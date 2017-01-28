28-01-2017 | Лорета Вашкова

Лицо ее было изуродовано, однако, возможно, именно это обстоятельство заставило назвать женщину из Дольни Вестонице, жившую примерно 28 тыс. лет назад, «шаманкой». Чешские ученые, взяв на вооружение новые научные достижения, а также метод антропологической реконструкции, который известный российский археолог и скульптор Михаил Герасимов использовал в 1968 году, ныне работают над воспроизведением внешности таинственной незнакомки, пришедшей к нам из глубины веков. Останки «колдуньи» обнаружил в 1947 г. на верхнепалеолитической стоянке Южно-Моравского края, неподалеку от Бржецлава, археолог Богуслав Клима.

Гордость коллекции Моравского краевого музея

Ученые используют методику воссоздания живого лица на основе черепа. Уникальная находка – череп жительницы дольневестоницкого поселения, умершей примерно в возрасте 45 лет, принадлежит к одному из самых ценных экспонатов из 6 миллионов предметов, находящихся в хранилище Моравского краевого музея. Мы беседуем с сотрудницей музея, антропологом Эвой Ваничковой, которая в течение нескольких лет работает над проектом реконструкции облика доисторических людей вместе с молодым скульптором из Брно Ондржеем Билеком. Так появились скульптурный портрет принцессы, останки которой были найдены в пещере «Бычья скала», на месте массового захоронения периода каменного века в Моравском карсте, а также копия неандертальца, отдельные части тела которого воссозданы на основании костей, ранее обнаруженных археологами в разных странах Европы.

У древнего шаманизма – женское лицо

«В данном случае реконструкцию черепа усложняет наличие ранения, и нам еще предстоит найти ответы на ряд вопросов. Они и помогут нам узнать, как выглядела эта женщина, и каким образом травма изменила ее лицо», – рассказывает Эва Ваничкова.

Вы сообщили о предположении, что эта жительница эпохи палеолита, по всей видимости, является шаманкой, на что указывает ее «нестандартное» лицо, что может свидетельствовать о ее важной роли при проведении магических ритуалов. Этот вывод, однако, является следствием не только данного обстоятельства, не так ли?

«Уже сам способ захоронения этой женщины, который можно назвать торжественным, свидетельствует о том, что она занимала в общественной иерархии поселения того периода достаточно высокое место. Женщина была похоронена в согбенной позе, а ее тело прикрыто фрагментами скелета мамонта – двумя лопатками и тазовыми костями. На одной из лопаток мамонта обнаружены очертания мелкого рисунка, похожего на роспись или гравировку. Мы нередко встречаемся с проведением определенных аналогий между практиками колдунов периода палеолита и сегодняшних шаманов. То, что известно определенно, – шаманами в давние времена часто становились люди, больные каким-то недугом или каким-то образом искалеченные. Это, вполне возможно, было сопряжено с верой в то, что если такой человек дожил до взрослого возраста, то обладает даром исцелять и способен помочь другим».

Тайны Южной Моравии

Павловские холмы в Южной Моравии, возвышенность Палава – территория, поражающая археологов множеством находок позднепалеолитической культуры и доисторических артефактов. В том числе тех, которые позволяют составить более достоверное впечатление о периоде, когда сформировалось анатомическое строение человека современного типа. Продолжает Эва Ваничкова:

«Это территория, предоставляющая большие возможности для изучения археологического и антропологического материала, который является поистине уникальным объектом мирового значения. Здесь были найдены как всемирно известная статуэтка Вестоницкой Венеры, Вестоницкий тройной гроб и множество образцов фигуративной пластики, в том числе и в виде животных, а также останки зверей, на которых охотился человек».

В какой стадии находится реконструкция, и когда посетители смогут увидеть ее результат на выставке в музее «Антропос»?

«Мы находимся на завершающей стадии формирования облика экспоната. Фактура кожи имитируется с помощью силикона, в ход пойдут и человеческие волосы. Я думаю, что работа будет завершена в первой половине или в середине текущего года».

Вдохнуть новую жизнь в прошлое

Скульптор Ондржей Билек:

«В предыдущих случаях воссоздания облика доисторических людей происходила определенная адаптация стиля работы скульптора и антрополога в лице коллеги Эвы Ваничковой, так что сейчас процесс проходит более гладко. Методика используется нами с большей точностью. У меня есть вполне конкретные представления о внешности доисторической шаманки, однако по опыту знаю, что они полностью не совпадут с ее реальным обликом. Заранее угадать только по черепу, как она выглядела, мы не можем». Есть какой-то переломный момент для вас в этом процессе? Сейчас мы работаем с бюстом, выполненным из пластилина, что производит впечатление чего-то безжизненного. Такое же впечатление производила и первая копия неандертальца из глины, над которой мы работали, пока у него не появились стеклянные глаза и волосяной покров, и кожа не приобрела цвет человеческой. После этого он совершенно преобразился. такая же трансформация произойдет и с бюстом нашей вещуньи».

Продолжим беседу с Эвой Ваничковой. В СМИ сообщалось о вашем сотрудничестве с российскими и немецкими коллегами. Что оно вам принесло?

«Ключевым для нас является сотрудничество с Академией наук России, в стенах Института этнологии которой находится Лаборатория пластической антропологической реконструкции. Здесь работают высококвалифицированные специалисты с богатейшим опытом, накопленным на протяжении длительного периода. Лаборатория была организована М. Герасимовым (1907-1970 г., создатель метода восстановления внешнего облика человека по черепу – прим. ред.), который незадолго до своей смерти воссоздал внешность этой женщины из Дольни Вестонице. В настоящее время мы консультируемся по вопросам реконструкции черепа преимущественно с доцентом Елизаветой Веселовской, которая способна во многом нам помочь».

К новой реконструкции было решено прибегнуть потому, что с 1970-х годов многое в методике воспроизведения таких древних образцов изменилось, что дополняет арсенал возможностей антропологов. Воспользуются чешские ученые и снимками компьютерной томографии черепа доисторической женщины.

«За длительный период времени ученые изменили точку зрения по некоторым вопросам, и, в частности, на ранение некогда жившей в Дольни Вестонице женщины. Это, в конечном итоге, может отразиться и на изменении ее скульптурного портрета»,

– подытоживает антрополог Эва Ваничкова, которая является также куратором фонда хранилища Центра культурной aнтропологии Moравского краевого музея.