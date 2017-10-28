28 октября Чешская Республика отмечает государственный праздник

В церемонии возложения венков к памятнику Яну Жижке в Национальном мемориале на пражском холме Витков, посвященной 99-й годовщине образования независимого государства, приняли участие президент республики Милош Земан, премьер-министр Богуслав Соботка, представители Министерства обороны, государственные деятели, а также ветераны, военные и полицейские части, члены «Сокола», скауты. На памятную церемонию, включавшую исполнение государственного гимна, вынос государственных знамен и минуту молчания, пришли десятки граждан.

В Пражском Граде президент ЧР Милош Земан представил к генеральскому званию восьмерых военных. Среди получивших генеральские погоны – начальник Отдела быстрого реагирования Либор Лохман и глава пожарных Моравско-Силезского края Владимир Влчек. Заместитель начальника Генерального штаба Алеш Опата был повышен до звания генерал-поручика.

Мероприятия, посвященные годовщине образования республики, прошли в Остраве и Пльзене. День открытых дверей провел Муниципальный дом в Праге, где 8 октября 1918 г. состоялось подписание первого закона Чехословацкой республики.

В г. Моравский Крумлов был открыт памятник независимости, доминантой которого стал бюст первого президента Чехословакии Т. Г. Масарика. «Памятник будет служить напоминанием не только о возникновении Чехословацкой республики и потерях Первой мировой войны, но и о событиях Второй мировой войны и послевоенного периода. Также это место должно нам и будущим поколениям постоянно напоминать о хрупкости свободы, о защите которой мы должны постоянно заботиться, прежде всего, в наши дни, когда ей угрожают с разных сторон, когда более, а когда менее явно», – подчеркнул в своем выступлении на открытии памятника мэр города Томаш Тршетина.

Цветы к памятнику Т. Г. Масарику на Градчанской площади Праги возложил кандидат в президенты, бывший президент Академии наук Иржи Драгош и представители Пражского Града. Также к памятнику первого чехословацкого президента возложили цветы ректоры нескольких вузов, которые в этом году вновь отклонили приглашение на церемонию награждения в Пражском Граде.

Вечером праздничного дня в Пражском Граде президент Милош Земан вручает государственные награды. Глава государства сообщил, что высшим военным орденом будут награждены бывшие начальники Генштаба Лудвик Крейчи и Карел Пезла. Посмертно будет отмечен наградой генерал Карел Кутлвашр (1895–1961), возглавлявший Пражское восстание и репрессированный коммунистическим режимом.

Как сообщает ČTK, в списках награжденных также конькобежка, трехкратная олимпийская чемпионка Мартина Сабликова, композитор и певец Яромир Ногавица и бывший бургомистр Вены Михаэль Хойпль.

Церемония награждения 28 октября второй год является ареной конфликта между президентом Милошом Земаном и частью чешского истеблишмента. В этом году принять в ней участие отказался ряд христианских демократов, включая министра сельского хозяйства Мариана Юречку, министра культуры Даниэла Германа и евродепутата Павла Свободу. Некоторые депутаты парламента нового созыва также отклонили приглашение. Глава Партии пиратов Иван Бартош, занявшей третье место на парламентских выборах, напротив, сказал, что считает вежливым посетить церемонию.