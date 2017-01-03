03-01-2017 10:52 | Антон Каймаков

Самый старый бонсай в Центральной Европе отныне находится в коллекции ботанического сада города Либерец, что на севере Чехии в 100 километрах от Праги. Возраст миниатюры дерева муррайи метельчатой или апельсинового жасмина, - 337 лет. Двадцать лет назад старинное бонсай было перевезено в Чехию с Тайваня Ярославом Пишелом из «Бонсай центра» в городе Либчаны.

В настоящее время уже полутораметровое дерево его владельцами на Тайвань было вывезено, чтобы уникальное растение не пострадало из-за рестрикций со стороны коммунистического режима в Китае.

«Я уже влюблен в бонсай. Это дерево прекрасно, так и дышит стариной», - радовался директор либерецкого ботанического сада Мирослав Студничка, когда живую миниатюру перемещали в оранжерею. Какое-то время древний апельсиновый жасмин с широким основанием ствола и темно-зелеными листочками, в период цветения покрывающееся мелкими белыми бутончиками, источающими пьянящий аромат, должен стоять в отдаленном уголке. Это необходимо для постепенной адаптации растения к новым условиям.

Мирослав Студничка: «Подобные растения, в первую очередь, вызывают у человека огромное уважение к людям, которые на протяжении столетий ухаживали за бонсай. Никто из них не допустил малейшей ошибки. Именно поэтому это растение сегодня так прекрасно».

«Это беженец. Бонсай, вместе с другими личными раритетами, перевезла на Тайвань, спасаясь от коммунистов, одна семья. Там я бонсай и купил. По истечении 20 лет мне трудно с ним расставаться, но я знаю, что здесь о нем будут заботиться настоящие специалисты. Растение будет жить и дальше. Я же смогу в любой момент сюда прийти и вновь полюбоваться этим бонсай», - говорит Ярослав Пишела из «Бонсай центра» в городе Либчаны.

Главным попечителем уникального апельсиновего жасмина в либерецком ботаническом саду станет Катержина Павласова: «Это растение живет уже более трехсот лет. Невообразимый возраст. На меня возложена гигантская ответственность - сохранить бонсай для последующих поколений. Я встаю в череду специалистов, которые ухаживали за растением до сих пор. Это огромная честь для меня».