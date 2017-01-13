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Радиогазета Американский бомбардировщик B-17 изучили методами классической археологии

13-01-2017 14:34 | Ольга Васинкевич

Ученые из Археологического института Чешской Академии наук впервые изучили американский самолет, потерпевший крушение в период Второй мировой войны на территории Протектората Богемии и Моравии. Самолет B-17G, также известный как Laetitia, направлялся бомбить Берлин и разбился 24 марта 1945 года недалеко от Рыхнова-над-Кнежной.

Бомбардировщик B-17G, Фото: Mstrawn, CC BY-SA 4.0 InternationalБомбардировщик B-17G, Фото: Mstrawn, CC BY-SA 4.0 International Ученые из Археологического и Военно-исторического институтов представили общественности уникальное открытие со времен Второй мировой войны. Обломки американского бомбардировщика B-17, известного также как «летающая крепость», ученые исследовали с помощью классических археологических методов. На территории Чешской Республики за всю историю было обнаружено несколько самолетов, потерпевших крушение во время Второй мировой войны. Уникальность данной находки и ее исследования заключается в том, что археологи применили особую технику при изучении обломков. Она позволила с точностью определить тип самолета, его цели и узнать о дальнейшей судьбе экипажа.

24 марта 1945 года 30 бомбардировщиков взлетели с итальянской базы и направились к имперским предприятиям, расположенным неподалеку от Берлина. Однако из-за ошибки в навигации по пути они случайно оказались над хорошо охраняемым нефтеперерабатывающим комбинатом в городе Мост. Так одна из противовоздушных установок попала в мотор американского бомбардировщика. Однако, при попытке вернуться на базу, у него вышел из строя и второй мотор. Как отмечает Либор Паржизек, который досконально изучил историю данного полета, из-за того, что пилоты не могли набрать высоту, достаточную для перелета через Альпы, они решили долететь до ближайшего советского фронта:

«В это время уже действовало соглашение между Советским Союзом и американцами, так что они отправились на полевой аэродром, находящийся прямо за линией фронта. Под Прагой они повернули на восток и полетели через Подебрады и Градец Кралове. Ну, а когда они перелетели через последнюю полосу предгорья перед Орлицкими горами, в самолете горело уже все. Поэтому по приказу капитана они приняли решение выскочить из самолета».

Петр Чех, Фото: Мартина Била, Чешское радио - Радио ПрагаПетр Чех, Фото: Мартина Била, Чешское радио - Радио Прага После этого «летающая крепость» еще в воздухе взорвалась. Практически 70 лет обломки самолета никто не изучал, однако, в последние годы данные места значительно пострадали от так называемых «искателей сокровищ», поэтому на место прибыли ученые из Института археологии АН ЧР под руководством Петра Чеха:

«Когда мы попали на место, там были две дыры в земле, проделанные «искателями сокровищ». Мы сначала их очистили и посмотрели, что там осталось. А затем с помощью классических методов археологов, со щеточками и метелками, мы детально разобрали это место, чтобы понять, что конкретно там произошло».

Таким образом, находка «летающей крепости» стала первым современным обнаружением, к которому применялись археологические методы, аналогичные тем, что используются при обследовании средневековых городов. По словам Петра Чеха, например, благодаря этому подтвердилась и местная легенда, что самолет после падения горел еще два дня.

«Дилетант спросит: как это что-то может гореть два дня? Но потом мы узнали, что на крыле находился бензобак. Топливо вытекало и, тем самым, поддерживало огонь».

Истрию самолета В-17, включая все обнаруженные на месте артефакты, можно будет увидеть в течение апреля в Рыхновском музее. Затем при сотрудничестве с Военно-историческим институтом выставка переедет в Авиационный музей в Кбелы в Праге.

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