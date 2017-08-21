6000 тысяч ДТП по вине пожилых. Статистика растет

Неблагоприятная тенденция начала прослеживаться с 2012 года, когда было зафиксировано около 4000 тысяч ДТП с участием пожилых людей. В 2016 году этот показатель перешагнул рубеж в 6000 происшествий. Вдобавок на каждую 1000 ДТП с участием пожилых приходится самое большое количество смертельных исходов. Все чаще граждане старше 65 лет используют для передвижения по дорогам не только автомобиль, но также электрические велосипеды и самокаты. Такого рода участники дорожного движения среди машин оказываются в еще большей опасности.

«Естественно, что пенсионеров по дорогам ездит гораздо больше, чем это было в прошлом. Сегодня, например, во многих селах закрывают почты, что заставляет пожилых людей ездить за своими пенсиями в соседние города», - обращает внимание Зденек Пернес, председатель Совета пенсионеров Чехии.

Машин на дорогах прибавляется, а спешащие водители все меньше учитывают возрастные особенности людей, что, однако, касается каждого. Пожилые люди могут медленнее реагировать и передвигаться, если речь, например, идет о велосипедистах или пешеходах. Если об этом помнить, считает Мартин Фрарж из отдела Министерства транспорта BESIP, занимающегося проблематикой безопасности дорожного движения, многих происшествий удалось бы избежать. Достаточно просто притормозить, когда впереди переходит улицу пожилой человек, подчеркивает чиновник. То же самое касается и пожилых водителей. Если быть к ним внимательней, то многих ДТП может и не быть.

Эксперты из Группы дорожной безопасности BESIP в 2016 году в связи с ростом количества ДТП с участием водителей старшего возраста заявили о необходимости введения более жесткого контроля над состоянием их здоровья. В настоящее время закон обязывает граждан, владеющих водительскими правами, отправиться на профилактический осмотр к врачу в канун своего 65-летия, а с 68-летнего возраста проходить его каждые два года. Министерство транспорта отвергает необходимость изменения существующего порядка, так как для этого нет веских причин.

С главой транспортного ведомства Даном Тёком согласен и Петр Сонька из Объединения терапевтов. В случае появления у врача сомнений, пожилого водителя всегда можно отправить на дополнительное обследование к специалисту, чтобы исключить или же подтвердить влияние того или иного проявившегося недуга на его способность водить автомобиль.

«Я думаю, что в Чешской Республике в этом отношении действуют более строгие правила, чем в других странах Европы», - подчеркивает Петр Сонька.

Как подтверждает полицейский пресс-секретарь, регистрируется минимум случаев, когда пожилые водители продолжают садиться за руль без прохождения обязательного медицинского освидетельствования.