Борьба за президентское кресло. Заявки поданы

Правда некоторым заявителям спешить не стоит. Инвестиции могут оказаться напрасными. Уже сейчас известно, что не все смогли выполнить условия, прописанные в законе. Есть, например, кандидат, заручившийся поддержкой только одного депутата, а таковых, если говорить о членах Нижней палаты, необходимо не менее 20. Если же кандидат в президенты обратился к Сенаторам, то в этом случае достаточно 10 подписей.

Тот, кто полагается на поддержку простых граждан, до 7 ноября должен был собрать 50 тысяч автографов, подкрепленных также паспортными данными.

Под вопросом подписи законодателей

Некоторые депутаты и сенаторы подписались сразу под несколькими кандидатскими заявками. Эксперт по конституционному праву Ян Кисела и бывшая конституционная судья Элишка Вагнерова считают, что это противоречит правилам, и каждый законодатель имеет право поддержать только одного кандидата. Юрист Марек Антош утверждает, что формулировка действующего закона нечеткая. Заместитель министра внутренних дел Петр Млсна с этим не согласен:

«Достаточно посмотреть Декларацию прав человека, а конкретно прочитать 22 статью. Там написано, что толкование политических прав и затрагивающих их законов, включая права избирательные, должно осуществляться в интересах обеспечения в Чешской Республике максимального уровня демократической конкуренции».

Петр Млсна уверен, что, если обычные граждане имеют право поддержать любое количество президентских кандидатов, то таким же правом обладают и законодатели.

Полный список кандидатов только 24 ноября

Официальный список будет опубликован после завершения проверки МВД. Ведомство ссылается на необходимость хранить в тайне конфиденциальную информацию, хотя Управление по охране личных данных придерживается иного мнения.

В настоящее время известно только 9 имен. Эти кандидаты заявили о своем намерении с самого начала.

Баллотируется нынешний президент Чехии Милош Земан (на второй срок), предприниматель и поэт-песенник Михал Горачек, а также бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош. Эти кандидаты собрали в свою поддержку, как минимум, 50 тысяч подписей граждан.

Экс-глава Škodа Auto Вратислав Кулганек, руководитель Ассоциации оборонной промышленности Иржи Гинек и председатель партии «Разумные» Петр Ганниг собрали по 20 депутатских подписей.

Павел Фишер, директор неправительственной организации STEM, проводящей исследования общественного мнения, Марек Гилшер, научный сотрудник 1-го медицинского факультета Карлова университета и общественный деятель, а также Мирек Тополанек, экс-премьер Чехии заручились поддержкой 10 сенаторов.

Предвыборная гонка под строгим контролем

Честно ли ведется предвыборная кампания, за этим будет наблюдать Управление по надзору над хозяйствованием политических партий и движений. Именно эта инстанция должна гарантировать, что кандидаты на саморекламу потратили не более 40 миллионов крон (чуть более 1,5 миллиона евро) каждый. В приведенную сумму должна уложиться также помощь кандидатам, которая изначально финансового выражения не имеет.

«Это вариант, когда кандидату, например, бесплатно предоставлен билборд или же какая-то услуга. Все это претенденты должны включить в отчет о финансировании своей кампании», - комментирует Франтишек Сивера, заместитель председателя Управления по надзору над хозяйствованием политических партий и движений.