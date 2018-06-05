Бабиш: МВД готовит новую рабочую визу для иностранцев

О готовящейся визе, не дающей ее владельцу право на переселение, и привязанной лишь к сроку действия трудового договора, сообщил в понедельник во время встречи с представителями Службы занятости населения ЧР исполняющий обязанности премьера Андрей Бабиш.

«На сегодняшний день визы выдаются сроком на 60, 90 дней. Годовая виза помогла бы облегчить весь процесс. По истечении трудового договора работники возвращались бы к себе на родину»,- заявил премьер.

К упрощению режима трудоустройства иностранцев повторно призывают чешские фирмы, нуждающиеся в дополнительной рабочей силе.

«Мы ощущаем острую нехватку не только рабочих, операторов оборудования, водителей, механиков, но и инженеров», - перечисляет Томаш Коранда, директор строительной компании Hochtief.

Однако трудоустраивать украинцев чешским фирмам очень непросто, так как этот процесс обусловлен целым рядом требований. Во-первых, к предлагаемой вакансии не должен проявлять интереса ни один из чехов, желающих трудоустроиться. Далее фирма обязана представить документы, подтверждающие, что в ней работают не менее десяти работников, и доказать, что она действительно занимается бизнесом. И не в последнюю очередь, компания обязана сама отыскать за границей подходящего кандидата на данную вакансию.

«Если фирма уже находится в режиме «Украина», то ей приходится ждать своего будущего работника от шести до семи месяцев», - говорит Тереза Гейлова, представитель Союза промышленности и транспорта. Это, надо сказать, определенный прогресс.

«Еще недавно срок оформления составлял девять месяцев. К моменту приезда работника уже начинался новый сезон строительных работ, то есть планировать что-либо таким образом было невозможно», - вспоминает Томаш Коранда, повторяя при этом, что процесс трудоустройства украинцев надо упрощать.

«Мы уже повысили квоту на прием работников - с десяти до двадцати тысяч человек, причем эта мера касается, прежде всего, проекта «Украина»», - заявила и.о. министра труда Ярослава Немцова (ANO).

Напомним, что в Чехии самый низкий уровень безработицы из всех стран Евросоюза. В апреле текущего года в стране насчитывались 242 798 желающих трудоустроиться, а вакантных мест было 267 107. По данным министерства труда, в ЧР работают на легальной основе 374 тысячи иностранцев, 70 тысяч из них – из Украины.