53-й кинофестиваль Карловы Вары вспоминает Милоша Формана

Эва Туречкова
29-06-2018
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Приезд первых тысяч зрителей международного кинофестиваля взбудоражил атмосферу курортного города Карловы Вары. Торжественное открытие фестиваля запланировано на вечер пятницы, но кинотеатры открылись уже утром и в настоящее время идут первые показы.

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Президент кинофестиваля Иржи Бартошка, фото: ЧТК / Славомир КубешПрезидент кинофестиваля Иржи Бартошка, фото: ЧТК / Славомир Кубеш Билеты на вечерние сеансы распроданы еще с четверга, когда открылись фестивальные билетные кассы. Чтобы избежать ситуации, когда все билеты будут раскуплены сразу после начала фестиваля, который продлится дольше недели, в кассах можно приобрести билеты исключительно на текущий или на следующий день, соответственно, в пятницу на пятницу или на субботу.

Надо сказать, что организаторам повезло с погодой. В четверг в Карловых Варах было пасмурно и дождливо, однако пятница с самого утра радовала солнцем. Синоптики обещают теплый день с температурой воздуха до 27 градусов.

Милош Форман, фото: Alinoe, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0Милош Форман, фото: Alinoe, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 Это, можно сказать, ключевой фактор успешного старта фестиваля – по подсчетам полиции, вечером на концерте перед отелем Термал соберутся 40 тысяч человек. В этом году в программу включена музыка из картин недавно ушедшего из жизни легендарного чешского и американского режиссера, а также сценариста Милоша Формана. Музыку из фильмов «Бал пожарных», «Отрыв», «Пролетая над гнездом кукушки», «Волосы» и «Вальмон» исполнит Чешский национальный симфонический оркестр под руководством друга М. Формана дирижера Либора Пешека. В честь великого кинематографиста 53-й фестиваль начинается с фильма «Похождения блондинки».

По словам президента кинофестиваля Иржи Бартошки, в этом году в Карловы Вары приглашено 3000 VIP гостей. Бюджет фестиваля оценивается в 140 миллионов крон (5,4 миллиона евро), 46 миллионов крон (1,8 миллиона евро) из которых составляют государственные дотации. Выручка от продажи билетов ожидается около 6 миллионов (231 тысяча евро), остальные расходы покрыты за счет спонсоров.

53-й кинофестиваль Карловы Вары проходит при участии лучших режиссеров современности. На фестиваль прибудет Терри Гиллиам, Ричард Линклейтер, Крис Овертон, Тайка Вайтити и другие.

Внимание стоит обратить и на сопроводительные акции: в карловарском кинотеатре под открытым небом пройдет несколько бесплатных киносеансов. Там же зрители смогут увидеть, например, фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова.

Эва Туречкова
29-06-2018
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