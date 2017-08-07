На вопросы Радио Прага отвечал представитель Amnesty International Мартин Балцар.

- «В наш круг внимания входит не столько объем экспортных поставок чешского оружия, сколько то, куда они попадают. Чешская Республика, к сожалению, торгует и с такими странами, где наблюдаются проблемы с соблюдением прав человека. Именно с этим и связана наша критика в адрес чешского правительства, которое выдает разрешения на экспортные поставки вооружений туда, куда их отправлять не следует».

Он напоминает, что Чешская Республика, согласно международным договоренностям, обязана препятствовать экспорту оружия в государства, где существует угроза их злоупотребления, даже если речь идет только о подозрениях.

- «Мы считаем, например, что поставляемое в Саудовскую Аравию оружие может быть применено на территории Йемена, где идет гражданская война, которая стоит вне всех рамок международного законодательства. Вопросы у нас вызывают и некоторые поставки в Объединенные Арабские Эмираты, а также в такие страны, как Азербайджан, Вьетнам и другие».

В какой степени вопрос поставок оружия является политическим вопросом?

«Amnesty International старается оставаться вне политики. Однако абсолютно явно, что оружейники и господин президент, стремятся ослаблять влияние инстанций, которые могли бы ограничить экспорт военного материала и оружия. На ярмарке IDET 2017 (проходила в Брно на рубеже мая и июня) господин президент по поводу контрольных процедур заявил, что речь идет об излишних бюрократических препятствиях. Мы же считаем важным и необходимым, что Министерство иностранных дел может запретить некоторые экспортные поставки оружия, если будет выявлена возможность их злоупотребления. Мы категорически против отмены данного контрольного механизма. Учитывая существование давления со стороны представителей военно-промышленных предприятий и президента, направленного на аннулирование контрольных мероприятий, способных вылиться в запрет вывоза оружия, можно сказать, что речь идет о политическом вопросе», - комментирует Мартин Балцар из международной организации Amnesty International.

Есть примеры государств, которые ответственно подходят к вопросу торговли оружием?

«В Нидерландах и Швеции по решению парламентариев и правительства запрещен экспорт оружия в Саудовскую Аравию. Я хочу подчеркнуть, что мы не выступаем за введение каких-либо сплошных запретов или бойкотов. Однако мы оцениваем положительно, когда некоторые государства акцентируют внимание на поведении конкретных стран, указывая на высокую степень риска злоупотребления оружием. Мы считаем правильным указывать на ситуации, когда экспортируемое оружие может быть обращено не только против граждан каких-то стран, но также и против нас».