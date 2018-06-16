Бедность угрожает 20% молодых людей в Чехии

«Большую роль здесь играет семья с точки зрения социального и культурного капиталов, мотивации детей к получению образования и вообще существования семейной ячейки, к которой в случае финансовых затруднений может обратиться за помощью молодой человек и которая поможет ему. Второй фактор, во многом определяющий тo, столкнется ли подрастающее поколение с бедностью, это основной подход к образованию. Третий связан непосредственно с доступностью жилья»,

– перечисляет главные факторы поляризации общества социолог–сотрудник Чешской епископской конференции Kaтержина Пулкрабкова.



«Наличие проблемы очевидно в Чешской Республике, однако в рамках Европейского союза наша ситуация еще вполне благополучна, так как это один из самых низких показателей в отношении малоимущих и бедных слоев населения. Одновременно это, конечно, еще не означает, что проблема как таковая отсутствует или является менее острой»,

– подчеркнул автор исследования Maртин Kратохвил.