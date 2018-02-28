Судьбы чехов в России – строки и подстрочник

Затронуты в очерках, вошедших в книгу, и такие темы как формирование в Киеве Чешской дружины, национальной воинской части в составе русской армии, осноиванной в в августе 1914 г. из добровольцев, а позже и первых частей Чехословацкой армии. Оригинал вышел благодаря пражскому издательству «Русская традиция» в 2012 г., чешская версия – в издательстве Scriptorium в переводе Милославы Жаковой. Авторы приводят множество подробностей o судьбах и деятельности ряда известных чешских и словацких эмигрантов с земель Австро-Венгрии. В начале прошлого века на территории царской России числилось примерно 100 тыс. чехов и словаков, проживавших на территории правоборежной Украины, Причерноморья и Северного Кавказа. Авторы упомянутого труда являлись жителями Киевского региона, поэтому имели возможность подробно ознакомиться с фактами, имеющими отношение к деятельности торгово-промышленных эмигрантов и основанным ими предприятиям в Житомире и Киеве.

«Четыре или пять тысяч киевлян были чехами, которые приехали в Украину еще в конце XIX столетия. Большие заводы основали чехи. «Красный экскаватор» – это три завода, объединенных в свое время чехами. К основанию завода «Радар» были причастны чехи, бывший завод автоматики им. Петровского тоже вырос из чешских литейных и прочих цехов. Первый чешский завод Гретера и Криванека (позже «Большевик») был основан в 1896-1897 гг. Второй источник информации, кроме семейных преданий, – архивы и литература, в основном, чешская мемуарная. Чешские библиотеки очень богаты мемуарами, написанными в 1920-е годы», – рассказал «Радио Прага» в 2012 г. А. Муратов в связи с выходом в свет книги, где описаны порядка десятки киевских заводов чешского происхождения.

Поиск информации Муратовы начинали с архивов г. Плзень. Чешский прадед Александра Муратова был работником пльзеньской «Шкоды», позже приехал в Киев, где устроился на киевском заводе Гретера и Криванека.

«Легенда о Масарике, затмившая все»

Что для авторов книги стало самым неожиданным при исследовании биографий и судеб этих выходцев, оказавшихся по разным обстоятельствам в России в прошлом веке?

– Нас поразило, что чехи, имея такие архивы и библиотеки, ничего из этого периода не воспроизвели, ведь самое главное было сделано на Украине. В основном, во всех письменных источниках пишут, что чешская армия была создана в 1917 году, однако война началась в 1914 году. Вопрос – что чехи делали до 1917 года? Вот только в последние годы, когда в 2014 г. отмечали столетие начала Первой мировой войны, начали вспоминать, что какая-то деятельность началась уже с 1914 года.

– Чем это объясняется? Отсутствием политической воли?

– В первую очередь, нежеланием со стороны политиков, потому что политик №1 того времени – это легенда Чехословакии, которая затмила все.

В чешской литературе период с 1914 -1918 г. представлен явно недостаточно, и мы поняли, что это – пробел, подтверждает А. Муратов. – Понятно, почему – с одной стороны, коммунистическая идеология в России многое сдерживала, с другой стороны – сами чехи. Так как получается, что борцы за Первую Чехословацкую Республику оказались борцами за буржуазный режим. Поэтому в то время это замалчивалось, а сейчас ввиду смены поколений новое поколение уже ничего об этом не знает. После написания этой книги у нас остались две серии очерков, в целом их 12 или 14, которые ждут перевода на чешский язык. Это описание жизни и деятельности многих героев, которые начинали служить в Чешской дружине, потом в полках и Чехословацкой бригаде, а впоследствии уже на своей родине.

Чехами руководил порыв – попасть на фронт во Францию

Изучая исторический материал, касающийся событий 1919-20 гг., Муратовы встречались с нелестными упоминаниями о белочехах, в ряде случаев называемых «бандитами», и стремились проследить причинно-действенную связь между событиями на осе времени по чешским источникам.

– По источникам не обязательно официально-историческим, а, скорее, по мемуарам частных лиц. Мы увидели, что события, связанные с чехословацким мятежом, излагались и в советской истории, и позже во многих других источниках неверно. Оказалось, что это не был мятеж как таковой – чехи не стремились к власти в России. Чехи уже позже стали орудием Антанты. Причиной так называемого мятежа стало то, что Троцкий хотел на базе Чехословацкого корпуса основать Красную армию. Это было начало 1918 года, Троцкий стал наркомом: надо строить Красную армию, а резерва для этого нет, однако есть 40-тысячный боеспособный чехословацкий корпус. Троцкий приказал остановить корпус, включить его в состав Красной армии, а тех, кто не хочет в армию, направить в рабочие отряды. Чехи отказались: они, естественно, спешили как можно скорее уехать из России, а не устраивать какой-то мятеж. Хотели скорее уехать во Францию, чтобы оттуда с боями через Германию вернуться в Чехию, но им этого не позволили, и они стали мятежниками-белочехами.

– Вы упоминали, что черпали данные из частных мемуаров – каких, в частности?

– Назвать главный источник я сейчас затрудняюсь. В основном, это разрозненные воспоминания разных легионеров из районных городков на периферии. Легионеры числились членами краевых организаций, и каждый писал, как умел – кто-то более правильно, кто-то, может быть, ошибочно. Но если с умом читать эти мемуары, то можно выудить оттуда очень много фактов,

– не сомневается Александр Муратов.

Продолжает Дина Муратова:

– Чехи стремились покинуть Россию, они вступали в бой только в том случае, если на них нападали. Воевать с большевиками они начали только тогда, когда те на них напали. Однако, освободив какой-либо город, они передавали власть местному населению, говорили |у вас свой совет, пусть он и командует. Их обвиняют в том, что они поворачивали поезда вспять, высаживали людей из вагонов, а что они могли делать? Как им было вырваться из этого круга?

Александр Муратов:

– Все это происходило уже в конце, в 1919-20 гг.., и чехи за истекший период были уже деморализованы. Но сначала, в 1918 году, это был порыв - как можно скорее уехать на фронт во Францию.

Дина и Александр Муратовы уже думают о новой книге. Возможно, полагают они, придется переписать некоторые страницы истории касательно участия чехов в событиях, происходивших на территории России в прошлом веке.