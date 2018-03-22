На заброшенном заводе обнаружена видеозапись политического процесса против Рудольфа Сланского

Известно, что поиск ревизионистов, шпионов и антисоциалистических элементов в рядах коммунистической партии Чехословакии начался по приказу И.В. Сталина, который в реакции на события в Югославии потребовал от чехословацкого руководства показательного процесса. Агентов проюгославского влияния «выявляли» также в Польше и в Венгрии. В Чехословакии главным обвиненным по делу выступал генеральный секретарь Компартии Рудольф Слански.

Всего было вынесено одиннадцать смертных приговоров и три пожизненных срока. Все подсудимые, подвергавшиеся пыткам и истязаниям, обвинялись в шпионаже, троцкизме, титоизме, заговоре против Республики, и назывались «сионистскими, буржуазными предателями».

«Прежде всего, я хочу сознаться в том, что я как враг коммунистической партии и народно-демократического устройства сформировал антигосударственную ячейку и много лет ее возглавлял», - озвучило Чехословацкое радио в ноябре 1952 года в своем эфире заученное наизусть признание в то время уже бывшего зампредседателя правительства Рудольфа Сланского.

Среди ныне найденных архивных материалов – кинопленки, фотографии и другая документация. По мнению историка Петра Блажека из Института по изучению тоталитарных режимов, находка является одним из ценнейших свидетельств о политических репрессиях в Чехословакии.

«Благодаря снятым кадрам удастся более точно передать атмосферу, которая тогда царила в зале суда. Эти ленты являются свидетельством того, как товарищи убивали своих ближайших соратников»,- прокомментировал открытие Петр Блажек.

Реставрацией киноматериала, хранившегося долгие десятилетия в абсолютно неподходящих условиях, занялись работники Национального киноархива. Пленки покрыты плесенью, но 99 процентов бобин удастся спасти, рассказал Чешскому Радио глава архива Михал Брегант.

«Кинематографическая пленка сделана из сильно горючего материала, который использовался в Чехословакии до начала 60-х гг., причем в результате его старения и растущей степени повреждения, температура возгорания еще снижается, поэтому обходиться с ним надо очень аккуратно».

По словам директора Национального киноархива, в ящиках были найдены десятки тысяч метров киноматериала.

«С пленок придется профессионально удалить плесень, потом они подвергнутся лабораторной обработке. Далее произойдет копирование на негорючий, безопасный материал, с которым уже можно будет работать дальше. Только тогда мы можем эти документальные кадры представить общественности», - сообщил в интервью Чешскому Радио Михал Брегант, заверив при этом, что работники Национального киноархива сделают все возможное для того, чтобы это произошло как можно скорее.

Звуковая запись первых шести дней процесса против Сланского и других чехословацких коммунистов – всего 17,5 часов - была недавно обнаружена также работником архива Чешского Радио Павелом Коберой в одном из архивов Вашингтона.

«Данная лента была записана в Германии, на техническом оборудовании радио «Свободная Европа». Вещание велось непосредственно в Чехословакии, и его удалось поймать в Мюнхене. Конечно, качество соответствует времени, но, несмотря на это, запись представляет огромную ценность», - заключает Милослав Турек из архива Чешского Радио, напоминая о том, что долгие десятилетия в распоряжении радиостанции находились всего 25 минут звуковой записи процесса против Сланского.