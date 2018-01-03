Январские горизонты «Пражской весны»

Лорета Вашкова
03-01-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

50 лет назад, после рождественского перерыва, в Праге состоялось заседание ЦК Компартии Чехословакии, послужившее отправной точкой для реформ «Пражской весны». За штурвалом власти в январе 1967 г. оказался Александр Дубчек, ставший символом попытки обновления коммунистического режима.

Скачать: MP3

В своей новогодней речи 1 января 1968 г. глава Компартии Чехословакии Антонин Новотный, занимавший также пост президента, обратился к согражданам с такими словами: «Нас ждет год, результаты которого, безусловно, повлияют на дальнейшее развитие нашей республики».

Антонин Новотный, фото: открытый источникАнтонин Новотный, фото: открытый источник В тот момент глава ЧССР, член компартии с 1921 года, более 3,5 лет находившийся во время Второй мировой войны в концлагере Маутхаузен, не подозревал, что его слова окажутся в своем роде пророческими. Должность первого секретаря ЦК КПЧ Антонин Новотный, сын рабочего из предместья Праги Летняны, занимал с 1953 года, президентом страны он стал четыре года спустя по указке Москвы, а именно Никиты Хрущова.

В 50-е аграрная Чехословакия преобразилась в промышленную, став в экономическом отношении даже более преуспевающей, чем Австрия. Впоследствии Новотный счел целесообразным повысить экономическую планку, однако его представления оказались нереальными. В 1960-е годы Чехословакия столкнулась с экономическим кризисом. Назрела необходимость экономической реформы, подготовку которой доверили комиссии экспертов под руководством Оты Шика, идеолога «третьего социалистического пути». Предложенная этим незаурядным экономистом модель, опробованная в Югославии, была основана на теории рыночного социализма и самоуправления на госпредприятиях. Во второй половине 60-х некоторые предложения Шика были претворены в жизнь, однако в целом преобразования были практически отменены, как сообщил в интервью «Радио Прага» историк Ян Рыхлик.

Ян Рыхлик, фото: Шарка Шевчикова, ЧРоЯн Рыхлик, фото: Шарка Шевчикова, ЧРо В конце 1960-х Новотный, представлявший консервативное большинство партии, стал символом автократического управления КПЧ, препятствовавшей проведению реформ.

К слову, по информации «Чешского радио», в рамках Генеральной ассамблеи ООН он якобы был выбран в опросе как "самый красивый государственный деятель". Тем не менее, неприглядная политика столь фотогеничного государственного мужа, который слыл также страстным игроком в марьяж, обернулась тем, что в 1967 г. Новотный стал объектом резкой критики на съезде писателей. Зампредседателя Союза писателей Чехословакии Ян Прохазка выступил с критикой «социалистических завоеваний» и поставил под сомнение роль коммунистической партии, узурпировавшей право на принятие ключевых решений в обществе, подразумевая тем самым именно Новотного, сидевшего «на двух стульях» – главы КПЧ и президента ЧССР.

«Невообразимо, чтобы один человек, наделенный всего лишь одним мозгом, возможности которого ограничены, управлял бы молочными заводами, аптеками, залами ожидания и всем прочим», – констатировал Ян Прохазка. Лидера критиковали как за проволочки в пересмотре политических процессов минувшей поры (дело Сланского), так и за такие огрехи как непоследовательность в проведении экономической реформы.

Ян Калоус, фото: Ноеми Фингерлендова, ЧРоЯн Калоус, фото: Ноеми Фингерлендова, ЧРо Протест и критика в адрес Новотного, прозвучавшие и в рядах членов руководства КПЧ, кульминировали на заседании в конце 1967 года. Оно было прервано в связи с рождественскими праздниками и продолжено 3 января. Слово историку Яну Калоусу, сотруднику чешского Института исследования тоталитарных режимов:

«Критика правящего режима, возглавляемого А. Новотным, постепенно усиливалась, и в конце 1967 года он должен был покинуть должность первого секретаря ЦК КПЧ. Необходимо было найти ему замену на этом посту». Новым 1-м секретарём ЦК КПЧ 5 января был назначен Александр Дубчек, этнический словак. Новотный в марте 1968 г. подал в отставку с занимаемых им постов. В должности президента ЧССР его сменил Л. Свобода.

Что предшествовало приходу Дубчека в высший эшелон власти? В 1960-е в Словакии сформировалась группа реформаторов, членами которой являлись коммунисты-федералисты, ранее ратовавшие за идею словацкого государства и обладавшие немалым политическим весом. К ним присоединились чешские реформаторы, которых особо не волновали федеративные устремления словаков, однако использовавшие данное движение как рычаг воздействия на главу КПЧ. В 1967 году, после визита Новотного в Словакию, в г. Мартин, где он, побывав на собрании словацкого культурно-просветительского общества Мatica Slovenská, обвинил словаков в сепаратизме и национализме, политический кризис усугубился. Осенью 1967 г. Александр Дубчек в качестве первого секретаря словацкой Компартии озвучил мнение о том, что А.Новотный не может совмещать роли генсекретаря КПЧ и президента страны.

Оптимизм относительно конструктивных перемен

О том, какой оптимизм среди жителей ЧССР вызвало избрание Дубчека главой партии, вспоминает Ярослава Выбиралова, в то время студентка Чешского технического университета в Праге (ČVUT).

«Мы воспринимали эту кандидатуру с восторгом, так как верили, что ситуация улучшится. Впервые за всю свою жизнь мы шли на первомайскую демонстрацию трудящихся не по принуждению, а совершенно добровольно. Внизу на Вацлавской площади располагалась трибуна, где стояли Александр Дубчек, Антонин Новотный, Йозеф Смрковский (из числа реформаторов, избранный 18 апреля председателем Национального собрания ЧССР – прим. ред.) и другие члены правительства, – все хотели их поприветствовать. Так что воодушевление было действительно огромным».

Александр Дубчек, фото: ЧТАлександр Дубчек, фото: ЧТ Александру Дубчеку удалось продвинуть программу, которую ряд историков сегодня оценивает как последнюю попытку «бракосочетания социализма с демократией». Реформаторское правительство, возглавляемое этим главным партийным лидером, начало эксперимент по построению социализма с человеческим лицом, на который ей было отпущено менее восьми месяцев. Дубчек, веривший в возможность такого построения, остался на позициях, на которых он находился долгие годы.

21 августа реформы «Пражской весны», которые пошли полным ходом, рука в руку с отменой цензуры и реабилитацией политиков, осужденных в 50-е годы, были раздавлены танками войск стран Варшавского договора.

После своей отставки с поста первого секретаря Центрального комитета Компартии Чехословакии Алюександр Дубчек надолго выбыл из политической и общественной жизни Чехословакии. В 1989 году он стал одним из активных участников «бархатной» революции в Чехословакии. Незадолго до своей смерти вступил в социал-демократическую партию. Погиб в результате автокатастрофы 7 ноября 1992 года. Следствие по этому делу продолжалось многие годы.

Лорета Вашкова
03-01-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Милош Земан (Фото: ЧТК)

Милош Земан: о последней фотографии, Китае и Александре Дубчеке, лишившемся чести

31 августа президент Чехии Милош Земан провел большую пресс-конференцию. Глава государства говорил о многом: проблеме нелегальной миграции,…
«Две тысячи слов»

Два документа, которые предшествовали августовскому вторжению 1968 года

1968 год прошел под эгидой этих двух документов, которые определяли не только направление дальнейшего демократического развития Чехословакии,…
Александр Дубчек (Фото: Архив Палаты депутатов ЧР)

Александр Дубчек - главный актер «Пражской весны»

«Социализм с человеческим лицом» - именно с этой программы, обнародованной Александром Дубчеком после того, как он стал председателем…
Далее об этом
Президентские выборы 2018
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL