28 октября Чешская Республика отмечает государственный праздник

Катерина Айзпурвит
28-10-2017
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Ко дню провозглашения независимой Чехословакии традиционно был приурочен целый ряд мероприятий, которые прошли во многих городах страны.

Милош Земан, Фото: ЧТКМилош Земан, Фото: ЧТК В церемонии возложения венков к памятнику Яну Жижке в Национальном мемориале на пражском холме Витков, посвященной 99-й годовщине образования независимого государства, приняли участие президент республики Милош Земан, премьер-министр Богуслав Соботка, представители Министерства обороны, государственные деятели, а также ветераны, военные и полицейские части, члены «Сокола», скауты. На памятную церемонию, включавшую исполнение государственного гимна, вынос государственных знамен и минуту молчания, пришли десятки граждан.

В Пражском Граде президент ЧР Милош Земан представил к генеральскому званию восьмерых военных. Среди получивших генеральские погоны – начальник Отдела быстрого реагирования Либор Лохман и глава пожарных Моравско-Силезского края Владимир Влчек. Заместитель начальника Генерального штаба Алеш Опата был повышен до звания генерал-поручика.

Муниципальный дом в Праге, Фото: ЧТКМуниципальный дом в Праге, Фото: ЧТК Мероприятия, посвященные годовщине образования республики, прошли в Остраве и Пльзене. День открытых дверей провел Муниципальный дом в Праге, где 8 октября 1918 г. состоялось подписание первого закона Чехословацкой республики.

В г. Моравский Крумлов был открыт памятник независимости, доминантой которого стал бюст первого президента Чехословакии Т. Г. Масарика. «Памятник будет служить напоминанием не только о возникновении Чехословацкой республики и потерях Первой мировой войны, но и о событиях Второй мировой войны и послевоенного периода. Также это место должно нам и будущим поколениям постоянно напоминать о хрупкости свободы, о защите которой мы должны постоянно заботиться, прежде всего, в наши дни, когда ей угрожают с разных сторон, когда более, а когда менее явно», – подчеркнул в своем выступлении на открытии памятника мэр города Томаш Тршетина.

Цветы к памятнику Т. Г. Масарику на Градчанской площади Праги возложил Иржи Драгош, Фото: ЧТКЦветы к памятнику Т. Г. Масарику на Градчанской площади Праги возложил Иржи Драгош, Фото: ЧТК Цветы к памятнику Т. Г. Масарику на Градчанской площади Праги возложил кандидат в президенты, бывший президент Академии наук Иржи Драгош и представители Пражского Града. Также к памятнику первого чехословацкого президента возложили цветы ректоры нескольких вузов, которые в этом году вновь отклонили приглашение на церемонию награждения в Пражском Граде.

Вечером праздничного дня в Пражском Граде президент Милош Земан вручает государственные награды. Глава государства сообщил, что высшим военным орденом будут награждены бывшие начальники Генштаба Лудвик Крейчи и Карел Пезла. Посмертно будет отмечен наградой генерал Карел Кутлвашр (1895–1961), возглавлявший Пражское восстание и репрессированный коммунистическим режимом.

Как сообщает ČTK, в списках награжденных также конькобежка, трехкратная олимпийская чемпионка Мартина Сабликова, композитор и певец Яромир Ногавица и бывший бургомистр Вены Михаэль Хойпль.

Иван Бартош, Фото: ЧТКИван Бартош, Фото: ЧТК Церемония награждения 28 октября второй год является ареной конфликта между президентом Милошом Земаном и частью чешского истеблишмента. В этом году принять в ней участие отказался ряд христианских демократов, включая министра сельского хозяйства Мариана Юречку, министра культуры Даниэла Германа и евродепутата Павла Свободу. Некоторые депутаты парламента нового созыва также отклонили приглашение. Глава Партии пиратов Иван Бартош, занявшей третье место на парламентских выборах, напротив, сказал, что считает вежливым посетить церемонию.

Катерина Айзпурвит
28-10-2017
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