Резиденция премьера – самая русская из пражских вилл

Он был уготован Надежде Николаевне Абрикосовой, дочери русского фабриканта Николая Хлудова. Устроить семейную жизнь Карел Крамарж смог лишь после развода своей русской избранницы, матери многочисленного семейства, с ее первым мужем – знаменитым королем кондитерской империи. Кстати, конфеты фабрики «Абрикосов» и сегодня занимают одно из главных мест на полках российских магазинов.

Вспоминая Анну Каренину

Расторгнуть брак в царской России было очень непростым делом – достаточно вспомнить роман «Анна Каренина». Ожидание этого события растянулось на долгих десять лет. Однако жизнь все расставила по местам, Надежда Николаевна переехала в Прагу. Позже она станет «матерью русских эмигрантов».

Брак между Надеждой Абрикосовой и Карелом Крамаржом, принявшим православие, был заключен в 1900 году. В столице Чехословакии супруги Крамарж, выбирая место для постройки собственного дома, остановили свой выбор на Градчанах, наметив участок на фундаменте 19-го бастиона св. Марии Магдалены, названном в честь часовенки этой святой. Эта часть столицы в то время еще не была заселена, и город за собственные средства подводил к участку электричество и воду. Взамен Карел Крамарж обязался предоставить Праге приоритетное право на последующий выкуп здания. Кстати, городские власти разрешили возвести лишь два этажа – строение, ставшее определенным символом славянского единства, не должно было загораживать вид на Пражский Град.

Никто не знает, о чем чаще всего мечтала эта чешско-русская супружеская пара, глядя на Влтаву из окон своей пражской виллы, откуда открывается чудесный вид на арки соединяющих ее берега мостов. В любом случае, особняк стоит посетить при первой же возможности – а таковая представится уже нынешней весной. Побывать здесь можно в дни некоторых государственных праздников.

– Крамарж начал свою политическую карьеру в возрасте 30 лет. Посетив Россию, он познакомился там со своей будущей супругой. Эта поездка оказала решающее влияние на его политическое мировоззрение – он стал приверженцем панславизма,

– напоминает Ирена Сайдлова, показавшая «Радио Прага» залы виллы Крамаржа, где ныне находятся апартаменты глав чешского правительства.

Проект виллы на Градчанах, где супругам Крамарж предстояло прожить 40 насыщенных событиями лет, создал венский архитектор Фридрих Оманн. Реализация замысла проходила под неусыпным присмотром Надежды Николаевны, выпускницы Сорбонны по классу архитектуры, руководившей отделкой здания. В облике виллы Крамаржей переплелись необарокко и постмодерн. Парадное фойе украшают мраморный камин, двери, оконные витражи. Идея славянской общности не могла не отразиться на интерьере залов – столовая оформлена в русском или византийском стиле. Ее колонны напоминают храм Божьей мудрости в Константинополе. На настенных мозаиках изображены птицы, вкушающие плоды с древа познания добра и зла. Дом обустроили по последнему слову техники: центральное отопление, роскошные по тем временам ванные комнаты, лифт, предназначавшийся для транспортировки провианта, пылесборная система. В здании было сделано восемь погребов, в том числе отдельные для вина и для бензина. Надежда Николаевна хотела, чтобы облик виллы отвечал ее эстетическим представлениям, подчеркивает И. Сайдлова.

«Государственного изменника» арестовали в бильярдной

Начало жизни в особняке, раскинувшегося на площади 700 кв. м, где были обустроены 56 помещений, было омрачено арестом Крамаржа – над депутатом Рейхсрата, ставшим «государственным изменником», нависла угроза смертной казни. Крамарж был арестован в 1915 году в бильярдном зале виллы, обитом темным деревом и украшенном древнерусскими мотивами, создающими атмосферу русского деревенского дома. Стены украшены куполами русских церквей и изображениями животных. Изразцы камина, созданного в Раковнике, – мотивами русских былин. Камин не использовался по назначению, оставаясь декоративным элементом бильярдной.

Надежда Крамаржова мужественно несла бремя жены «изменника родины», а также тяжесть разлуки с оставшимися в России четырьмя детьми, горечь не оправдавшихся надежд на рождение потомка от чешского супруга. Брак, тем не менее, оказался прочным, хоть и бездетным.

Поддержка русских беженцев

Судьба все-же распорядилась милосердно – Крамарж обрел свободу в результате императорской амнистии, вместе с ореолом национальным героя и мученика, и занял должность первого премьера независимой Чехословакии. Прожив в браке 40 лет, Карел и Надежда сохранили романтику своих отношений. После Октябрьского переворота супруги оказывали неоценимую помощь русским беженцам и эмигрантским организациям. Впоследствии Надежда Николаевна, разделявшая воззрения мужа относительно славянской взаимности, возглавила «Братство для погребения православных русских граждан», призванного опекать их могилы в Чехословакии. Умерли супруги во второй половине 1930-х – Крамарж ушел из жизни в 1937 г., спустя полгода после смерти супруги. Мы беседуем с Иреной Сайдловой.

– В оформлении фасада преобладает необарокко, а в интерьере – славянские мотивы. На портрете, украшающем один из главных залов, изображена Надежда Николаевна в возрасте 25 лет. Неподалеку от нее со стены на нас взирает Карел Крамарж – портрет работы русского художника-эмигранта Андрея Бакулина.

– Здесь же мы видим много книг, однако, это, видимо, не те, которые когда-то здесь могли читать Надежда и Карел Крамаржи?

– Нет, к сожалению. Сейчас все книги Карла Крамаржа находятся в Национальном музее.

После смерти видного политика виллу унаследовало общество Карела Крамаржа. Часть комнат использовалась для экспозиции, посвященной его жизни, а часть арендовалась Национальной галереей. После роспуска общества в 1949 году вилла была передана Национальному музею, где и хранятся сегодня внушительная библиотека Крамаржа и его личные вещи.

«Крамарж, видимо, приветствовал бы основание федерации славянских народов под патронатом русского царя. А вот этот зал в настоящее время выполняет важную роль, служа столовой, где устраиваются торжественные обеды или ужины. За столом могут одновременно собраться примерно двадцать гостей, сообщила И. Сайдлова.

Большая часть комнат, в том числе столовая в византийском стиле, Музыкальный салон, прежде приютивший фортепиано, которое умел «разговорить» Крамарж, служили для приемов. Позже Музыкальный салон был назван Золотым.

Визитная карточка – русский медведь и чешский лев

«Архитектор использовал символику Крамаржа и его супруги. Фасад виллы украшают рельефные изображения русского медведя и чешского льва – Крамарж считал его своим символом. Головы львов украшают и дверные ручки. На фасаде мы также видим корабль – символ путешествия Крамаржей».

Рабочий кабинет Крамаржа оборудован множеством встроенных книжных шкафов темного дерева. На обтянутом буйволиной кожей письменном столе, ранее стоявшем в кабинете, подписывались важные документы, давно ставшие историческими. В 1951 году вилла была передана в безвозмездное пользование чешскому правительству и использовалась для размещения именитых иностранных гостей из числа политиков и других выдающихся деятелей. Побывал здесь и Юрий Гагарин…