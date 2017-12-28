Арифметика антитабачного закона

Антон Каймаков
28-12-2017
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Почти 60% населения Чехии высказывается за послабление антитабачного закона, которым с 31 мая 2017 года полностью запрещено курить в чешских ресторанах, барах и пивных. Таковы результаты опроса, осуществленного агентством «Median» по заказу Чешского радио. Владельцы питейных заведений, особенно небольших, заявляют об оттоке посетителей и сокращении доходов. Большинство политиков, однако, гласу народа пока не внемлет. Медицинская статистика в их глазах имеет больший вес.

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Иллюстративное фото, фото: Pixabay CC0Иллюстративное фото, фото: Pixabay CC0 «От нас это отпугнет половину посетителей, почти половину. Лишь несколько человек научились ходить на улицу», - заявляет официантка одной из пивных города Хомутов.

«Почему бы для них не создать курительные комнаты. Это просто неуважение к 2,5 миллионам граждан этой страны!» - вступается за 29% курящего чешского населения сенатор от партии гражданских демократов Даниэла Филипиова.

Однако большая часть ее коллег придерживаются иного мнения. Сенат отверг не только петицию 23 тысяч граждан, добивавшихся полной отмены антитабачного закона, но также и предложение о его смягчении.

Чешский Минздрав к какой-либо корректировке действующего закона не готовится. Новый глава ведомства Адам Войтех (движение ANO) напоминает о расходах на лечение болезней, вызванных курением.

«Необходимо осознать, что на лечение болезней, связанных с курением, ежегодно уходит 30 миллиардов крон (1 млрд 178 млн евро). Мы говорим об инфарктах, инсультах, раковых заболеваниях и т.п. От заболеваний, вызванных курением, ежегодно у нас умирает 15 тысяч человек».

Адам Войтех, фото: Михаела Даниелова, ЧРоАдам Войтех, фото: Михаела Даниелова, ЧРо Самой многочисленной группой курильщиков в Чехии является молодежь в возрасте от 15 до 24 лет. Курящих среди них – 35%. Несколько лет назад этот показатель составлял 45%. Антитабачный закон, надеются специалисты, поможет и далее снижать процент молодежи, зависимой от употребления табака.

Как считают специалисты, первые положительные результаты запрет на курение в ресторанах, барах и пивных уже принес.

«По предварительным данным, на 10-13% сократилось количество госпитализаций по причине острой коронарной недостаточности. Показатель соответствует данным из других стран. Вероятно, так оно и будет на самом деле. В иных странах сокращение госпитализаций составило 10-15%. В данном случае мы говорим о гражданах в возрасте до 60 лет и, в первую очередь, о тех, кто не курит», - подчеркивает врач Эва Краликова.

Антон Каймаков
28-12-2017
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