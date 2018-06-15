Замок за убийство

«Дворяне Чешских земель в европейской дипломатии»

Экспозиция вносит свою лепту в проект 2018 года «Дворяне Чешских земель в европейской дипломатии». В его рамках историки, смотрители замков и хранители музейных собраний уже семь лет изучают различные аспекты деятельности знатных семей страны.

«В ходе Тридцатилетней войны (1618 -1648 гг.), затронувшей, можно сказать, все европейские страны, Верхний замок в г. Бенешов-над-Плоучници приобретает граф Ян Зигмунд фон Тун, во владении семейства которого он остается до 1924 г., когда Туны продают его городу. Власти города основали в Верхнем замке музей, библиотеку, а также учредили там детсад, а часть площади распределили как квартиры. В 1990-е состоялась реконструкция этой достопримечательности, и в 1999 г. замок впервые был открыт для доступа посетителей»,

– рассказала «Радио Прага» заместитель смотрителя замка Рената Кршижкова.

Посредник имперского генералиссимуса

Нижний замок Бенешова-над-Плоучници стал собственностью императора Фердинанда II в 1634 году, так как первоначальный его владелец Виллем (Вильгельм) Кинский, дворянин исконно чешского происхождения, которому он принадлежал 20 лет, был по приказу Фердинанда II вместе с Альбрехтом фон Валленштейном (Вальдштейном) 25 февраля того же года убит офицерами императора в судетском Эгере (нынешний Хеб). Кинский приходился близким родственником имперскому генералиссимусу и адмиралу флота, выдающемуся полководцу Тридцатилетней войны Валленштейну.

Генералы Пикколомини и Галлас подкупили начальника конвоя Валленштейна и с помощью двух офицеров, коменданта крепости шотландца Джона Гордона и его соотечественника майора Уолтера Лесли, убили нескольких приближенных Валленштейна, в том числе В. Кинского. Император считал Кинского изменником и подарил замок «за верную службу» 4 мая 1634 года фельдмаршалу Иоганну (Яну) фон Альдрингену, причастному к убийству Кинского. Несмотря на протест со стороны вдовы графа Кинского, Альжбеты Tрчковой.

Рената Кршижкова: «Император подарил замок своему фельдмаршалу, графу Яну из Альдрингена. Неподалеку от Бенешова над Плоучнице, в Теплицах располагалось поместье Альдрингенов, поэтому сюда они наведывались редко, используя Нижний замок как летнюю резиденцию. Они практически не вкладывали средств в его реконструкцию, поэтому замок сохранил свой первоначальный облик».

Речь идет о братьях и сестрах фельдмаршала, так как И. Альдрингена, отличавшегося храбростью и изворотливостью ума, вскоре не стало. Император доверил ему новое поручение, и в битве против шведов 22 июля 1634 г. имперское войско под предводительством Альдрингена после геройской обороны потерпело поражение, а сам фельдмаршал был застрелен в Нижней Баварии, в г. Ландсхут на реке Изар. Как подчеркивают историки, «при довольно загадочных обстоятельствах».

Для доступа посетителей Нижний замок был открыт после Второй мировой войны.

«Франция готова предложить Валленштейну сто тысяч толларов»

«С 1630 г. Виллем Кинский состоял дипломатом на службе Альбрехта из Валленштейна и проводил переговоры с Францией, Швецией, предсдтавителями Саксонии против Габсбургов. Когда Валленштейна в августe 1630 г. уволили с военной службы – императора и чешского короля Богемии Фердинанда II стали беспокоить амбиции генералиссимуса, полководец затаил злобу на государя и хотел ему как-то отомстить. Кинский был посредником Валленштейна в тайных переговорах, и французский король Людовик XIII Справедливый даже предложил ему через кардинала Ришелье чешскую корону. Королем Валленштейн, к сожалению, не стал. Именно в это время Валленштейн позвал его к себе в Пльзень – Кинский находился со своей супругой в Пиренеях, так как в Дрездене свирепствовала чума. Из Пльзеня они с Валленштейном отравились в Эгер (Хеб), где их и настигла смерть»,

– рассказал «Радио Прага» смотритель замка Зденек Хениг.

Один из французских послов в ходе тайных переговоров сообщил Виллему Кинскому: «Можете передать полководцу, что Франция готова предложить Валленштейну сто тысяч толларов, а если потребуется, то и больше. В случае если Валленштейн изволит обеспечить против императора войско в составе 30 тысяч пехотинцев и пяти тысяч всадников, Его Величество Людовик XIII будет выплачивать ему ежегодно один миллион французских ливров, причем половину выдаст без промедления, а оставшиеся деньги – по прошествии полугода».

Из рода Кинских, помимо прочих, происходит нынешняя княгиня Лихтенштейна Мария и австрийская писательница, первая женщина-лауреат Нобелевской премии мира баронесса Берта фон Зутнер (урожденная графиня Кинская, 1843-1914). Владельцами замка на протяжении его истории становились и другие лица, оставившие след в европейской дипломатии, однако Кинский являлся последним владельцем из чешского рода, поэтому устроители выставки решили посвятить экспозицию именно его памяти.

Новая глава в жизни рода Кинских

Участие в открытии экспозиции принял и представитель этого чешского аристократического рода Франческо Кинский даль Борго, детсво которого прошло в Италии:

– Выставка произвела на меня хорошее впечатление. Страницы истории, частью которой стала моя семья – значит, она как-то касается и лично меня. А это также меня к чему-то обязывает. Особенно меня сегодня радует то, что я – признаюсь, что впервые, – побывал именно здесь, в столь значимых для моих предшественников местах. Я уже пять лет живу в Чехии, женился, у нас появилась дочка. И дальше я планирую свою жизнь в Чешской Республике. Правда, мой чешский язык пока далеко не идеален, но я понемногу его совершенствую.

– Вашей семье барочный замок-дворец Карлова Коруна начала XVIII века вблизи Хлумца-над-Цидлиной вернули в 1992 году. В собственности рода Кинских ныне также лесные угодья и средневековая крепость Кост, возвращенная сыну последней владелицы замка Анны-Марии даль Борго Нетолицки и ее мужа Норберта Кинского, то есть вашему отцу…

– Да, мы заботимся также о лесах, где устраиваем охоты, о рыбоводных прудах, которые мы сдаем в аренду. Есть у нас и относительно немного пахотной земли. Однако прежде всего доходы от лесных угодий позволяют нам должным образом содержать памятники культуры, за сохранность которых мы несем ответственность. Мой отец, который первым после «бархатной» революции вернулся в Чехию, приложил много усилий для того, чтобы нам вернули Карлову Коруну и замок-крепость Кост – это самое любимое мной наше владение,

– признается Франческо Кинский даль Борго, отпраздновавший свадьбу в своем родовом замке.

Любят мрачный готический град Кост в Чешском раю также чешские и зарубежные кинорежиссеры, поэтому действие ряда киносказок разворачивается в его недрах и на местном подворье. Американская съемочная группа, например, выбрала этот памятник старины в качестве фона для некоторых сцен «Ганнибала», продолжения истории о маньяке – каннибале «Молчание ягнят».