Альтернатива бэби-боксу

Согласно чешскому законодательству, женщина может родить в стенах роддома, сохраняя практически полную анонимность. Данные о матери, на основании ее заявления, регистрируются отдельно и не указываются в свидетельстве о рождении ребенка, оставаясь «за семью печатями». Права к новорожденному в этом случае у женщины остаются только до момента его усыновления.

«Персонал нашего роддома ознакомлен со всеми действующими правилами. В родильных отделениях всегда под рукой необходимые для подписи документы», - комментирует Ярослав Файрайзл, директор пражского Института матери и ребенка. Варианту «скрытых родов», учитывая возможные осложнения и опасность несвоевременной диагностики врожденных патологий, врач отдает предпочтение. Одновременно, однако, Ярослав Файрайзл добавляет, что у них в институте подобных случаев еще не было.

И юридической точки зрения «скрытые роды» предпочтительней.

«У ребенка в этом случае значительно больше прав. В последствие он, например, может получить информацию о процессе родов, и через суд добиться рассекречивания информации о своем происхождении», - комментирует юрист Адэла Горейши.

Как директор пражского Института матери и ребенка, так и специалист по правовым вопросам не сбрасывают со счетов пользу, которую женщинам в трудной жизненной ситуации, могут приносить бэби-боксы. Как минимум, речь идет о возможности выбора. За 20 лет существования в Чехии системы бэби-боксов, на усыновление через нее было передано 156 детей. Возможно, речь идет о спасении их жизней.