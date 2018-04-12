27 число месяца нисан – в Чехии вспоминают жертв Холокоста

Каждый участник получает список из шести имен и краткие биографические данные, которые он может прочитать вслух перед собравшимися, выйдя к микрофону. По всей стране акция начинается в два часа пополудни, но присоединиться к ней можно в любое время.

Уже стало традицией проводить чтение печального списка имен в Праге, Брно, Оломоуце, Пльзене, Кутной Горе, Усти-над-Лабе, и список городов постоянно пополняется – в этом году впервые День Катастрофы так отметят в Гораждёвицах, Липнике-над-Бечвой, Мельнике, Седлчанах и Усти-над-Орлице.

«Фишер Арношт. Родился 31 мая 1932 года. Погиб в Освенциме. Клингерова Гана. Родилась 2 апреля 1935 года. Погибла в Освенциме. Клингерова Гелена. Родилась 2 июня 1914 года. Погибла в Освенциме». Так проходило чтение имен в прошлом году в городе Сушице Пльзеньского края.

В акции принял участие актер Петр Вацек, который объяснил, почему о Холокосте забывать нельзя: «Чтобы этого не случилось с нами. Ведь это было не так давно, и еще живы те, кто об этом помнит, а ужасные вещи с ними происходили не только при нацистах, но и позже. Как только мы начинаем говорить о коллективной вине, о том, что виноват целый народ или раса, это всегда кончается несправедливостью».

В Чехии день Йом ха-Шоа отмечают те, кто пережил Холокост, представители еврейских и цыганских организаций, известные политики, артисты, музыканты и обычные граждане, которым не безразлична эта трагическая страница истории.

«В синагоге ежегодно поминают скончавшихся близких – это называется Ярцайт. Люди верят, что пока они остаются в нашей памяти, то не умерли окончательно. И в этом состоит смысл чтения имен, поскольку, когда вы слышите «шесть миллионов погибших», это вам мало о чем говорит. А можно сказать, что среди них – Руженка Краусова, которую в пятилетнем возрасте отвели в транспорт в концлагерь. Она очень радовалась поездке, потому что впервые в жизни ехала на поезде, и эта поездка для нее закончилась в газовой камере. После такого сложнее отрицать эти события, и вам невольно приходится ставить себя на место этих людей», – говорит Петр Вацек.

День Катастрофы – национальный день памяти и траура в Израиле, установленный Кнессетом в 1951 году, отмечается в разных странах мира. В Израиле 12 апреля в течение 2-х минут звучит сирена – на это время страна замирает. В синагогах в Йом ха-Шоа проводят особую службу, зажигают шесть свечей – по числу миллионов жертв, читают поминальную молитву Изкор.

До Второй мировой войны еврейская община Чехословакии насчитывала 350 000 человек, из них 250 000 погибло. Из этого числа войну не пережило 80 000 евреев Чехии и Моравии.

Имена евреев, уничтоженных нацистами, читают в Чехии начиная с 2006 года. В 2011 году к ним добавились и имена цыган, погибших в концлагерях Леты-у-Писку, в Годонине-у-Кунштата и в Освенциме, куда с территории протектората было отправлено более 1300 цыган. Всего в Европе в годы Второй мировой войны было уничтожено от 250 до 500 тыс. цыган – точные цифры не известны до сих пор.

Задача акции – напомнить жителям городов и поселков о Холокосте и Пораймосе – геноциде цыган, о людях, которые некогда там жили и стали жертвой расовых чисток, повод поговорить о правах человека и толерантности.

По мнению Терезы Штепковой, директора Института инициативы Терезина, в Чехии до сих пор Холокост воспринимается исключительно как историю периода 1939–1945 годов, люди не слышали о том, что происходило до войны и после нее, не знают о роли чехов в этих событиях.