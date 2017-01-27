27-01-2017 14:54 | Антон Каймаков

Все больше фирм направляют свою деятельность на удовлетворение потребностей пожилых людей – развлечение, образование, туризм, забота о здоровье и прочего. «Серебряная экономика» - интенсивно развивающееся направление бизнеса в Европе, актуально и для Чешской Республики. Почти 20% населения страны составляют пенсионеры и их количество, согласно прогнозам специалистов, будет далее расти. К 2050 году упомянутый показатель может увеличиться в два раза. Предприниматели не хотят упускать из виду часть населения с ощутимо нарастающими потребностями и покупательской способностью.

Увеличение количества пенсионеров касается всей экономически развитой части мира, подчеркивает главный экономист компании «Cyrrus» Лукаш Кованда. Чехия в этом случае исключением не является. Одновременно растет и покупательская способность пожилых людей, все дольше сохраняющих свою активность. На общемировом уровне покупательская способность пожилых людей, как подсчитали специалисты, может уже к 2020 году достигнуть уровня 15 триллионов долларов. И это не предел.

«Непосредственно в Чешской Республике мы ожидаем интенсивного роста количества граждан пенсионного возраста до конца 50-х годов. Этот процесс будет сопровождаться также укреплением покупательской способности. Однако в случае Чехии нельзя ожидать, что оно будет столь быстрым, как в некоторых западных странах, где благосостояние пенсионеров уже сегодня выше, чем в Чешской Республике».

Что касается параметра покупательской способности чешских пожилых граждан, хотя она никого и не потрясает, но в международном сравнении страна выглядит достаточно хорошо, обращает внимание Лукаш Кованда. Но одновременно в прессе довольно часто можно встретить информацию о том, что положение многих чешских пенсионеров приближается к границе нищеты.

Главный экономист «Cyrrus»: «Надеюсь, что после этого комментария меня в какой-нибудь пивной не побьют. В Чехии об этом громких упоминаний не услышите, однако, лишь 17 стран мира превосходят нашу страну по общему индексу жизненного уровня пенсионеров. В этом отношении мы лучше всех постсоциалистических стран. Упомянутый индекс рассчитывается с учетом не только финансового состояния, по которому чешские пенсионеры, естественно, не на самом высоком уровне. В него, например, включен общий уровень состояния здоровья и доступность медицинской опеки, а также общая материальная обеспеченность. В этом отношении у нас состояние относительно хорошее, например, что касается доступности здравоохранения. Если сделать общий анализ, то чешские пенсионеры, хотя и нельзя сказать, что они шикуют, но и с экстремальной бедностью не сталкиваются».

Большое количество фирм, ориентирующихся на потребности граждан старше 60 лет, развивают свою деятельность в туристической сфере. Но это не самое крупное направление.

«В рамках «серебряной экономики» первенство принадлежит бизнесу с различного рода высокотехнологическими вспомогательными средствами, например, использующими и разные мобильные технологии. Такие средства, по мнению специалистов, способны помочь сэкономить значительные финансовые средства, необходимые на медицинское обслуживание. По некоторым исследованиям, экономия может достигнуть 25%. Перспективным направлением является и создание пансионатов для проживания пожилых, в которых пенсионерам предлагаются разные виды помощи и обслуживания», - считает главный экономист компании «Cyrrus» Лукаш Кованда.