Примерить мундир чехословацкого легионера

Вскоре, помимо «Легиопоезда» – передвижной выставки, которая с 2015 года проехала уже многие километры по железным дорогам страны, в Праге, на Соколской улице, откроется полноценный музей, посвященный этой странице истории ХХ века. Об этом начинании «Радио Прага» рассказал Иржи Харфрайтаг, один из главных инициаторов его создания.

«Чехословацкое общество легионеров уже давно мечтает об открытии собственного музея, и, кажется, в этом году нам удастся это сделать. Мы не хотели идти по пути создания традиционного музея, так что помимо подлинных артефактов, которые там будут представлены, мы попытаемся показать историю легионеров в интерактивном варианте, чтобы посетители имели возможность прикасаться к экспонатам и даже примерять форму легионеров. При музее будет действовать и специальный исследовательский центр, куда мы поместим всю литературу, собранную нами за последние двадцать лет. Мы также постараемся предоставлять доступ к нашим материалам – как в печатном, так и в электронном виде».

История, которую можно потрогать руками

Иржи Харфрайтаг уверен, что в Чехии должен существовать музей, посвященный этой странице истории столетней давности. «Мы уверены, что нам нужен такой музей. Опыт «Легиопоезда» показывает, что представление в объемном, предметном виде той части истории, которая была непосредственно связана с рождением нашего государства, интересует не только Чехословацкое общество легионеров – чрезвычайно позитивные отзывы поступают от посетителей выставки «Легиопоезд». Мы уверены, что музей, который, как и «Легиопоезд», будет создан по интерактивному принципу, будет востребован, и нам удастся передать наши идеи дальше».

История легионеров на территории Российской империи, безусловно, была самой значительной. Как известно, именно на Волыни появилась Чешская дружина, созданная из чехов – российских подданных, а затем Киев стал центром формирования Чехословацкого корпуса, названного «Чехословацкое войско на Руси».

И хотя самой известной страницей истории легионеров остается Сибирский поход, однако отряды чехословацких добровольцев воевали и в составе армий других стран Европы. Насколько полно будут представлены эти главы истории движения?

«Разумеется, основными являются легионы во Франции и России, и материалы о них займут в музее свое место. Мы разделили экспозицию на четыре отделения, и как раз в первом будет создан лабиринт, пройдя по которому посетители смогут проделать путь отдельных частей легионеров – итальянских, российских, французских. Есть там и «сербский проход», иллюстрирующий действия сербских легионов, из которого можно «попасть» в Россию или Францию. Также там появится игровая часть, охватывающая события во всех странах. В последнем отделе будет представлено оружие и экипировка. Там мы установим восемь манекенов, включая сербского легионера. Также там будут представлены чехословаки в армиях США и Великобритании».



От Украины до Италии – столетия сражений

Недавно поклонники истории легионерского движения отметили столетие сражения под Бахмачем, которое проходило с 8 по 13 марта 1918 года. В нем части Чехословацкого корпуса противостояли немецким войскам, находившимся на территории Украины в период Центральной Рады. В результате нескольких боестолкновений легионерам удалось задержать наступающие немецкие части на время, необходимое для эвакуации эшелонов Чехословацкого корпуса, которые через бахмачевский железнодорожный узел должны были отправиться в Пензу и Челябинск.

В ходе сражений погибло 45 легионеров, 210 получили ранения, 41 пропал без вести. Немецкие потери составили около 300 убитыми и несколько сотен ранеными. Центральным моментом битвы стал бой за мост через Десну, что должно было остановить продвижение немецких войск вглубь Украины.

В честь круглой даты в Бахмаче была проведена историческая реконструкция этих событий. Какие еще битвы и эпизоды Первой мировой войны отмечает Чехословацкое общество легионеров?



«Недавно мы вернулись из Бахмача, завершив наше недельное путешествие в Оломоуце, где позднее находился штаб Шестого ганацкого полка, который выступил как основная сила в сражении под Бахмачем. В этом году мы будем вспоминать и другие круглые даты. Мы планируем поездку в Италию, чтобы отметить там битву при Пьяве, в ходе которой впервые значительные силы чехословацких легионеров приняли участие в сражении на территории Италии. Осенью мы отправимся по следам итальянских легионеров на гору Досс Альто. Также в осенние месяцы мы побываем в Терроне и Вузье во Франции, где наши легионеры воевали в самом конце Первой мировой войны».