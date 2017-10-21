Андрей Бабиш – невеста с завидным приданым

Пророссийский тандем

«Все зависит от того, какой окажется сформированная после после выборов коалиция. В любом случае, очевидно, что членом правящего кабинета станет движение АNО, в качестве вероятных партнеров которого выступают гражданские демократы (ODS) и «Пиратская партия».

Что касается европейской интеграции, можно предполагать, что Чехия не пойдет по пути сближения с государствами, образующими ядро ЕС, не устремится в еврозону и займет еще более осторожную и выжидательную позицию по отношению к ЕС, чем это было до сих пор. В отношении России и Украины интересно то, что Андрей Бабиш во многом придерживается точки зрения, аналогичной позиции Земана. Так что в лице премьер-министра Бабиша и президента Земана мы, по всей видимости, получим тандем, определяющий направление внешней политики ЧР».

Курс внешней политики страны, по мнению Яна Коваржа, в результате итогов нынешних выборов, скорее всего, претерпит существенные изменения.

«Что касается позиции по Крыму и построения отношений с Россией и Украиной, то можно ожидать более пророссийской политики наших властей и, наоборот, ухода от сегодняшней позиции ЧР, осуждающей аннексию Крыма. В целом можно констатировать, что вероятно увеличение дистанции с официальной позицией Чехии по этим вопросам в рамках европейской и международной политики».

В двери кабинета стучатся гражданские демократы и «пираты»

– Часть своей предвыборной риторики ряд партий основывал на обещаниях, что в случае завоевания сильной позиции после выборов они не сядут за стол переговоров с Андреем Бабишом. Насколько вероятны осложнения или проволочки в назначении Бабиша премьер-министром в связи с нежеланием видеть его в роли премьера – некоторые партии и в субботу заявили, что готовы сотрудничать с движением ANO при условии, что с Бабиша будут сняты обвинения, в обратном же случае им с лидером ANO явно не по пути?

– С моей точки зрения, при наличии примерно 80 депутатских кресел, которые рассчитывает занять ANO, Андрей Бабиш является невестой с богатым приданым. Поэтому остальным партиям, менее преуспевшим в выборах, скорее придется «просить его руки». Несмотря на то, что потенциальные коалиционные партнеры в лице партий гражданских демократов (ODS) или «Пиратской» (в обоих случаях возможен вариант коалиции, состоящей из двух партий) ставили под сомнение возможность сотрудничества с премьер-министром, против которого возбуждено уголовное дело. Мне кажется весьма неправдоподобным, что Бабиш не станет премьером. Тем не менее, я думаю, что это – куда более удачный вариант, нежели если бы Бабиш не занял кресло премьера, а остался в тени, действуя опосредованно и фактически оказывая влияние на ключевые решения.

То есть, избиратели в очередной раз, возможно, станут свидетелями если не кардинального изменения предвыборной риторики, то вполне ощутимого, отмечает Ян Коварж.

Союз нелиберальных антидемократических партий маловероятен

– Каковы наиболее реальные сценарии смены правительства?

– Ярослав Фалтынек, зампредседателя движения ANO, заявил о готовности вести переговоры, прежде всего, с нынешними членами правящей коалиции, социал-демократами и христианскими демократами. В общей сложности эти три субъекта претендуют на 105 депутатских мандатов, то есть на парламентское большинство. Это – один из первых вариантов, однако я предполагаю, что социал-демократы предпочтут уйти в оппозицию. Второй вариант – коалиция ANO и гражданских демократов – невзирая на выше упомянутые предвыборные заявления ODS, так как гражданские демократы вполне могут изменить свою точку зрения. В качестве одного из сценариев можно допустить и правительство ANO и «Пиратской партии», хотя в таком случае этот «союз», по данным на текущий момент, обеспечивает скорее шаткое большинство. По моему мнению, наименее удачные варианты представляли бы правительство ANO и «Свобода – Прямая демократия» (SPD), которую возглавляет Томио Окамура, или коалиция в составе ANO, коммунисты и SPD, так как в обоих случаях у штурвала власти оказались бы очень нелиберальные и антидемократические партии. Однако вероятность последних двух комбинаций, по сравнению с другими, на данный момент намного менее вероятна».

По мнению Яна Коваржа, уже также очевидна невозможность возникновения коалиции с антибабишовской позицией.