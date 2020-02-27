Смена режима. Начало репрессий

Вспоминая об этом событии сегодня, хочется процитировать слова Романа Цилка из его книги «Час триумфа»: «Только мудрый и возвышенный победитель может в момент, когда окажется у власти обойтись без мести. Те, кто проживал триумф в феврале 1948 года был уже в последующих месяцах намного дальше от возвышенности, чем от звезд. Не могло быть иначе в те годы: после времени триумфа законно в свои права вступало время мести». Ян Калоус, историк из Института по изучению тоталитарных режимов, поясняет причины репрессий 50-х годов:

- Прежде всего, стоит отметить, что коммунисты в феврале 1948 года наобещали очень много - что-то из этого можно было выполнить, а что-то было абсолютно невозможно. И когда возник вопрос, кто же будет отвечать за то, что некоторые обещания оказались невыполненными, режим пришел с тезисом, согласно которому за всем стоят враги коммунистической партии. Таким образом, на первом этапе репрессий были ликвидированы те, кто не входил в аппарат коммунистической партии и достаточно жестко ей оппонировал. Одними из самых известных являются процессы над Гелиодором Пикой и Миладой Гораковой. Позднее разрабатывается тезис об обострении классовой борьбы, который на практике означал, что врагов нужно искать внутри самой партии, как это было с делом Рудольфа Сланского.

Процесс Милады Гораковой комментирует Олдржих Тума из Института современной истории Академии наук ЧР.

- Бесспорно, что режим этим процессом хотел продемонстрировать свою силу. Тот факт, что жертвой репрессий стала женщина, патриотка, которая подвергалась преследованиям во время войны, должен был просто шокировать общественность, как у нас, так и заграницей. Дело Милады Гораковой поддерживало веру в то, что коммунистический режим действительно контролирует абсолютно все.

Образцом для проведения репрессий в Чехословакии стал Советский Союз.

- Ситуация стала развиваться по принципу - или я или кто-то другой. Враги внутри коммунистической партии должны были быть найдены. Те, кто выступал против такого абсурдного механизма, получавшего поддержку из Москвы, сам оказывался в опасной ситуации и мог быть признан врагом. Поэтому многие люди перестали соблюдать законы и процессуальные нормы и начали использовать самые изощренные способы для того, чтобы добиться признания от невиновного человека.

В этом году годовщина февральского переворота не была прокомментирована представителями политических элит. Молчанием обошел этот факт и президент Милош Земан. Тем не менее, сотни людей, собравшихся на Староместской площади и у памятников репрессированным, вспомнили об этом событии и почтили память погибших.