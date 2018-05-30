Наркозависимость подростков – борьба продолжается

В больнице Сестер милосердия св. Карла Боромейского, где находится крупнейший в Чехии центр лечения детской аддикции, прошла пресс-конференция по вопросам хронических зависимостей среди детей и подростков. Этот аддиктологический центр является уникальным медицинским учреждением, аналогов которому в стране нет, он специализируется на лечении детей и подростков, употребляющих психотропные вещества. В оздоровительный курс входит комбинированная детоксикационная программа, психотерапия и организация досуга. Более подробно о самой больнице и ее программе рассказала руководитель детского детоксикационного отделения Светлана Крофтова:

— В нашем центре мы занимаемся лечением аддикции у подростков. Было бы неправильно называть их детьми, так как большая часть наших пациентов старше пятнадцати лет. После прохождения курса лечения мы переводим пациентов в областные центры поддерживающей терапии. К сожалению, в Чехии нет единой системы наблюдения за такими пациентами, поэтому мы нередко теряем связь с ними, в результате чего они вновь начинают принимать наркотические вещества. Я считаю, что в Чехии достаточно хороших специалистов в этой области, проблема именно в отсутствии комплексного подхода. Родители наших пациентов чаще всего социально безответственны или просто не в состоянии помочь своим детям, поэтому их лечение зависит в первую очередь от нас. Это очень большая ответственность.

Нехватка лечебных центров

Центр детоксикации и лечения аддикции у детей и молодежи в больнице Сестер милосердия является уникальным в Чехии, здесь стационарная и амбулаторная помощь сочетается с взаимодействием с пациентом и его семьей (или с центром опеки, если ребенок воспитывается в детском доме), школой. Кроме того, работники больницы оказывают помощь в последующей социальной интеграции пациентов. К сожалению, по количеству детей, подверженных хроническим зависимостям, Чехия относится к наиболее проблемным странам Евросоюза. Чешская Республика на протяжении многих лет лидирует по уровню потребления алкоголя, здесь по-прежнему много курильщиков, а в последние годы существенно ухудшилась ситуация с так называемой нехимической зависимостью: среди детей растет число игроманов, многие ощущают патологическую потребность в интернете, социальных сетях и т. п. Поэтому существует острая необходимость в открытии новых и обязательно связанных между собой аддиктологических центров. Реализация этого проекта займет от пяти до десяти лет. О сложностях на пути его внедрения рассказал профессор Михал Миовски:

– Чтобы система работала, она должна быть междисциплинарной. Например, в команде врачей не может не быть детского психиатра, необходимо и наличие немедицинского персонала. Создать такие лечебные центры, составить команду специалистов не так просто. И кто-то это должен оплатить. Сейчас мы боремся с ограничениями, связанными с правилами системы финансирования: например, Министерство здравоохранения не может полностью финансировать центр, где предоставляются и немедицинские услуги. Нам нужно найти решение, как скомбинировать медицинский, социальный и образовательный центр в единое целое. Для этого нужно призвать к сотрудничеству три министерства. А это непросто. Кроме того, медицинское страхование не может покрыть весь курс лечения и адаптации, так как в него входят и немедицинские услуги.

Необходимость сотрудничества

По словам профессора Миовского, в каждом регионе Чешской Республики необходимо создать сеть связанных между собой специализированных центров, в работе с пациентами должен участвовать не только нарколог, но и терапевт, детский психиатр или специализированный социальный работник или педагог. Лечение в данных центрах следует направить не только на физиологическое очищение организма, очень важную роль играют индивидуальные и групповые сеансы психотерапии и организация досуга (кружки по интересам, спортивные и музыкальные секции и т.д.). В проекте активно участвует Министерство здравоохранения Чешской Республики. О важности этой работы рассказала координатор антинаркотической политики Минздрава Ярмила Ведралова:

– Мы, конечно же, помогаем в реализации этого проекта. В прошлом году мы открыли специальную дотационную программу на развитие сети амбулаторных клиник детской аддикции. Мы также поддерживаем программу по созданию региональных детских амбулаторных аддиктологических центров, наша цель – открытие такого центра в каждом регионе. В прошлом году мы поддерживали шесть подобных проектов, в этом году – восемь. С другой стороны, как уже говорилось ранее, это междисциплинарный комплекс, мы стараемся реагировать на все предложения, к примеру, рассматриваем возможность введения лабораторных анализов в рамках обязательных профилактических обследований у педиатров.

Закона, регулирующего функционирование аддиктологических центров для детей и подростков, на данный момент не существует. Решить вопрос может готовящийся проект поправок к закону о здравоохранении и социальных вопросах, где была бы четко прописана система финансирования. О необходимости создания подобного документа говорили министры нескольких предыдущих правительств, однако проект так и не был разработан.