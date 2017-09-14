Ланы помнят о могильщике монархии

Идею самостоятельного чехословацкого государства T.Г. Масарик начал продвигать в возрасте 65 лет. В период Первой мировой войны став главой Чешского национального комитета, он боролся за независимость чешского и словацкого народов. Осенью 1918 года его деятельность увенчалась исторической победой. После падения Австро-Венгрии Масарик, находившийся в США, был заочно и единодушно избран главой нового чехословацкого государства.

О крупнейшем чехословацком политике своего времени, трижды переизбранным главой государства, своеобразный культ которого возник в стране, сказано многое. Почерпнуть интересные факты о его жизни и духе довоенного масариковского времени можно, побывав в музее его имени в Ланах. История Музея им. Масарика началась задолго до того, как он был основан.

Публичное почитание ТГМ не приветствовалось

Впервые мысли о создании музея появились после «бархатной» революции 1989 года, потому что до того публичное выражение почитания памяти первого президента Чехословакии властями не приветствовалось и не было разрешено. Сразу же после «бархатной» революции общественно- политическая организация «Гражданский форум» совместно с представителями местной физкультурной организации «Сокол» в сокольской штаб-квартире организовали выставку. Были представлены экспонаты, собранные в первую очередь жителями Лан: архивные материалы и предметы, непосредственно связанные с Т. Г. Масариком. Выставка оказалась крайне востребованной. Впоследствии она проходила уже под патронатом местной администрации, – рассказывает сотрудница музея Барбора Беднаржова-Шафранкова.

Позже возник Фонд, поставивший перед собой цель – создание постоянной экспозиции в Ланах, рассказывающей о Масарике. С 2003 года выставка разместилась в музее, основанном в бывшем зернохранилище. Сколько экспозиций, посвященных первому главе Чехословакии, вообще существует в стране?

– Сегодня в Чехии открыты два музея. Помимо нашего, Музей им. Масарика в Годонине ( в этом городе он родился), который был основан немного раньше ланского.

Экспозиция музея в Ланах разделена на несколько тематических разделов. Среди основных тем: семья Масарика, профессорский период его деятельности, – особое место в нем занимает процесс над Леопольдом Гилснером, период Первой мировой войны, когда будущий президент находился за границей. Дело безработного еврея Гилснера, подозреваемого в убийстве 18-летней христианки Анежки Грузовой, историки связывают с нарастанием политического антисемитизма в Центральной Европе, начавшимся в 1870-е годы. Профессор Карлова университета Т. Г. Масарик – он был уверен в непричастности Гилснера к убийству, хотя в целом считал его никчемным человеком, – добился обновления процесса, однако судьи вновь приговорили подозреваемого к смертной казни.

Последняя часть экспозиции посвящена периоду правления «президента-освободителя», а также его смерти в резиденции Ланы. Посетители могут видеть фотографии и многие предметы, относящиеся к периоду 1918 - 1938 гг.

– Мы рекомендуем начать осмотр с экспозиции, посвященной членам семейства Томаша Гаррига Масарика или ТГМ, как говорят чехи. В том числе всем его четырем потомкам, личные предметы которых мы здесь видим. Пятый ребенок, Элеонора, умерла в младенчестве. Из предметного ряда экспонатов можно выделить письменный стол с самоваром, его вполне можно считать учебным пособием. Наглядная иллюстрация, в каком порядке сидели за столом члены семьи. Полистав соответствующее «меню» в этой секции, посетители смогут узнать, каким хобби или, например, блюдам отдавали предпочтение разные члены семейства главы государства.

«Американка, ставшая чешкой морально и политически»

Семья играла большую роль в жизни видного политического деятеля и являла собой остров надежности. Масарик также придавал большое значение семейному воспитанию. Детям была предоставлена довольно большая свобода, их интерес к занятиям спортом и искусством родителями всячески поощрялись. Дочь Алиса справилась, особенно в годы Первой мировой войны, с ролью ближайшей соратницы и помощницы отца. Будучи подозреваемой в сокрытии важных документов отца, что приравнивалось к измене родине, она провела в венской тюрьме 8 месяцев. Позже Алиса возглавила Чехословацкий Красный крест. Супруга Шарлотта, «американка, ставшая чешкой морально и политически» – Масарик также отмечал, что он чувствует одинаковое течение мыслей с супругой даже на расстоянии – «наполнила его жизнь».

– Будущего президента с Шарлоттой Гарриг связывали прочные узы взаимопонимания и доверия. В определенном смысле эти отношения были нетрадиционными, если учесть, что Масарик происходил из довольно бедной моравской среды, а его жена была родом из США, дочерью богатой американской семьи, однако социально-классовые различия не играли никакой роли в их взаимоотношениях, на первом месте были любовь друг к другу, взаимопонимание. Они жили душа в душу. Одним из свидетельств выходящих за традиционные рамки семейных ролей того времени стало и то, что ТГМ, когда у них рождались дети, был вполне способен заместить мать и позаботиться о них. Мужчины в то время не привыкли перепеленывать ребенка или кормить его. То есть их супружеские отношения для того времени были весьма прогрессивными, равноправными и даже уникальными,

– рассказывает Барбора Беднаржова-Шафранкова.

Гилснеровская «глава» биографии ТГМ

Масарик любил верховую езду – в одной из витрин красуется костюм белого цвета для езды верхом.

– Это копия типичного излюбленного костюма всадника, в который Масарик любил облачаться. На многих фотографиях периода президентства он запечатлен именно в такой одежде. А это – часть интерьера его домашнего кабинета с фотографиями детей, совместного портрета Томаша и Шарлотты в молодом возрасте, как и родителей обоих супругов. Отсюда мы посредством экспозиции перенесемся в профессорский период деятельности Масарика, в котором немаловажную роль сыграл эпизод, связанный с уже упомянутым Гилснером, осужденным на смертную казнь на основании лживых свидетельств и без прямых доказательств.

Масарик, кроме преподавательской деятельности, в тот период также публиковал статьи в печати. В одной из статей он заступился за Гилснера – не как юрист, а как публицист. Тем самым он стремился искоренить бытовавшие в то время несуразные представления о том, что верующим евреям нужна кровь молодых христианок для совершения религиозных обрядов. Гилснеровской «главе» биографии ТГМ – эту страницу чешской истории называют «Гилснериадой», посвящен краткий 5-минутный черно-белый фильм, кадры, стилизованные под немое кино.

Заступничество, распахнувшее двери мировых издательств

Позиция Масарика по делу Гилснера вызвала волну негодования со стороны общественности. На его адрес приходили многочисленные анонимные письма нелестного содержания, в газетах появились карикатуры.

– Его дети в школе даже подверглись нападкам со стороны одноклассников, против Масарика выступили и его собственные студенты. Это был очень сложный период в жизни его семьи. Масарику даже пришлось прервать на полгода преподавание, и в то время он задумался о добровольной эмиграции. В период Первой мировой войны этот эпизод, тем не менее, имел и положительный эффект. Когда он находился за границей и стремился сокрушить монархию, факт его заступничества за Гилснера распахнул перед будущим президентом двери мировых издательств. В то время их владельцами в большинстве случае являлись евреи. Так что ему проще было публиковать в зарубежных изданиях свои статьи о выходе из Австро-Венгрии и продвигать идею основания самостоятельного чехословацкого государства.

Легионеры в составе караула Пражского Града

Роли, отведенной чехословацким легионерам в конце лета 1918 года, мы посвятили несколько передач. Томаш Г. Масарик в тот период уже находился в США, где готовил в сотрудничестве с союзниками вывод из России подразделений Чехословацкого легиона. В экспозиции ланского музея хранится макет, иллюстрирующий быт легионеров в России.

– Направляясь во Владивосток, легионеры создали в железнодорожном составе нечто вроде государства в государстве. Они, можно сказать, были самодостаточными. В одном из поездов находился, например, их собственный банк, действовали там и обменная контора, магазины, больница. Они прожили там важный отрезок своей жизни. На этом макете видно, что они пользовались печью и сами пекли хлеб и другие детали их быта.

Томаш Масарик испытывал к легионерам признательность, питал к ним дружеские чувства и впоследствии, в период своего президентства, подчеркивает сотрудница музея.

– Именно легионеры были назначены в состав первого караула Града, когда ТГМ стал главой государства. На этом посту они носили свою легионерскую форму. Многие их них являлись и его личными охранниками. Президент называл их братьями.

Хранятся в музее и фотографии, документирующее триумфальное возвращение могильщика монархии на родину в декабре 1918 года. А также снимки, запечатлевшие множество встреч «Батюшки» – в народе его называли «Тatíček», с простыми людьми и выдающимися деятелями того времени.

Ланы помнят о своем президенте: в местной резиденции он пребывал с августа 1921 года. После отставки по состоянию здоровья в 1935 г. Масарик окончательно переехал в замок Ланы, а после смерти в 1937 г. был похоронен, согласно собственному завещанию, на местном кладбище. Здесь же нашли упокоение его супруга Шарлотта и двое его детей. Т.Г. Масарик не упивался славой, был далек от авторитаризма, а в быту являлся поклонником умеренности, отмечает Б. Беднаржова-Шафранкова.

– Характерной чертой Maсарика был человеческий подход, вообще он не считал себя каким-то исключительным человеком. Свидетельством тому служит и его семейная могила, весьма скромно оформленная. Обустройство надгробий не претерпело существенных изменений и после смерти президента – от этого места по-прежнему веет беспритязательностью и умеренностью.

В будущем планируется расширение экспозиции музея, которая охватит период пребывания президента в ланском замке, а также его похороны. Освещены в дополненной экспозиции будут и вопросы, касающиеся встреч «пятничников», членов неформального объединения интеллектуалов периода Первой республики и контактов с ними Т. Г. Масарика. К их числу принадлежали и братья Чапеки.