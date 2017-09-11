Вокруг света на самодельной яхте

Mечта любой ценой

На тот момент «Никa» была самой маленькой яхтой в мире, преодолевшей столь огромное расстояние. Четыре года чешский энтузиаст и романтик строил свой парусник в квартире панельного дома в Богумине, завершив работу над ним в 1972 г. Конкольский стал первым чехом, участвовавшим в трансатлантической гонке яхтсменов-одиночек в 1972 году.

Маленькая и стремительная богиня Победы

Ныне самодельная «Никa» красуется в экспозиции рядом с автомобилем бывшего чешского президента Вацлава Гавела и «Татрапланом» прославленных путешественников Ганзелки и Зигмунда, чьими книгами с юности зачитывался Рихард Конкольский.

Яхтсмен, установивший в своей жизни несколько рекордов, успешно мерялся силами с ветеранами трансатлантических гонок. На «Нике» Рихард выступал не только на ОСТАР-76. Его третья гонка через Атлантику продолжалась всего 21 день. Не раз его парусному судну грозило быть выброшенным на камни, не говоря о перспективе бесславного завершения путешествия после мощных ударов стихии. Однако опасность, судя по опыту яхтсмена, порой открывает в человеке скрытые резервы.

Воспоминания морского волка

«У острова святой Елены, где я на рассвете остановился, собираясь завершить свое путешествие, и менял парус, вдруг подул сильный ветер. Я еще не успел закончить работу, закрепить все как следует, и в результате сильного порыва ветра рея не осталась висеть на топе мачты, а со всей силой ударила меня по лицу. Длина этого «шеста» составляла четыре метра. Рея разорвала мне рот, отрубив часть десны, выбив зубы, которые я потом пытался вставить обратно. Шторм вполне мог унести меня в море. Я пришел в себя, лишь когда дополз до каюты, где я остался лежать без сил на полу, напротив ящичка с лекарствами, теряя кровь. Не менее получаса я собирался с силами, чтобы сориентироваться в пространстве. Когда я вышел на палубу, то все паруса оказались спущенными, все было в крови, но как-то закреплено. Даже не знаю, как я все это мог сделать»,

– вспоминает мужественный поклонник парусного спорта, отдавший своей страсти много лет жизни.

Несколько раз яхту Конкольского переворачивал шторм, а когда его самого выбросило за борт, пришлось догонять парусник вплавь, чтобы не остаться посреди океана. Он возил с собой аптечку, иглу с нитью – раны привык зашивать сам. Дважды пережил столкновение с другими судами

Яхта из подвала панельного дома

Строительство «Ники», к которому Рихард Конкольский заранее тщательно готовился, длилось четыре года,

«Выставленный здесь экспонат был завершен в 1972 году. Этот парусник повидал на своем веку многое, поэтому выставка несет название «История яхты Niké». А рождение яхты само по себе удивительно. Ведь Конкольский начал ее сооружать на кухне панельной квартиры, вырезал шпангоуты яхты, потом переместился с нею в подвал того же панельного дома.

Поскольку дело происходило в социалистической Чехословакии, он не мог официально представлять страну на соревнованиях на частном судне – ему пришлось передать яхту заводу, оформив на нее дарственную. Позже он построил Niké II больших размеров. И она стала общенародной социалистической собственностью, а позже попала в частные руки. Во время одной из морских прогулок в Хорватии судно потопили, и оно пропало. Слава Богу, что хорватские власти заставили тогдашнего владельца поднять «Нику» со дна, ведь ей грозило развалиться на куски, перестать существовать как единое целое»,

– рассказывает директор Музея транспорта Aрношт Незмешкал.

Прожив долгое время в эмиграции, два года назад Рихард Конкольский с семьей вернулся на родину. После 2000 года владельцем легендарного судна стал Чешский союз парусного спорта, который его отремонтировал. Четыре года спустя яхту купил пражский Национальный музей. Сегодня она заняла достойное место в экспозиции музея, где выставлена рядом с предметами, сопровождавшими чешского мореплавателя во время его непростых странствий.