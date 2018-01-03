Январские горизонты «Пражской весны»

В своей новогодней речи 1 января 1968 г. глава Компартии Чехословакии Антонин Новотный, занимавший также пост президента, обратился к согражданам с такими словами: «Нас ждет год, результаты которого, безусловно, повлияют на дальнейшее развитие нашей республики».

В тот момент глава ЧССР, член компартии с 1921 года, более 3,5 лет находившийся во время Второй мировой войны в концлагере Маутхаузен, не подозревал, что его слова окажутся в своем роде пророческими. Должность первого секретаря ЦК КПЧ Антонин Новотный, сын рабочего из предместья Праги Летняны, занимал с 1953 года, президентом страны он стал четыре года спустя по указке Москвы, а именно Никиты Хрущова.

В 50-е аграрная Чехословакия преобразилась в промышленную, став в экономическом отношении даже более преуспевающей, чем Австрия. Впоследствии Новотный счел целесообразным повысить экономическую планку, однако его представления оказались нереальными. В 1960-е годы Чехословакия столкнулась с экономическим кризисом. Назрела необходимость экономической реформы, подготовку которой доверили комиссии экспертов под руководством Оты Шика, идеолога «третьего социалистического пути». Предложенная этим незаурядным экономистом модель, опробованная в Югославии, была основана на теории рыночного социализма и самоуправления на госпредприятиях. Во второй половине 60-х некоторые предложения Шика были претворены в жизнь, однако в целом преобразования были практически отменены, как сообщил в интервью «Радио Прага» историк Ян Рыхлик.

В конце 1960-х Новотный, представлявший консервативное большинство партии, стал символом автократического управления КПЧ, препятствовавшей проведению реформ.

К слову, по информации «Чешского радио», в рамках Генеральной ассамблеи ООН он якобы был выбран в опросе как "самый красивый государственный деятель". Тем не менее, неприглядная политика столь фотогеничного государственного мужа, который слыл также страстным игроком в марьяж, обернулась тем, что в 1967 г. Новотный стал объектом резкой критики на съезде писателей. Зампредседателя Союза писателей Чехословакии Ян Прохазка выступил с критикой «социалистических завоеваний» и поставил под сомнение роль коммунистической партии, узурпировавшей право на принятие ключевых решений в обществе, подразумевая тем самым именно Новотного, сидевшего «на двух стульях» – главы КПЧ и президента ЧССР.

«Невообразимо, чтобы один человек, наделенный всего лишь одним мозгом, возможности которого ограничены, управлял бы молочными заводами, аптеками, залами ожидания и всем прочим», – констатировал Ян Прохазка. Лидера критиковали как за проволочки в пересмотре политических процессов минувшей поры (дело Сланского), так и за такие огрехи как непоследовательность в проведении экономической реформы.

Протест и критика в адрес Новотного, прозвучавшие и в рядах членов руководства КПЧ, кульминировали на заседании в конце 1967 года. Оно было прервано в связи с рождественскими праздниками и продолжено 3 января. Слово историку Яну Калоусу, сотруднику чешского Института исследования тоталитарных режимов:

«Критика правящего режима, возглавляемого А. Новотным, постепенно усиливалась, и в конце 1967 года он должен был покинуть должность первого секретаря ЦК КПЧ. Необходимо было найти ему замену на этом посту». Новым 1-м секретарём ЦК КПЧ 5 января был назначен Александр Дубчек, этнический словак. Новотный в марте 1968 г. подал в отставку с занимаемых им постов. В должности президента ЧССР его сменил Л. Свобода.

Что предшествовало приходу Дубчека в высший эшелон власти? В 1960-е в Словакии сформировалась группа реформаторов, членами которой являлись коммунисты-федералисты, ранее ратовавшие за идею словацкого государства и обладавшие немалым политическим весом. К ним присоединились чешские реформаторы, которых особо не волновали федеративные устремления словаков, однако использовавшие данное движение как рычаг воздействия на главу КПЧ. В 1967 году, после визита Новотного в Словакию, в г. Мартин, где он, побывав на собрании словацкого культурно-просветительского общества Мatica Slovenská, обвинил словаков в сепаратизме и национализме, политический кризис усугубился. Осенью 1967 г. Александр Дубчек в качестве первого секретаря словацкой Компартии озвучил мнение о том, что А.Новотный не может совмещать роли генсекретаря КПЧ и президента страны.

Оптимизм относительно конструктивных перемен

О том, какой оптимизм среди жителей ЧССР вызвало избрание Дубчека главой партии, вспоминает Ярослава Выбиралова, в то время студентка Чешского технического университета в Праге (ČVUT).

«Мы воспринимали эту кандидатуру с восторгом, так как верили, что ситуация улучшится. Впервые за всю свою жизнь мы шли на первомайскую демонстрацию трудящихся не по принуждению, а совершенно добровольно. Внизу на Вацлавской площади располагалась трибуна, где стояли Александр Дубчек, Антонин Новотный, Йозеф Смрковский (из числа реформаторов, избранный 18 апреля председателем Национального собрания ЧССР – прим. ред.) и другие члены правительства, – все хотели их поприветствовать. Так что воодушевление было действительно огромным».

Александру Дубчеку удалось продвинуть программу, которую ряд историков сегодня оценивает как последнюю попытку «бракосочетания социализма с демократией». Реформаторское правительство, возглавляемое этим главным партийным лидером, начало эксперимент по построению социализма с человеческим лицом, на который ей было отпущено менее восьми месяцев. Дубчек, веривший в возможность такого построения, остался на позициях, на которых он находился долгие годы.

21 августа реформы «Пражской весны», которые пошли полным ходом, рука в руку с отменой цензуры и реабилитацией политиков, осужденных в 50-е годы, были раздавлены танками войск стран Варшавского договора.

После своей отставки с поста первого секретаря Центрального комитета Компартии Чехословакии Алюександр Дубчек надолго выбыл из политической и общественной жизни Чехословакии. В 1989 году он стал одним из активных участников «бархатной» революции в Чехословакии. Незадолго до своей смерти вступил в социал-демократическую партию. Погиб в результате автокатастрофы 7 ноября 1992 года. Следствие по этому делу продолжалось многие годы.