Без права на хиджаб и молитвы

«Директор сказала - если я хочу остаться в учебном заведении, то должна снять хиджаб. Я ответила, что это противоречит моей вере, но одновременно предложила, что не буду носить мусульманский платок строго по религиозным канонам, а лишь прикрою им свои волосы. Однако директор мне сказала, что я должна полностью отказаться от ношения платка», - ранее разъясняла суть конфликта Ямаал.

Требуя снять хиджаб, руководитель медицинской школы Иванка Когоутова ссылалась на необходимость соблюдения правил внутреннего распорядка учебного заведения.

«Задачей суда было определить, правомерно ли требование школы, обоснованное однозначно и во всех других отношениях абсолютно нейтрально сформулированными правилами внутреннего распорядка? Суду нужно было определить - направлено ли это требование на достижение равновесия между конкурирующими друг с другом правами и интересами, например, между правами атеистов и верующих», - подчеркнул судья Ян Клаштерка.

Математика под аккомпанемент «Отче наш»

Суд пришел к выводу, что требование администрации пражской Средней медицинской школы дискриминационным не являлось.

– «Находясь в стенах общественного учебного заведения истица не имеет права на неограниченное использование исламского головного платка, демонстрирующего ее религиозную принадлежность. Не существует неограниченного права на демонстрацию своей принадлежности к той или иной религии. Если принять логику истицы, то, например, урок математики мог бы быть прерван чтением молитвы «Отче наш».

Школьный устав хотя и ограничивал истицу в ношении исламского головного платка, но внедренные правила в той же степени ограничивали и всех остальных студентов, которые хотели бы носить головной убор. В Чешской Республике ношение головного убора в стенах учебного заведения противоречит сложившемуся общественному порядку, хотя в иных закрытых помещениях и допускается, чтобы женщины в них находились в головных уборах».

На заключительное судебное заседание, чтобы выслушать судебный вердикт, экс-студентка Ямаал не явилась.

Интересы сомалийки, получившей в 2011 году в Чехии право на убежище, представляла адвокат Радка Корбелова-Догналова: «Я не согласна с финальным вердиктом. Он попирает основные принципы «Декларации прав человека» в нашей стране. Мы задумаемся о дальнейших юридических шагах с целью исправления сложившейся ситуации. Вы можете придерживаться любого мнения, но этот вопрос заслуживает, чтобы его обсудили также суды высшей инстанции».

На сторону Ямаал, которая в результате стены медицинской школы покинула, встала омбудсмен Чешской Республики Анна Шабатова. Против, однако, высказался Станислав Кржечек, заместитель чешского общественного защитника прав.

Право на запрет

Школьный юрист Радек Сухи считает, что вынесенный вердикт является прецедентом в положительном смысле этого слова: До сих пор директора учебных заведений точно не знали, как себя вести при возникновении подобных эксцессов. Суд подтвердил право руководителя поступать именно так, как это продемонстрировала директор Иванка Когоутова в уставе Средней медицинской школы. Это означает также и наличие права запретить ношение мусульманских головных платков».

Вынесенный вердикт, скандируя имя директора своего учебного заведения, бурно одобрили студенты медицинской школы, пришедшие на судебное заседание.