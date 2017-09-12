230 лет «сладкой белой смерти» в Чешских землях

Кстати, 11 сентября исполнилось ровно 230 лет с того момента, как в Чешских землях был произведен первый сахар. Однако узнали о нем намного раньше – еще во времена императора Карла IV. В те времена весь сахар в Европе был привозной, а потому дорогой, и его потребление было очень незначительным, поскольку позволить себе такую роскошь могли немногие. Первый рафинадный завод, на котором сахар изготавливался из сахарного тростника, появился в Чехии в 1787 году в Збраславском монастыре. Каким был сахар в те далекие времена на вкус и цвет, рассказывает Даниэл Фронек из Министерства сельского хозяйства:

«Технологии тогда были не столь совершенны, поэтому некоторая доля нечистот, которые присутствуют в сахарном тростнике или в сахарной свекле, оставался. С этим был связан и внешний вид готового продукта – сахар был желтоватого и даже сероватого оттенка. Это же оказывало влияние и на вкус – он был слаще сегодняшнего».

По словам Фронека, за более чем 200 лет процесс изготовления сахара практически не поменялся, хотя в 1787 году о возможности производства сахара из свеклы еще не догадывались, а изготавливался он из сахарного тростника, который в Чешские земли импортировался. Со временем потребление сладких кристаллов росло, что мотивировало людей к поиску новых источников его добычи на месте. Так, пробу прошли морковь, береза, клен и другие растения. В Чехии наибольшее распространение получила добыча сахара из кленового сока. Однако это было слишком накладным процессом, а потому вскоре от него отказались.

Как же получилось, что сахар в Чехии стал производиться в монастыре? Это произошло благодаря голландскому коммерсанту, который приобрел полуразвалившийся Збраславский монастырь, упраздненный императором Иосифом II, и организовал в нем настоящий сахарный завод.

«Здания, где сегодня выставлены картины, живопись и тому подобное, служили для производства сахара. Затем был достроен ряд промышленных помещений с классической трубой, как на любой фабрике», - продолжает Даниэл Фронек.

Постепенно Чешские земли превратились в настоящую сахарную империю. Помогло этому в немалой степени и начало производства сахара из более доступной в Европе сахарной свеклы. Первый сахар из этого корнеплода был получен прусским химиком Андреасом Марграффом в 1747 году. Уже в конце XIX века на чешской территории находилось более 230 заводов по производству сахара! Однако это было весьма неэкономичным предприятием, а потому они стали постепенно закрываться.

«Из одной тонны сахарной свеклы невозможно произвести тонну сахара, но всего лишь 16-18%, то есть сырья требуется гораздо больше, чем в итоге получится готового продукта. Поэтому с самого начала на все сахарные заводы оказывалось давление, чтобы они удешевляли свое производство. Это значит, увеличивали объемы выпуска как за день, так и за весь сезон обработки», - подытоживает Даниэл Фронек.

Кстати, данное правило действует и по сей день – например, в Чехии и сейчас производится сахара больше, чем потребляется, и даже, несмотря на то, что в стране сегодня всего семь заводов по производству сахара.

И еще один интересный факт: известно ли вам, что кусочек сахара в форме кубика – это тоже чешское изобретение? Такой формат придумал швейцарский владелец Дачицкого сахарного завода Яков Кристоф Рад в 1841 году, а два года спустя изобретение было запатентовано.