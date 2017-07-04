После премьеры в Венеции этот фильм был показан на ряде престижных киносмотров. Нам коротко удалось поговорить с Сергеем Лозницей. Он сожалеет, что его другой новый фильм – «Кроткая», по мотивам произведения Ф. М. Достоевского, не был включен в главную конкурсную программу карловарского фестиваля. Однако автор очень скоро представит эту картину в рамках Летней киношколы в городе Угерске Градищте. И осень этот фильм уже выйдет в чешский кинопрокат.

В доме Чешского телевидения состоится беседа на тему, поднятую документалистом Мирославом Янеком в фильме «Неувиденные» - оригинальное название «Nespatřené». Это своеобразный этюд о восприятии незрячих детей – учащихся знаменитой пражской школы имени Ярослава Ежека для детей с дефектами зрения. Они, несмотря на врожденное физическое отклонение, благодаря мотивации педагога, начали фотографировать.

Благодаря снимкам они находят связь между внешним миром, которого они никогда не видели, и образами, созданными их внутренним миром.

Режиссер Мирослав Янек в 1980 году иммигрировал в США, а после революции в Чехословакии в 1989 году вернулся на родину и работает в настоящее время в Чехии. Одной из наиболее его известных работ является картина «Гражданин Гавел».

С картиной Мирослава Янека «Неувиденные» перекликается и выставка работ незрячего скульптора Марианы Махаловой-Яноушековой.

Представлен на фестивале также полнометражный дебют боснийского режиссера Алена Дрльевича, собравшего в одном горном отеле вместе ветеранов войны на Балканах.

Представители разных сторон старого конфликта, христиане и мусульмане, становятся участниками курса психотерапии и в своих воспоминаниях все вместе возвращаются к забытым травмам самых трудных лет своей жизни. Картина получила название «Мужчины не плачут».

Участниками коллективной психотерапии оказываются и герои новой американской романтической картины, независимого производства «Мелочь оставьте себе». Аутисты нашедшие друг друга, защищают свое право на любовь, в котором общество им отказывает. Эта картина также попала в основную конкурсную программу фестиваля в Карловых Варах.