«Цифровая Чехия» - общение с государством на электронном языке

«Пример надо брать с Эстонии, где можно из дома воспользоваться более 170 интернет-услугами административного характера, и где заполнение налоговой декларации не занимает более двух минут», - заявил премьер Андрей Бабиш, представляя проект «Цифровая Чехия» - один из программных приоритетов формируемого им правительства. Проект уже обсудил Совет правительства по вопросам информационных технологий, одобрить его должен еще ряд комитетов и правительственных институций.

«Для нас особенно важно, чтобы системой eGovernment пользовалось как можно большее число граждан, чтобы люди могли решать административные вопросы, не выходя из дома. Для этого необходимо, чтобы те, кто будут получать новые удостоверения личности, дали согласие на подключение к онлайн системе eGovernment и на создание своего личного электронного профиля, своей ID-карты, так как это не будет происходить автоматически. В случае отказа, а это право остается за каждым, люди не получат доступа в онлайн систему», - предупреждает директор отдела eGovernment в МВД Роман Врба.

«Мы проводили опрос на тему: «Каким должен быть eGovernment?». В ответах чаще всего встречались слова «просто, понятно». Действительно, если система будет сложной и неудобной, никто ею пользоваться не станет. В таком случае, мы бы инвестировали огромное количество средств без видимого результата. Поэтому главное из предъявляемых к системе требований – ее простота», - сообщил Роман Врба.

«Проект «Цифровая Чехия» предусматривает не только введение еGovernment, как планировалось изначально, но стремится также активно способствовать созданию единого электронного европейского рынка. Это вполне понятно, правила игры определяются в Евросоюзе, и мы также по ним потом «играем» в наш локальный, цифровой футбол», - рассказала Чешскому Радио Милена Ябуркова, вице-президент Союза промышленности и транспорта и член руководства компании IBM по Чехии и Словакии.

В связи с массовым внедрением электронных и цифровых технологий не только в повседневную жизнь, работу госорганов, но и в ведение бизнеса, все чаще появляются дискуссии на тему, насколько это безопасно.

«Конечно, ID-карту, являющуюся удостоверением вашей личности, надо беречь. Собственно, вы и сейчас обязаны следить за своими документами. Чип на ID-карте хранит в себе криптографические ключи и сертификаты. Для того чтобы вы могли использовать такую карту, вам всегда нужен еще и PIN-код. То есть охрана действует на принципе банковской карточки», - объясняет Иржи Булан, специалист по кибернетической безопасности.

OECD: Чехия уязвима на пороге «цифровой революции»

Несмотря на то, что Чешская Республика по ряду экономических показателей медленно, но верно догоняет самые богатые европейские государства, Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) относит Чехию и Словакию к странам, наиболее уязвимым в связи с наступлением «цифровой революции» и сопутствующих технологий, таких как робототехника, искусственная интеллигенция, виртуальная реальность и блокчейн. Так ли это?

«Здесь надо учитывать два момента. Чешская Республика, безусловно, техногенная страна, с длительной традицией в этой области, так что лично я думаю, что нам опасаться в этом плане нечего. У Чехии хватает специалистов, чтобы справиться со всеми препятствиями «цифровой промышленной революции».

«С другой стороны, мы привыкли к какой-то определенной отраслевой структуре экономики: у нас хорошо развита автомобильная промышленность, машиностроение, горнодобывающая промышленность. Наблюдая за нашими политиками, создается впечатление, что так будет всегда. Но, наступающая цифровая революция полностью меняет правила игры, меняет структуру промышленности. В этом, однозначно, заключается угроза», - считает председатель нанотехнологической промышленности ЧР и предприниматель в области IT Иржи Кус.