8 марта по-чешски, или гвоздики возвращаются

Большое красное сердце, вазы, наполненные красными гвоздиками, и огромный плакат «МДЖ» – так сегодня выглядит витрина цветочного магазина в городке Врхлаби. «У нас красивая ретро-витрина. Великолепные красные гвоздики, украшенные аспарагусом. И надпись выполнена в ретро-стиле», – объясняет флористка Алена Одваркова.

После прошлогоднего повышения спроса, когда 8 марта цветы разлетались как горячие пирожки, магазин подготовился к очередному Дню женщин.

«Мы не можем отвечать покупателям, что у нас уже ничего нет, так что мы заранее запасаемся товаром: у нас не менее 200 гвоздик, в основном, красных».

В магазин в этот день, заглядывают, в первую очередь, мужчины старшего поколения, однако, как замечают продавщицы, среди покупателей становится и все больше молодежи. «Приходят уже и молодые люди, которые покупают цветы мамам, бабушкам и своим подругам. Мужчины постарше покупают, главным образом, гвоздики, а те, кто помоложе, – розы и герберы», – уточняет Алена Одваркова.

Помимо цветов, мужчины стремятся порадовать дам и чем-нибудь сладким – уже с понедельника кондитерские магазины в городе начали принимать заказы на торты и пирожные, спрос на которые, по сравнению с обычными днями, вдвое выше.

«Да, в этот день продажи у нас увеличатся. Будет продаваться больше пирожных. Многие заранее планируют как-то отметить этот день, заглянув к вечеру к нам, чтобы посидеть в кафе. Так что тортов и пирожных продается больше», – объясняет директор кондитерской Ленка Тотова. По ее наблюдениям, наибольшим спросом 8 марта пользуются пирожные, украшенные свежими фруктами.

Остается напомнить, что выходным днем 8 марта в Чешской Республике не является, а помимо возвращения к традиции поздравлять женщин, феминистские организации в этот день напоминают о гендерном неравенстве, которое остается в стране, в том числе о более низких зарплатах женщин и дискриминации работающих матерей.

«В этот день нам следует вспомнить о том, какой большой путь проделало движение за равноправие женщин и мужчин от своего начала, когда речь шла об избирательном праве, до сегодняшнего дня, когда нам по-прежнему есть к чему стремиться, чтобы обеспечить, хотя законом это уже закреплено, реальное равноправие полов», – подчеркивает директор агентства Gender Studies Гелена Скалова.

«Этот праздник отмечается во всем мире, и во многом младшим поколением, поскольку он воспринимается как праздник по защите прав человека. То есть помимо того что это – день международной солидарности женщин, это еще и правозащитный праздник», – отмечает председательница Чешского союза женщин Яна Хржова.

Согласно докладу Global Gender Gap Report за 2017, по шкале равноправия женщин и мужчин Чехия находится на 88-месте. Равные шансу у представителей обоих полов существуют только в получении образования. При этом на чешском рынке труда наблюдается серьезная дискриминация женщин. Также они очень мало представлены в политике. В рейтинге Global Gender Gap Report Чехию опередили такие страны как Гана, Уганда и Россия.