Замку Карлштейн - 670 лет

Эва Туречкова
09-06-2018
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Десятое июня 1348 года. Именно в этот день, 670 лет назад, начинают строить по приказу Карела IV в тридцати километрах от Праги замок-крепость Карлштейн. Позднее здесь будут храниться коронационные регалии Священной римской империи, отсюда будет император верстать судьбы не только самой Богемии, но практически всей Европы.

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Как добраться до Карлштейна?
С ж/д станции Смиховске надражи (там же расположена одноименная станция пражского метрополитена) надо отправиться на поезде в направлении г. Бероун. Дорога по живописной местности занимает около 40 минут. Прогулка от ж/д станции «Карлштейн» до самого замка длится около получаса, доехать до него можно и на такси.


«Датой основания замка считается 10 июня 1348, упоминания об этом можно найти в летописи Бенеша Крабице из Вайтмиле. Однако в тексте встречается и такая фраза: «в 1348 году, на склонах замка, начали сажать виноград». Исходя из этой формулировки, некоторые историки придерживаются мнения, что замок был, скорее всего, построен еще раньше. Однако этому нет никаких письменных доказательств», - рассказывает смотритель замка Карлштейн Яромир Кубу.

Изначально замок возводился с мыслью построить новую королевскую резиденцию, позднее, около 1350 года, Карел IV меняет назначение Карлштейна. Он должен стать сокровищницей, в которой будут храниться мощи святых, и как уже было сказано, имперские коронационные регалии.

«Нам хорошо известно, что Карел IV был предусмотрительным, дальновидным правителем. В результате долгих и напряженных переговоров с тремя сыновьями умершего баварского короля Людовика ему удается овладеть крупнейшим кладом христианского мира, имперскими христианскими реликвиями», - говорит смотритель Карлштейна.

Их перевозят из Мюнхена на двенадцати дубовых повозках сначала в Вышеград, позднее в Пражский град (строительство часовни св. Креста в то время еще не завершено). Спустя восемь лет, после возведения Большой башни, этот клад по приказу Карла IV втайне отправляется на хранение в замок Карлштейн.

«Карлу IV нужен был, грубо говоря, сейф, в котором хранилось бы то самое ценное, что есть у человечества», - рассказывает Кубу.

Наибольший расцвет Карлштейна связан с эпохой Карла IV и его сына Вацлава IV, в качестве резиденции чешских королей замок использовался лишь до 1421 года.

«Со временем замок начал ветшать. Крупная реконструкция изначально готической крепости прошла при Рудольфе II под руководством итальянских мастеров, в результате чего Карлштейн приобрел новый облик в стиле ренессанс. Интересный момент в истории замка датируется 1755 годом, когда Мария Терезия Карлштейн отдает во владение Институту пражских аристократок. В 1918 году один из первых замков на территории чешских земель официально становится имуществом самостоятельной Чехословакии», - завершает специалист по истории Карлштейна Яромир Кубу.

Эва Туречкова
09-06-2018
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