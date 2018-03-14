«Алекса» сообщит все последние новости «Радио Прага» по-английски и немецки

Русская служба
14-03-2018
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«Радио Прага» и «Чешское Радио» стали первыми СМИ в стране, начавшими использование смарт-динамика Amazon Echo. Оборудование, откликающееся на имя Алекса, служит «воротами» в Интернет, для которых не нужен ни дисплей, ни клавиатура, ни даже нажатие кнопки. Достаточно попросить Алексу по-английски, и она сообщит вам новости «Радиожурнала» на чешском языке. А главное – можно запрограммировать получение новостей «Радио Прага», причем как по-английски, так и по-немецки.

«Алекса», фото: Ондржей Томшу«Алекса», фото: Ондржей Томшу У «Чешского Радио» большие планы на Алексу. Скоро она сможет транслировать не только новости, но и интервью, подкасты и другие программы.

Разумеется, недалек тот день, когда Алекса сможет не только транслировать чешскую речь, но и «понимать» по-чешски.

Что еще может этот небольшой черный цилиндр? Он способен отвечать на несложные вопросы, которые ему задает человек, – например, рассказать о погоде или подсчитать число дней, оставшихся до Пасхи или Рождества.

Если оборудование подсоединено к Spotify или Amazon Prime Music, оно также может включать музыку. Умный динамик установит будильник и может «созвониться» со своим собратом. Его можно использовать как телефон и интерком и как пульт управления другими умными домашними приборами.

Например, в Англии уже 14% жилищ оборудовано смарт-репродукторами, а в США этот показатель достигает 18%. По прогнозам, в течение трех лет такими приборами будет оснащено 75% домов и квартир и станут таким же обыденным бытовым прибором как телевизор или холодильник.

Русская служба
14-03-2018
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