых вопросов может длиться десятилетия.