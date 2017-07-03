«Со Зборовским сражением связана история создания чехословацкого подразделения, которое серьезнейшим образом повлияло на ход Первой мировой войны. В этом отношении военное значение боев у Зборова невозможно ставить под сомнение. Что же касается участия Чехословацкой стрелковой бригады (1-й стрелковый полк Св. Вацлава, позже Яна Гуса; 2-й стрелковый полк Йиржи из Подебрад; 3-й стрелковый полк Янa Жижки из Трокновачехословацкой бригады), то во время так называемого «наступления Керенского» она находилась на одном из трех направлений, где действительно удалось осуществить прорыв. То, что потом российская армия по причине общего разложения и отсутствия резервов не смогла этим воспользоваться, это уже совсем другой вопрос», - рассказывает историк Томаш Якл, научный сотрудник Военно-исторического института.

На восточном фронте

«Положение на восточном фронте в этот момент предопределил еще Брусиловский прорыв 1916 года в ходе которого был нанесен тяжёлый удар по армиям Австро-Венгрии и Германии и заняты Буковина и Восточная Галиция. С того момента, если воспользоваться словами классика, на восточном фронте был покой, что категорически отличалось от западного фронта, где практически без передышки проходили серьезные бои. На восточном фронте немецкие и австро-венгерские силы инвестировали свои усилия разложение Российской империи изнутри, например, весьма тщательно обставляя братание солдат на передовой. Если же и происходили какие-либо столкновения, то они имели весьма локальный характер. В северной части восточного фронта стояла немецкая армия, южный отрезок – от Пинских болот до Румынских Карпат занимали австро-венгерские солдаты. Во-первых, ситуация русской армии была весьма тяжелой после февральской революции, во-вторых на военном положении России серьезнейшим образом отразилась антивоенная пропаганда, в результате чего солдаты отказывались подчиняться приказам».

Революционные изменения в военный период – большой риск, что и принесло Российской Империи свои черные плоды. Целью наступления Керенского было заставит Австро-Венгрию и Германию начать мирные переговоры, чтобы война завершилась победой. Результат, однако, был противоположным. Из трех армий, участвовавших в наступлении, лишь 11-я армия, в которую входила Чехословацкая бригада, а также 8-я армия на южном направлении, добились успеха. 8-я армия поставила под серьезную угрозу немецкие части. В результате, однако, сказалось полное моральное истощение русских солдат. Наступление захлебнулось, и на смену пришло отступление назад на старую австрийско-российскую границу у Тернополя.

У Зборова воевали чехи против чехов

«Австро-венгерская армия пополнялась, в том числе, и за счет чешских земель. Там где стояла Чехословацкая бригада, с другой стороны находилось два полка австро-венгерской армии, пополненные рекрутами из областей городов Пльзень и Йиндржихув Градец.

Чехословацкая бригад потом превратилась в элиту армии Чехословакии межвоенного периода. В рядах подразделениях служили будущие генералы – Гусак и Сыровы. Накануне вечером перед атакой они были ранены. Одной ротой командует полковник Швец, другой будущий генерал Гайда, здесь же воюет будущий президент Чехословакии Людвиг Свобода, а также будущий премьер Зденек Фирлингер» - говорит историк Томаш Якл.

План наступления подготовили чешские лейтенанты Станислав Чечек и Отакар Гусак. Лейтенанты-легионеры Радола Гайда, Карел Клапалек, Карел Кутлвашр, Войтех Лужа, Иосиф Швец ознакомили с планом атаки солдат и командовали военной частью в ходе сражения.

Достойна внимания была и тактика боя. Это была не классическая линейная атака цепью, а атака, проведенная небольшими группами, которые самостоятельно проникали во вражеские расположения. При этом солдаты должны были избегать мест, которые защищала своим огнем австро-венгерская артиллерия. Такую тактику, когда солдаты пробирались окопами, прятались, используя особенности рельефа, командование 32-ой австро-венгерской дивизии назвало – кошачьей.

«О том, как воевали чехословацкие солдаты, свидетельствуют военные документы, как чехословацкие, так и австро-венгерские и российские. Нет сомнений, что Чехословацкая бригада не только выполнила свое задание, но и помогла выполнить приказ двум русским дивизиям. Чехословацкая бригада сделала даже больше, чем от нее ожидали».

Новая концепция национальных интересов

Зборовское сражение имело большое политическое значение.

«Я думаю, что, прежде всего, надо говорить не о военном, а именно о политическом значении Зборовского сражения. Оно сыграло положительную роль в плане общей миссии зарубежных чехословацких формирований сопротивления, а позже также весьма существенную символическую роль в рамках развития национального самосознания в период первой Чехословацкой республики», - подчеркивает Вратислав Доубек, историк Института имени Т. Г. Масарика.

«Значение России для зарубежных частей сопротивления, действовавших на Восточном фронте, возрастало уже во времена Первой мировой войны с учетом активности легионеров, групп добровольцев из числа чехов, словаков, бежавших пленных, перебежчиков, которые пересекли линию фронта для сдачи в плен и были готовы сражаться уже на другой стороне фронта. Именно готовность воевать во имя реализации плана чехословацких политиков, ради независимости и представляет собой самую большую ценность для сил зарубежного сопротивления. Эти бойцы стали для инициаторов сопротивления своего рода пропуском в сферу защиты национальных интересов».

Более того, обращает внимание историк Вратислав Доубек, в это время происходит изменение концепции национальных интересов. Дело происходит в 1917 г., в период февральской революции и свержения царского режима в России, и концепция чешских и словацких политиков, имевшая неустойчивый характер, приближается к сепаратистской программе. До того момента в концепциях Чехословацкого национального совета, предложенных Т. Г. Масариком, прослеживаются идеи «побега» из Австро-Венгрии, веру в распад Австро-Венгерской империи, ожидание оказания поддержки Чешскому королевству и продолжения его существования под владычеством бельгийской, датской короны. Еще в 1916 году Т. Г. Масарик в интервью русской прессе выражает надежду на то, что чешские земли примет Россия, что они могли бы быть сплочены узами конфедерации, – иными словами, он ищет способ выхода из Австро-Венгрии и новую политическую опору.

Точка отсчета

«Февральская революция в России и сражение у Зборова являются теми факторами, которые усиливают национальное самосознание чешских и словацких политиков, их веру в собственные силы. Все это находит отражение в программе самостоятельного чехословацкого государства. Вследствие этого битва у Зборова неслучайно стала знаковой отправной точкой в формировании исторической памяти и по праву вторым наиболее значимым, – конечно, после 28 октября – событием.

Уже 22 июня 1922 года на место памятного сражения прибыла делегация, которая торжественно перевезла оттуда на родину останки неизвестного чехословацкого воина. Сначала они хранились в Национальном музее, а 2 июля, по случаю годовщины со дня битвы, были перенесены в часовню Староместской ратуши, где появилась могила неизвестного солдата. Это место стало неким центром торжественных мероприятий, проводимых в связи с годовщиной события. А в 1927 году на место битвы из Чехословакии в связи с 10-летием сражения отправляется многочисленная делегация в составе около тысячи человек на открытие памятника героям битвы у Зборова. Годом позже тогдашний министр обороны Чехословакии объявляет день Зборовского сражения датой государственного праздника чехословацких сил обороны. День, который и до той поры праздновался со всеми возможными почестями, таким образом, приобретает официальный статус», - заключает историк Вратислав Доубек.