Хриплый голос тоталитаризма

«Я вернулся из Пражского Града от президента республики…», - это одно из самых известных выступлений, во время которого Готвальд сообщает, что президент Эдвард Бенеш принял отставку всех некоммунистических министров и доверил ему пополнить состав правительства.

Февральский политический кризис 1948 года, который позже пропагандисты назвали – «Победоносным февралем», начался с конфликта вокруг силовых структур. Коммунист Вацлав Носек, министр внутренних дел, превратил свое ведомство в опорный пункт компартии. В знак протеста против действий главы МВД Носека и премьера Готвальда министры от Социал-демократической, Национальной социалистической и Народной партий заявили о своей отставке. Однако действия их были несогласованными. В результате в отставку ушло лишь 12 из 26 министров, и по действовавшему закону, правительство оставалось дееспособным. Теперь свое слово должен был сказать президент Эдвард Бенеш.

Коммунисты Готвальда были решительней своих оппонентов. Они вывели на Староместскую площадь Праги десятки тысяч своих сторонников, организовали предупредительную забастовку, создали по всей стране сеть «комитетов действия», которые фактически начали захватывать власть на местах. Создавалась «народная милиция».

25 февраля, несмотря на сильный мороз, около 200 тысяч сторонников компартии, которых привезли в столицу со всех концов страны, вышли на очередной митинг в центре Праги и пригрозили генеральной забастовкой. Президент Эдвард Бенеш, будучи уже серьезно больным человеком, сдался.

Таким образом, 70-лет назад будущий первый «рабочий президент» Чехословакии расчистил себе дорогу на вершину власти, где он продержался до марта 1953 года. Своего могущественного покровителя - Иосифа Сталина Клемент Готвальд пережил лишь на 9 дней, но также как и советский генералиссимус, был своими партийными соратниками на долгие годы превращен в идола.

«Именем Готвальда называли улицы и целые заводы. О нем постоянно напоминали. Он был символом того времени», - подчеркивает историк Яна Стрнадова, сотрудник Регионального музея города Теплице.

Речи Клемента Готвальда оказались разобранными на цитаты, пластинки с записями выступлений коммунистического лидера постоянно переиздавались и не сходили с полок магазинов.

Не могла обойти стороной Готвальда и крупнейшая чехословацкая звукозаписывающая фирма - Supraphon. Именно на ее фабрике и был выпущен альбом, который в эти дни выставлен в музее Теплиц в качестве напоминания о событиях 70-летней давности.

«Именно Supraphon выпустил наш экспонат – альбом с речами Готвальда. Хотя, как мне удалось выяснить, на заказ подобные альбомы выходили и в иных фирмах. Наше собрание пластинок было выпущено в презентационных целях. Обратите внимание на их вид. Цена тоже не маленькая – 400 чехословацких крон. Наше собрание речей Готвальда, как напоминание о событиях февраля 1948 года, в 1968 году было официально подарено фирме Elektroporcelán Bohosudov, — рассказывает историк Яна Стрнадова. — «Устроив выставку этих пластинок, мы стремились напомнить о событиях, которые привели страну к перевороту. Речь ни в коем случае не идет о пропаганде. И музыка, которая звучит в фойе, она тоже напрямую связана со временем, когда пластинки с речами Готвальда издавались. Это напоминание о том, сколь тесно с пропагандой был связан их выпуск».

Историки напоминают о том, что в период правления коммунистического президента Клемента Готвальда проходили сфабрикованные политические судебные процессы. В общей сложности в ЧССР по политическим мотивам было осуждено 217 тысяч человек, к смертной казни приговорено почти 250, в стране действовало около 2000 лагерей, где держали «врагов народа».