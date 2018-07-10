Мнишек-под-Брды, или Как разукрасить битву со шведами

Шутовской промысел

Исторический эпизод, о котором до сих пор остается строить догадки, члены чешских военно-исторических клубов разыгрывают с большой долей импровизации. Промышляют шутовством, отпуская остроты в адрес соотечественников – в совершенно швейковском духе – по поводу того, как быстро чехи приспосабливаются к заданным судьбой небольшой страны обстоятельствам. Советуют «шведам» подкрепиться тефтелями made in IKEA, заодно подбадривая скандинавов новостями с футбольных полей Чемпионата мира в России.

«Шведы» под командованием фельдмаршала и ближайшего помощника шведского короля Иоганна Банера, который участвовал и во взятии Аугсбурга и Мюнхена, готовятся к наступлению с вечера. Разбивают здесь вместе с имперским отрядом военный лагерь и нередко чуть ли не во всеоружии забегают пополнить запасы продовольствия и пенного напитка в местный магазин.

Было или не было?

«Дамы и господа! Битва, которая сейчас начнется, является фикцией. Мы не знаем, как столкновение выглядело, и можно ли его вообще назвать сражением. Автор сценария не зря подчеркивает, что для нас не столь важна историческая правда, но одновременно мы вовсе не хотим преуменьшать все те страдания, которые влекут за собой любые войны и вооруженные конфликты. К такой реконструкции нас подтолкнуло стремление обратить внимание зрителей к почти забытым страницам истории нашей прославленной страны»,

– с такого предисловия и началось театрализованное действо с участием порядка 150 членов военно-исторических и других клубов. Ради него сюда приезжают – чаще всего в первые выходные июля, не только из Праги, но и из более отдаленных городов. В организации принимает участие также администрация Мнишека, в том числе и староста Петр Дигрин. Первое упоминание об этом поселении в своде законов Чешского королевства Maiestas Carolina датируется 1348 г.

«Mы, конечно, стремимся вносить изменения в содержание реконструкции, потому что иначе люди, наверное, не сохранили бы интерес к мероприятию. Трактовка воссоздания этого сражения – весьма вольная, ведь нам доподлинно неизвестно, что на самом деле происходило в городке на последнем этапе Тридцатилетней войны. В анналах истории сохранились лишь скупые сведения о том, что замок, как и городок Мнишек, были сожжены, поэтому мы интерпретируем эту главу нашей истории на свой лад. Всякий раз мы стараемся представить какую-нибудь выдающуюся личность, имеющую отношение к истории замка Мнишек и к Тридцатилетней войне (1618 – 1648). В этом году наш выбор пал на чешский дворянский род Митровиц и его представителя, писателя и воина Яна Вацлава графа Вратислава из Митровиц по прозвищу «Туречек» («Турчонок»),

– рассказал Русской службе «Радио Прага» Петр Дигрин.

Не следует путать «Турчонка» из чешского дворянского рода Митровиц (в некоторых источниках приводится как род Митрович), известного с XIV века и считавшего своим предком Вратислава II, с дипломатом Гержманом Черниным, выступавшим посланником императора при султанском дворе и также носившим прозвище «Турчонок».

На подступах к Праге

Что инициаторам этого летнего спектакля удалось узнать из исторических источников, помимо того, что войска под командованием Банера изначально собирались в 1639 г. штурмовать Прагу, но позже отказались от своих намерений?

«Шведы хотели взять Прагу приступом, и их путь лежал через замок – вернее, через небольшую крепость и городок Мнишек. Солдаты испытывали нехватку провианта и не преминули воспользоваться тем, что можно было в этих местах добыть. Шведы все здесь сожгли дотла, однако до Праги шведские войска не дошли и в связи с ситуацией того времени отказались от планов ее осады. А вот занять наш Мнишек им не составило особого труда, и вообще остается под вопросом, обороняли ли на самом деле городок от этих иноземцев отряды имперской армии. Скорее всего, Мнишек стал лишь одним из многочисленных эпизодов по пути следования шведского войска во главе с Банером, а число таковых реально могло перевалить за сотню. По тем временам шведское войско было мощным, и думаю, что здешняя крепость не могла устоять против него дольше, чем минут десять», – предполагает П. Дигрин.

В 1639 г. шведы уничтожили не только крепость в Мнишеке-под-Брды, но и костел с приходом.

«Шведский военачальник Иоанн (Юхан) Густафссон Банер поджег и покорил не только крепость, но и местный храм. Здешнее имение было страшно опустошено, и его территория на несколько лет совсем обезлюдела»,

– цитирует книгу «Крепости, укрепления и замки Чешского королевства» ведущий исторического спектакля.

Как возникла идея проведения реконструкций в Мнишеке, который находится всего лишь в 27 км от чешской столицы?

«Это была совместная инициатива администрации замка и группы исторического фехтования Alotrium. Постепенно к инициативе подключались другие труппы, и число участников за девять лет существенно возросло.

В день проведения театрализованной реконструкции мы приглашаем на специальные познавательные экскурсии по замку – на сей раз посетители могли узнать подробности из жизни представителей рода Митровиц с 1610 по 1650 гг., что почти совпадает с периодом Тридцатилетней войны. В замковом парке на протяжении всего дня выступают фехтовальщики, проходят театральные спектакли под открытым небом и концерты. Военный лагерь перед замком открыт для свободного входа, и посетители могут даже заглянуть в палатки воинов, навевающие атмосферу 1630 -1648 гг.».

В тот же период шведские войска разгромили и опустошили Нимбурк (Нойенбург-на-Эльбе), Подебрады, чешскую сокровищницу Кутна-Гору, Часлав и двинулись на Пардубице – город, уже в те времена прославленный выпечкой пряников. После двухнедельной осады Пардубице шведы под командованием того же И. Банера убрались восвояси. Однако это уже совсем другой рассказ.