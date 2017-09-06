Борьба с Норвегией за чешских детей продолжится в ЕСПЧ

Об этом сообщила адвокат истицы Дора Бокова. Министр иностранных дел ЧР Любомир Заоралек подтвердил, что МИД готов оказать Михалаковой в Страсбурге поддержку.

В 2011 году государственная социальная служба Норвегии по помощи детям «Барневарн» отобрала у чешской семьи Михалаковых 12-летнего Дениса и 8-летнего Давида из-за подозрений в «насилии, тирании и плохом уходе». Несмотря на то, что обвинения не подтвердились, суд счел их слишком серьезными и принял решение оставить детей у опекунов. В данный момент дети воспитываются в двух разных норвежских семьях.

«Мы ждем, как Европейский суд по правам человека прореагирует на поданный иск, и готовы оказать всю возможную помощь, чтобы жалоба возымела действие», – подчеркнул Любомир Заоралек. По его словам, если ЕСПЧ примет иск к рассмотрению, чешская сторона будет«искать аргументы и указывать на обстоятельства, которые, по нашему, мнению, норвежская система не приняла во внимание. Между тем мы считаем их важными», – сообщил министр, который также полагает, что Чехия как государство имеет право указывать на то, в чем система другого государства не обеспечила защиту прав человека.

В связи с обращением Михалаковой в ЕСПЧ депутат парламента от TOP-09 Итка Халанкова подвергла критике чешские государственные структуры, которые, по ее мнению недостаточно активно защищают права гражданки страны. На это глава МИД напомнил, что Чехия использовала все имеющиеся в ее распоряжении инструменты: в связи с делом Михалаковых к Норвегии обращался чешский премьер и другие министры, дипломатическое ведомство подало несколько нот протеста, были задействованы посол Чехии в Норвегии и т.д.

В начале 2017 г. норвежский суд окончательно лишил Михалакову родительских прав за то, что она сообщила детали дела прессе. Власти Норвегии, дипломатическое представительство и органы опеки хранят молчание, так что ЕСПЧ остается для Эвы Михалаковой последней надеждой.