Ланы помнят о могильщике монархии

«Масарик – это принцип», написал Карел Чапек. Беседуя с автором «Войны с саламaндрами», основатель и первый президент Чехословакии выразил пожелание, которому не суждено было сбыться: «Нам нужны 50 лет ничем не нарушаемого развития, и мы окажемся там, где хотели бы быть уже сегодня». Философ Карл Поппер назвал Томаша Гаррига Масарика одним из величайших государственных деятелей Европы XX века. Президент-освободитель, со дня смерти которого 14 сентября исполняется 80 лет, стал духовным достоянием отечественной истории. В лице Масарика умирал экс-президент стандартного демократического государства – в европейском контексте 1937 года, тем не менее, почти сверхстандартного, как отмечают некоторые историки.
Идею самостоятельного чехословацкого государства T.Г. Масарик начал продвигать в возрасте 65 лет. В период Первой мировой войны став главой Чешского национального комитета, он боролся за независимость чешского и словацкого народов. Осенью 1918 года его деятельность увенчалась исторической победой. После падения Австро-Венгрии Масарик, находившийся в США, был заочно и единодушно избран главой нового чехословацкого государства.
О крупнейшем чехословацком политике своего времени, трижды переизбранным главой государства, своеобразный культ которого возник в стране, сказано многое. Почерпнуть интересные факты о его жизни и духе довоенного масариковского времени можно, побывав в музее его имени в Ланах. История Музея им. Масарика началась задолго до того, как он был основан.
Впервые мысли о создании музея появились после «бархатной» революции 1989 года, потому что до того публичное выражение почитания памяти первого президента Чехословакии властями не приветствовалось и не было разрешено. Сразу же после «бархатной» революции общественно- политическая организация «Гражданский форум» совместно с представителями местной физкультурной организации «Сокол» в сокольской штаб-квартире организовали выставку. Были представлены экспонаты, собранные в первую очередь жителями Лан: архивные материалы и предметы, непосредственно связанные с Т. Г. Масариком. Выставка оказалась крайне востребованной. Впоследствии она проходила уже под патронатом местной администрации, – рассказывает сотрудница музея Барбора Беднаржова-Шафранкова.
Позже возник Фонд, поставивший перед собой цель – создание постоянной экспозиции в Ланах, рассказывающей о Масарике. С 2003 года выставка разместилась в музее, основанном в бывшем зернохранилище. Сколько экспозиций, посвященных первому главе Чехословакии, вообще существует в стране?
– Сегодня в Чехии открыты два музея. Помимо нашего, Музей им. Масарика в Годонине ( в этом городе он родился), который был основан немного раньше ланского.
Экспозиция музея в Ланах разделена на несколько тематических разделов. Среди основных тем: семья Масарика, профессорский период его деятельности, – особое место в нем занимает процесс над Леопольдом Гилснером, период Первой мировой войны, когда будущий президент находился за границей. Дело безработного еврея Гилснера, подозреваемого в убийстве 18-летней христианки Анежки Грузовой, историки связывают с нарастанием политического антисемитизма в Центральной Европе, начавшимся в 1870-е годы. Профессор Карлова университета Т. Г. Масарик – он был уверен в непричастности Гилснера к убийству, хотя в целом считал его никчемным человеком, – добился обновления процесса, однако судьи вновь приговорили подозреваемого к смертной казни.
Последняя часть экспозиции посвящена периоду правления «президента-освободителя», а также его смерти в резиденции Ланы. Посетители могут видеть фотографии и многие предметы, относящиеся к периоду 1918 - 1938 гг.
– Мы рекомендуем начать осмотр с экспозиции, посвященной членам семейства Томаша Гаррига Масарика или ТГМ, как говорят чехи. В том числе всем его четырем потомкам, личные предметы которых мы здесь видим. Пятый ребенок, Элеонора, умерла в младенчестве. Из предметного ряда экспонатов можно выделить письменный стол с самоваром, его вполне можно считать учебным пособием. Наглядная иллюстрация, в каком порядке сидели за столом члены семьи. Полистав соответствующее «меню» в этой секции, посетители смогут узнать, каким хобби или, например, блюдам отдавали предпочтение разные члены семейства главы государства.
Семья играла большую роль в жизни видного политического деятеля и являла собой остров надежности. Масарик также придавал большое значение семейному воспитанию. Детям была предоставлена довольно большая свобода, их интерес к занятиям спортом и искусством родителями всячески поощрялись. Дочь Алиса справилась, особенно в годы Первой мировой войны, с ролью ближайшей соратницы и помощницы отца. Будучи подозреваемой в сокрытии важных документов отца, что приравнивалось к измене родине, она провела в венской тюрьме 8 месяцев. Позже Алиса возглавила Чехословацкий Красный крест. Супруга Шарлотта, «американка, ставшая чешкой морально и политически» – Масарик также отмечал, что он чувствует одинаковое течение мыслей с супругой даже на расстоянии – «наполнила его жизнь».
– Будущего президента с Шарлоттой Гарриг связывали прочные узы взаимопонимания и доверия. В определенном смысле эти отношения были нетрадиционными, если учесть, что Масарик происходил из довольно бедной моравской среды, а его жена была родом из США, дочерью богатой американской семьи, однако социально-классовые различия не играли никакой роли в их взаимоотношениях, на первом месте были любовь друг к другу, взаимопонимание. Они жили душа в душу. Одним из свидетельств выходящих за традиционные рамки семейных ролей того времени стало и то, что ТГМ, когда у них рождались дети, был вполне способен заместить мать и позаботиться о них. Мужчины в то время не привыкли перепеленывать ребенка или кормить его. То есть их супружеские отношения для того времени были весьма прогрессивными, равноправными и даже уникальными,
– рассказывает Барбора Беднаржова-Шафранкова.
Масарик любил верховую езду – в одной из витрин красуется костюм белого цвета для езды верхом.
– Это копия типичного излюбленного костюма всадника, в который Масарик любил облачаться. На многих фотографиях периода президентства он запечатлен именно в такой одежде. А это – часть интерьера его домашнего кабинета с фотографиями детей, совместного портрета Томаша и Шарлотты в молодом возрасте, как и родителей обоих супругов. Отсюда мы посредством экспозиции перенесемся в профессорский период деятельности Масарика, в котором немаловажную роль сыграл эпизод, связанный с уже упомянутым Гилснером, осужденным на смертную казнь на основании лживых свидетельств и без прямых доказательств.
Масарик, кроме преподавательской деятельности, в тот период также публиковал статьи в печати. В одной из статей он заступился за Гилснера – не как юрист, а как публицист. Тем самым он стремился искоренить бытовавшие в то время несуразные представления о том, что верующим евреям нужна кровь молодых христианок для совершения религиозных обрядов. Гилснеровской «главе» биографии ТГМ – эту страницу чешской истории называют «Гилснериадой», посвящен краткий 5-минутный черно-белый фильм, кадры, стилизованные под немое кино.
Позиция Масарика по делу Гилснера вызвала волну негодования со стороны общественности. На его адрес приходили многочисленные анонимные письма нелестного содержания, в газетах появились карикатуры.
– Его дети в школе даже подверглись нападкам со стороны одноклассников, против Масарика выступили и его собственные студенты. Это был очень сложный период в жизни его семьи. Масарику даже пришлось прервать на полгода преподавание, и в то время он задумался о добровольной эмиграции. В период Первой мировой войны этот эпизод, тем не менее, имел и положительный эффект. Когда он находился за границей и стремился сокрушить монархию, факт его заступничества за Гилснера распахнул перед будущим президентом двери мировых издательств. В то время их владельцами в большинстве случае являлись евреи. Так что ему проще было публиковать в зарубежных изданиях свои статьи о выходе из Австро-Венгрии и продвигать идею основания самостоятельного чехословацкого государства.
Роли, отведенной чехословацким легионерам в конце лета 1918 года, мы посвятили несколько передач. Томаш Г. Масарик в тот период уже находился в США, где готовил в сотрудничестве с союзниками вывод из России подразделений Чехословацкого легиона. В экспозиции ланского музея хранится макет, иллюстрирующий быт легионеров в России.
– Направляясь во Владивосток, легионеры создали в железнодорожном составе нечто вроде государства в государстве. Они, можно сказать, были самодостаточными. В одном из поездов находился, например, их собственный банк, действовали там и обменная контора, магазины, больница. Они прожили там важный отрезок своей жизни. На этом макете видно, что они пользовались печью и сами пекли хлеб и другие детали их быта.
Томаш Масарик испытывал к легионерам признательность, питал к ним дружеские чувства и впоследствии, в период своего президентства, подчеркивает сотрудница музея.
– Именно легионеры были назначены в состав первого караула Града, когда ТГМ стал главой государства. На этом посту они носили свою легионерскую форму. Многие их них являлись и его личными охранниками. Президент называл их братьями.
Хранятся в музее и фотографии, документирующее триумфальное возвращение могильщика монархии на родину в декабре 1918 года. А также снимки, запечатлевшие множество встреч «Батюшки» – в народе его называли «Тatíček», с простыми людьми и выдающимися деятелями того времени.
Ланы помнят о своем президенте: в местной резиденции он пребывал с августа 1921 года. После отставки по состоянию здоровья в 1935 г. Масарик окончательно переехал в замок Ланы, а после смерти в 1937 г. был похоронен, согласно собственному завещанию, на местном кладбище. Здесь же нашли упокоение его супруга Шарлотта и двое его детей. Т.Г. Масарик не упивался славой, был далек от авторитаризма, а в быту являлся поклонником умеренности, отмечает Б. Беднаржова-Шафранкова.
– Характерной чертой Maсарика был человеческий подход, вообще он не считал себя каким-то исключительным человеком. Свидетельством тому служит и его семейная могила, весьма скромно оформленная. Обустройство надгробий не претерпело существенных изменений и после смерти президента – от этого места по-прежнему веет беспритязательностью и умеренностью.
В будущем планируется расширение экспозиции музея, которая охватит период пребывания президента в ланском замке, а также его похороны. Освещены в дополненной экспозиции будут и вопросы, касающиеся встреч «пятничников», членов неформального объединения интеллектуалов периода Первой республики и контактов с ними Т. Г. Масарика. К их числу принадлежали и братья Чапеки.