Богатая страна, народ которой «выживает до зарплаты»

В последнее время чехи узнали также о том, что объем европейских дотаций, выделенных Чехии на новый период 2021-2027 г., также как и Венгрии и Польше, будет более скромным.

«Да, средств из Брюсселя поступит меньше, потому что мы и без дотаций можем сегодня позволить себе больше тратить. Сокращение выделенной суммы частично связано с тем, что финансовые средства будут распределяться в соответствии с новыми критериями. Страны с большим уровнем безработицы получат больше, чем государства с низким уровнем незанятости населения, к которым относится и Чешская Республика. И еще одна веская причина для снижения евродотаций, причем не только Чехии, но и всем остальным государствам-членам Евросоюза – это Brexit, выход Великобритании из состава ЕС»,

– напомнил «Чешскому Радио» профессор Ян Швейнар, один из самых известных в мире экономистов чешского происхождения. К слову, он был консультантом президента Чехии В. Гавела, а в 2007 г. баллотировался на пост президента ЧР.

Способна ли Чехия обходиться без европейских дотаций?

Выход Великобритании из состава Евросоюза создает «дыру» в европейском бюджете, которую придется как-то залатать. Однако Чешская Республика по-прежнему остается реципиентом ЕС, так как получит из европейской казны больше, чем перечислит в объединенный бюджет.

«И мы должны ценить это. Я полагаю, что чистым реципиентом помощи со стороны ЕС Чехия останется еще на протяжении ряда лет»,

– говорит экономист.

Многие чешские регионы на сегодняшний день уже зажиточнее наиболее бедных областей Италии и Греции. А умеет ли Чехия жить и способна ли обходиться без европейских дотаций?

«Разумеется, мы способны жить и без европейских дотаций. Чехи – народ экономный, так что у населения есть сбережения, которые являются источником инвестиций. Думаю, мы способны справиться и без дотаций, и нужно к этому постепенно подготовиться, чтобы переход был плавным, без шока».

Западный ВВП – восточные зарплаты

Чехия за последние годы стала более преуспевающей, страной – если говорить о росте дохода на душу населения, так как ВВП остается главным индикатором экономического роста. А вот зарплаты чешского населения по-прежнему оставляют желать лучшего, если сравнивать с окладами в Австрии или Германии.

«Экономическое настроение многих чехов улучшилось, они видят, что зарплаты начинают расти, что потребовало в наших условиях долгого переходного периода. С другой стороны, по сравнению с нашими западными соседями, – а мы действительно привыкли на протяжении длительного периода времени сравнивать наш уровень жизни с немцами и австрийцами – зарплаты в Чехии «хромают». Важно учитывать следующее: мерилом национального богатства, которым пользуются экономисты и политики в Брюсселе, остается рост ВВП. Однако часть доходов перечисляется не только работникам, но и собственникам капитала, причем в ряде случаев иностранного, которые получают большую прибыль».

Профсоюзы активнее борются за права работников

Хотя зарплаты в Чехии растут быстро, тем не менее, с 2010 г. разница в оплате труда чехов, немцев и австрийцев не сокращается. Что происходит с национальным доходом? Как он распределяется внутри страны?

«По моему мнению, разница в оплате труда не сокращается именно вследствие того, как распределяется валовой внутренний продукт. Большую часть доходов получают владельцы капитала, меньшую – те, кто реально что-то производит. Сейчас наступает пора перемен, чешские профсоюзы активнее отстаивают финансовые интересы работников. А рекордно низкий уровень безработицы заставляет поднимать зарплаты и на предприятиях, где нет профсоюзов, если они хотят привлечь и удержать качественные кадры. Предполагаю, что зарплаты повысятся, однако мы пока не избежим отставания в уровне оплаты труда.

Сумма средней зарплаты в Чехии в большинстве случаев не достигает и половины доходов в Германии и Австрии. А это существенно, если мы сравниваем свой жизненный уровень именно с этими странами, поскольку как до, так и сразу после Второй мировой войны доходы чехов, австрийцев и немцев были примерно на одном уровне. Поэтому нам есть, кого догонять»,

– подчеркивает Ян Швейнар.