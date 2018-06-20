Мюнхенский сговор – когда Запад развязал Гитлеру руки

1938 год

■ 4 февраля Гитлер становится Верховным главнокомандующим.

■ 10 апреля в Австрии проведен плебисцит, подтвердивший присоединение страны к Третьему Рейху.

■ 29 сентября подписано Мюнхенское соглашение между Великобританией, Францией, Германией и Италией.

■ Октябрь – Германия оккупировала Судетскую область Чехословакии.

■ Октябрь – Польша оккупировала Тешинскую область Чехословакии.

■ Ноябрь – Венгрия оккупировала южные районы Словакии и Карпатскую Украину.

Эту важную дату чешской и словацкой государственности XX века обсуждали участники круглого стола, проходившего в конце апреля в Государственном музее политической истории России, при участии Генерального консула Чехии в Санкт-Петербурге Карела Кюнла.

Когда ценой Чехословакии не удалось купить мир

Одна из участниц петербургской встречи, историк-германист, профессор кафедры всеобщей истории Российского педагогического университета им. А. И. Герцена Юлия Кантор предупредила, что ее тема – «самая неприятная из тех, о которых в ходе круглого стола пойдет речь». Историк коснулась вопросов, связанных с Мюнхенским сговором и нападением на Чехословакию гитлеровской Германии, которые не входят в число известных по учебникам, и эскалации конфликта, который привел ко Второй мировой войне.

Также Юлия Кантор упомянула о малоизвестных фактах, связанных с открытием и рассекречиванием документов из Архива внешней политики Российской Федерации – бывшего Архива МИД СССР, Архива социально-политической истории – бывшего Центрального партийного архива, архивов российских спецслужб, напомнив о грустной дате – 14 марта 1938 года. Именно тогда был юридически закреплен аншлюс Австрии, переставшей существовать как государство и даже потерявшей свое название.

Австрия приняла аншлюс, для Чехословакии захват стал трагедией

«Это – симптоматичное и яркое проявление дальнейших интенций гитлеровской Германии. Соглашательская политика западных стран и двоякая, если не сказать больше, политика СССР привела к тому, что гитлеровские планы, связанные с Востоком Европы и его геополитическими захватническими интересами в этом регионе, были достаточно успешно реализованы в последующие годы»,

– отметила Юлия Кантор.

«Уже совсем скоро после aншлюса, а именно в апреле, Гитлер сообщает Муссолини, что приступает к «решению проблемы Судетской области». Возникает так называемое «коромысло» – с одной стороны, Гитлер прекрасно понимает, что сейчас одномоментно проглотить, поглотить Чехословакию целиком, как Австрию, ему не удастся, и настроения среди населения Чехословакии в отношении возможного захвата принципиально отличаются от Австрии. С другой стороны, Гитлер пока еще оглядывается на страны западной демократии, Великобританию и Францию. Это потом, уже в 1939 году, он скажет о подписантах Мюнхенского соглашения: «Я видел этих людей в Мюнхене – это черви, а не люди. Они нам подчинятся. 1939 год это вновь доказал», – процитировала высказывание фюрера Юлия Кантор.

Она отметила, что Великобритания и Франция к 1938 году вообще не были готовы рассматривать Советский Союз ни в качестве партнера, ни даже в роли переговорщика, что объясняется внутриполитическими и внешнеполитическими обстоятельствами. К ним, безусловно, относится и ситуация внутри Советского Союза, которая была хоть и не полностью, но в значительной мере известна благодаря деятельности разведок и дипломатических миссий в Англии и Франции.

Запад не видел партнера в Советском Союзе, где шел Большой террор

«Это касается и массовых репрессий пика Большого террора 1937–38 гг., и дела о «военно-фашистском заговоре в РККА» (жертвами государственного беззакония стали тысячи командиров и рядовых РККА и РКВМФ – прим.), которое расстрельными залпами прокатилось в июне не только по Москве, но и по всей стране, и самого противостояния двух систем. Это потом лидеры тех же западных стран будут рассматривать Москву и все, что находится западнее, как некое разделение Китайской стеной в идеологическом смысле, что станет еще одной прелюдией к событиям 1939 и 1941 годов.

В мае 1938 года Гитлер проводит совещание руководителей партии высшего военного командования, где утверждает план нападения на Чехословакию. На этом я подробно останавливаться не буду, этот план не был принят, потому что на тот момент командующий немецкими вооруженными силами Бек (Людвиг Август Теодор Бек станет лидером выступления военных против Гитлера в мае 1944 г. – прим. ред.) отговаривает руководство вермахта и собственно Гитлера от резкого рывка в сторону Чехословакии.

Рассматриваются разные варианты пасьянса: Франция, Италия, Чехословакия, Польша – кто с какой стороны окажется, кто будет придерживаться нейтралитета, а кто нет. В результате в технических играх, военных маневрах, о которых говорит и которые показывает Бек, ситуация получается такой: резкое усиление и успешные действия вермахта в первые дни возможного нападения, эскалация конфликта и потом с обратным откатом назад. Такой вариант, естественно, Германию не устраивает, решают чуть-чуть подождать».

Судеты: превратности отношений этнических немцев с чехами

Юлия Кантор остановилась на выходе на авансцену начальника службы военной разведки и контрразведки (абвера) в нацистской Германии в период с 1935 по 1944 год Вильгельма Ф. Канариса. Этот контр-адмирал, с апреля в звании вице-адмирала, через свое ведомство начинает внедрять своих агентов в Судетах.

«Это территория – не только с преобладающим количеством этнических немцев, их там – 3 миллиона. То есть подавляющее большинство, и они в известной степени радикализированы, в том числе имперскими настроениями и сложностями отношений, – если говорить о Чехословакии в целом, – с чешским большинством. Вот на этом «коромысле» опять же и играет гитлеровская Германия через Абвер, провоцируя жесткое противостояние. Мы вновь имеем дело с последствиями Первой мировой войны и распада империй, в том числе, я имею ввиду Австро-Венгрию, когда этнические конфликты превращаются в геополитические и территориальные, на чем и играют большие державы – в данном случае тоталитарная нацистская Германия».

Масарик как символ веры в будущее народа

Доктор исторических наук и преподаватель Западно-Чешского университета Эмиль Ворачек, еще один из участников круглого стола, напомнил о значении личности Т. Г. Масарика и его «второй жизни» в годы исторических испытаний. О том, что первый чехословацкий президент стал символом веры в то, что чехословацкий народ выстоит перед натиском нацистов.

«В 1938 году, когда Чехословакия нуждалась в защите, все думали, что будут ее защищать: мои отец, дядя, отец моей жены и вообще все были готовы пойти служить в армии. Один из них был танкистом, другой летчиком, мой отец был радиотелеграфистом, то есть по тем временам неким «IT-специалистом», но их сдерживали, хотя они были готовы защищать родину. Они говорили: «Давайте сейчас откажемся от идеологических споров о сталинизме и т.п. Мы помним, что на политической карте Европы у нас есть надежные друзья. Нас не подведет наш важнейший союзник – Франция, за нас заступится Великобритания, а на Востоке – Советский Союз». Они рассказывали мне об этом.

Никого из них уже нет в живых. Моя тетя потом дала мне маленькую книжицу «TGM» (Томаш Гарриг Масарик), которую я хочу передать вам. Люди покупали ее во время мобилизации в 1938 году (частичная мобилизация в Чехословакии проходила в мае 1938 г., всеобщая – в сентябре 1938 г. -прим. ред.). Масарик стал для них символом нашей защиты. В книжечке 25 небольших черно-белых фотографий из жизни Масарика в бытность его президентом. Он стал символом веры в то, что чехословацкий народ выживет».

После войны и вплоть до февраля 1948 года, напоминает Эмиль Ворачек, авторитет Масарика не подвергался в Чехословакии сомнению, а личность основателя государства превозносилась как нечто, относящееся к непреходящим ценностям.

«Все политические партии того времени говорили, что «Масарик – это наше знамя», но сразу же после февраля 1948 г. Масарика начали забывать»

«Пражская весна» вновь напомнила о Масарике как о символе демократии, отметил Эмиль Ворачек.

Модератор круглого стола Сергей Николаевич Ильченко, переводя разговор в другое, более легкое русло, отметил: «Масарик – это своеобразный чехословацкий Ленин, так как – если проводить аналогии – Ленин также основал государство». Профессора кафедры СПбГУ также интересовало, как прокомментировал бы Томаш Масарик ситуацию «бархатного» развода?

Историк Э. Ворачек счел необходимым вернуться к событиям начала прошлого века.

«Создание единого общего государства Чехии, Моравии и Словакии в тот момент представлялось наиболее оптимальным решением. В 1914-15 гг. Масарик думал о создании чехословацкого государства, однако было ясно, что для развития Словакии, которая подверглась жесткой мадьяризации – там не было университетов, почти не существовало словацких гимназий, необходимо время, и развитие Словакии должно происходить с помощью чешского народа».

По мнению Эмиля Ворачека, который также является зам. председателя Чешско-российской комиссии историков и архивистов, Масарик бы был рад, что «бархатная» революция открыла путь для мирного разделения Чехословакии.

В ходе круглого стола, участниками которого стали чешские, словацкие и российские историки и журналисты, обсуждались и вопросы, связанные с Первой мировой войной и Чехословацким корпусом в России, крах социализма с человеческим лицом в 1968 г., а также конструктивные отношения Чехии и Словакии, ставшие четверть века назад независимыми друг от друга.