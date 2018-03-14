Антитабачный закон – дискриминация или охрана здоровья граждан

Главным требованием законодателя является разрешение на оборудование в барах и ресторанах курилок. Сегодня все посетители, жизни себе не представляющие без сигареты, чтобы подымит, должны в обязательном порядке выходить на улицу.

«Этот жесткий и дискриминационный закон вмешался в жизнь множества обычных граждан – обслуживающего персонала, хозяев ресторанов, да и целых сообществ», - подчеркивает соавтор петиции за смягчение антитабачного закона Мирослава Нерадова.

«Самое жуткое, что у нас исчезла свобода волеизъявления все заинтересованных сторон – хозяина трактира, его работника, а также и гостя», - подчеркивает другой соавтор петиции Иржи Мика.

Под требованием смягчить антитабачный закон, опубликованным в июне прошлого года, уже подписалось более 66 тысяч граждан.

В феврале текущего года появилась также альтернативная петиция за сохранение ограничивающего закона, действующего в стране лишь 9 месяцев, в изначальном виде. За 2 недели это требование подписали 1300 чешских граждан.

«Право дышать чистым воздухом – стоит выше права курить. Если вы хотите открыть ресторан, то вам придется выполнить целый ряд требований, которые владельца неким образом ограничивают. Однако посетителям они гарантируют определенный уровень гигиены, что в ресторане мы получим безопасную еду, питье и будем дышать безопасным воздухом», - считает врач Эва Краликова, заведующая Центром лечения табачной зависимости.

Разрешение на создание курительных комнат в барах и ресторанах, по мнению заместителя главы чешского Минздрава Алены Штефловой, некурящих граждан от влияния табачного дыма не защитит: «Системы проветривания, фильтрации воздуха и другие технические изощрения оказались неэффективными».

Депутат от гражданских демократов Марек Бенда, несмотря на отсутствие поддержки правительства, не намерен отказываться от своего плана: «Мы настаиваем на реализации выдвинутого нами проекта. Существующий жесткий запрет должен быть смягчен. Технические требования правительственного совета можно учесть в промежуток между первым и вторым чтением проекта».

Ранее Марек Бенда заявил о том, что шансов на продвижение проекта смягчения антитабачного закона у него достаточно много: «Мы стремились сохранить изначальные принципы, озвученные авторами антитабачного закона. Это означает, что там, где блюда готовятся и в залах для гостей ресторанов и баров запрет курения остается. Соблюдаются также и принципы охраны здоровья обслуживающего персонала. Я думаю, что моя поправка должна пройти голосованием, так как у меня в руках уже есть подписи 86 депутатов. Чтобы заручиться поддержкой большинства мне не хватает лишь 15 подписей. Я думаю, что смогу их найти».

Кроме Палаты депутатов смягчение антитабачного закона будет обсуждать также и Сенат. Верхняя палата, однако, как и Минздрав, ведомство промышленности и МВД, ранее высказалась против послаблений.